बजट रखिए तैयार, इस महीने लॉन्च होने जा रहीं ये शानदार गाड़ियां

भारतीय ऑटो बाजार में इन दिनों नई गाड़ियों की लगातार एंट्री हो रही है और आने वाले दिनों में यह सिलसिला और तेज होने वाला है. अगस्त महीने में कई बड़ी कंपनियां अपनी नई गाड़ियों और अपडेटेड कारों से पर्दा उठाने की तैयारी में हैं. इनमें इलेक्ट्रिक SUV, प्लग-इन हाइब्रिड, पेट्रोल मॉडल और फेसलिफ्ट कारें शामिल हैं. खास बात यह है कि इस लिस्ट में MG, Mahindra, BMW, Skoda, Audi और Volvo जैसी बड़ी कंपनियों के मॉडल शामिल हैं.

MG Hector Hawk

एमजी अपनी नई SUV Hector Hawk को 26 अगस्त को पेश कर सकती है. यह कंपनी के लिए एक नया मॉडल होगा, जिसे मौजूदा Hector से ऊपर रखा जाएगा. नई SUV को कंपनी के नए आर्किटेक्चर पर तैयार किया जा रहा है, जिसे खासतौर पर इलेक्ट्रिफाइड गाड़ियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है.

Hector Hawk की सबसे बड़ी खासियत इसका पावरट्रेन होगा. इसे इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड दोनों ऑप्शन के साथ पेश किया जा सकता है. यानी ग्राहक अपनी जरूरत के हिसाब से पूरी तरह इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड पावरट्रेन चुन सकेंगे. नई SUV के जरिए MG भारतीय बाजार में प्रीमियम और ज्यादा इलेक्ट्रिफाइड SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी.







Mahindra Vision S और BE6

Mahindra की ओर से भी अगस्त में बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा.कंपनी अपने Independence Day सेलिब्रेशन के दौरान Vision S के प्रोडक्शन वर्जन से पर्दा उठा सकती है.Vision S को एक कॉम्पैक्ट और रग्ड SUV के तौर पर देखा जा रहा है, जिसकी लंबाई 4 मीटर से कम हो सकती है.

यह SUV Mahindra के नए आर्किटेक्चर पर बेस्ड होगी और इसका डिजाइन काफी दमदार हो सकता है. प्रोडक्शन मॉडल के सामने आने के बाद इसके डिजाइन, फीचर्स और पावरट्रेन से जुड़ी कई अहम जानकारियां साफ होने की उम्मीद है।

इसके अलावा Mahindra BE6 को भी अपडेट किया जा सकता है.इसमें XEV मॉडल्स की तरह ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप मिलने की उम्मीद है.इससे कार के केबिन को ज्यादा मॉडर्न और टेक्नोलॉजी-फोकस्ड बनाया जा सकता है.

BMW X1 LWB

BMW X1 का लॉन्ग-व्हीलबेस यानी LWB वर्जन अभी तक इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ उपलब्ध रहा है, लेकिन अब इसमें पेट्रोल इंजन का विकल्प भी आने की उम्मीद है.इसका मतलब है कि भारतीय ग्राहकों को X1 LWB में इलेक्ट्रिक के साथ-साथ ICE यानी पेट्रोल इंजन का विकल्प भी मिल सकता है।

नई X1 LWB में ज्यादा लंबा व्हीलबेस होने की वजह से पीछे बैठने वाले यात्रियों को ज्यादा लेगरूम और बेहतर स्पेस मिलने की उम्मीद है.रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नया LWB मॉडल भारत में मौजूदा स्टैंडर्ड X1 की जगह ले सकता है।

Skoda Slavia Facelift

Skoda अपनी लोकप्रिय सेडान Slavia का फेसलिफ्ट मॉडल 18 अगस्त को लॉन्च कर सकती है. यह केवल मामूली कॉस्मेटिक बदलाव वाला मॉडल नहीं होगा, बल्कि इसमें कई बड़े अपडेट देखने को मिल सकते हैं.

नई Slavia में एक्सटीरियर डिजाइन को अपडेट किया जाएगा.इसके साथ ही कार के इंटीरियर में भी कई बदलाव होने की उम्मीद है. इसमें Kushaq facelift से जुड़े कुछ डिजाइन और फीचर अपडेट देखने को मिल सकते हैं.

नई इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ज्यादा फीचर्स, बेहतर टेक्नोलॉजी और केबिन में अन्य बदलावों के साथ Slavia facelift को मौजूदा मॉडल से ज्यादा मॉडर्न बनाया जा सकता है. सेडान पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए यह अगस्त का सबसे बड़ा अपडेट हो सकता है.

Audi Q3

Audi भी भारत में अपनी नई जनरेशन Q3 को पेश करने की तैयारी में है. नई Q3 मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा शार्प और आधुनिक डिजाइन के साथ आएगी. इसके एक्सटीरियर में ज्यादा आक्रामक स्टाइलिंग देखने को मिल सकती है.

नई Q3 में टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा Audi इस SUV का Sportback वर्जन भी भारतीय बाजार में पेश कर सकती है. नए डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर और आधुनिक फीचर्स के साथ नई Q3 का मुकाबला लग्जरी कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में BMW और Mercedes-Benz के मॉडल्स से होगा.

Volvo EX90

Volvo अगस्त में अपनी फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV EX90 को भारत में पेश कर सकती है. इसे कंपनी की इलेक्ट्रिक SUV रेंज में सबसे ऊपर रखा जाएगा और यह XC90 से भी ऊपर पोजिशन की जाएगी.

EX90 पूरी तरह नई इलेक्ट्रिक SUV है और इसका डिजाइन, टेक्नोलॉजी और लग्जरी फीचर्स इसे प्रीमियम सेगमेंट में खास बनाते हैं. इसमें Volvo की नई जनरेशन की सेफ्टी और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है. साथ ही केबिन में भी ज्यादा प्रीमियम और लग्जरी फील देने की कोशिश की जाएगी.

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