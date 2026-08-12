चेन्नई एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, इंजन में आई खराबी

कोलकाता से चेन्नई आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E-723 के बाएं इंजन में लैंडिंग से ठीक पहले खराबी आ गई. फ्लाइट में 224 लोग सवार थे. सूत्रों के मुताबिक पायलट की सूचना के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर कल देर रात 11:29 बजे फुल इमरजेंसी घोषित की गई. विमान ने 11:37 बजे रनवे 25 पर सुरक्षित लैंडिंग की. सभी 224 यात्री और क्रू सुरक्षित हैं. इमरजेंसी की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट पर जरूरी सुरक्षा इंतजाम शुरू कर दिए गए. फ्लाइट की सेफ लैंडिंग के लिए फायर ब्रिगेड और दूसरी इमरजेंसी सर्विस को तैयार रखा गया था. फ्लाइट के चेन्नई पहुंचने का तय समय रात 11:30 बजे था, जबकि उसके 11:37 बजे पहुंचने का अनुमान लगाया गया था.

लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकारियों ने राहत की सांस ली. किसी बड़े हादसे की जानकारी नहीं है. फ्लाइट के सुरक्षित उतरने के बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर घोषित फुल इमरजेंसी को रात 11:47 बजे आधिकारिक रूप से हटा लिया गया. चेन्नई एयरपोर्ट अथॉरिटी के अनुसार, घटना के बाद एयरपोर्ट के सभी ऑपरेशन सामान्य रूप से चल रहे हैं.

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डिगो की फ्लाइट में तकनीकी समस्या

इंडिगो की उड़ानों में तकनीकी समस्या का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी अलग-अलग उड़ानों में इंजन खराबी और तकनीकी दिक्कत के बाद विमानों को सुरक्षित उतारा जा चुका है. मार्च 2026 में विशाखापत्तनम से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट 6E-579 में इंजन में खराबी की आशंका सामने आई थी. इसके बाद दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फुल इमरजेंसी घोषित की गई थी. विमान को सुरक्षा इंतजामों के बीच सुरक्षित उतारा गया था.

पटना में बर्ड हिट के बाद विमान की लैंडिंग

बीते साल जुलाई 2025 में पटना से दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E-509 को उड़ान के दौरान पक्षी के टकराने यानी बर्ड हिट की घटना का सामना करना पड़ा था. इसके बाद विमान में तकनीकी समस्या की जानकारी सामने आई और फ्लाइट को पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारा गया था.

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