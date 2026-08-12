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गजब...चोरों ने डिपो से चुरा ली पूरी बस, फिर हुआ मजेदार किस्सा

दरअसल, जिले के जामनेर डिपो में सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चूक सामने आई है. यहां चोरों ने घात लगाकर नई बस को निशाना बनाया और उसे चोरी करने की कोशिश की.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 12 Aug 2026 11:38 AM (IST)
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सोशल मीडिया पर एक ऐसा मामला तेजी से वायरल हो रहा है जिसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं. महाराष्ट्र के जलगांव जिले में सोमवार देर रात को कुछ चोरों ने ऐसी चोरी को अंजाम दिया जिसे देखकर लोग हैरान रह गए.  यहां चोरों ने महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम की एक नई बस डिपो से चुरा ली. लेकिन इसके बाद जो हुआ वो काफी मजेदार था. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स भी मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

डिपो से पूरी बस ही चुरा ले गए चोर

दरअसल, जिले के जामनेर डिपो में सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चूक सामने आई है. यहां चोरों ने घात लगाकर नई बस को निशाना बनाया और उसे चोरी करने की कोशिश की.  वीडियो में चोरों को जामनेर डिपो से ले जाते हुए देखा जा सकता है. लेकिन उनकी किस्मत ने तब जोर मारना बंद कर दिया जब उन्हें पता लगा कि जिस बस को वो चोरी कर रहे हैं उसका तो टायर ही पंक्चर है. जैसे ही उन्हें इस बात का पता लगा वो बस को वहीं छोड़कर भाग गए.  सारा माजरा अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी की मदद से चोरों की पहचान की जा रही है.

यूजर्स बोले, बड़े खतरनाक चोर लगते हैं

वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ इसे लाखों लोगों ने देखा डाला तो वहीं यूजर्स ने वीडियो को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं. एक यूजर ने लिखा...चोरों का बस नहीं चला वरना डिपो ही चोरी कर ले जाते. एक और यूजर ने लिखा...कैसे कैसे लोग हैं, बस कौन चोरी करता है भाई. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...नई बस का टायर पंक्चर हो गया, ये तो और ज्यादा हंसी की बात है.

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हर साल होती है लाखों वाहनों की चोरी

आपको बता दें कि भारत में हर साल 1 लाख से अधिक वाहन चोरी होने के मामले दर्ज किए जाते हैं. हालिया आंकड़ों और रिपोर्टों के अनुसार, देश भर में हर साल हजारों से लेकर लाखों वाहन (कार और मोटरसाइकिल) चोरी होते हैं, जिसमें अकेले कई राज्यों और महानगरों की बड़ी हिस्सेदारी होती है. इनमें से कुछ वापस मिल पाते हैं जबकि कुछ का पता चल ही नहीं पाता है. चोर इन वाहनों को चोरी कर बड़े महानगरों में बेच देते हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 12 Aug 2026 11:38 AM (IST)
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