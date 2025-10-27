हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीअगले कुछ महीनों तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, टिकट कर लिया है बुक तो देख लें ये लिस्ट

अगले कुछ महीनों तक कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, टिकट कर लिया है बुक तो देख लें ये लिस्ट

Railways News: सर्दियों में घने कोहरे के चलते रेलवे ने कई लंबी दूरी की ट्रेनों को कुछ महीनों के लिए कैंसिल करने का फैसला लिया है. सफर से पहले ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 27 Oct 2025 06:54 AM (IST)
Railways News: सर्दियों के मौसम में एक बार फिर रेलवे को कोहरे की वजह से बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. धुंध के बीच ट्रेनों का संचालन सामान्य रखने के तमाम दावे एक बार फिर कमजोर पड़ गए हैं. रेलवे ने फैसला लिया है कि लंबी दूरी की कई एक्सप्रेस ट्रेनें अब तीन महीने तक कैंसिल रहेंगी. इनमें सहारनपुर होकर जाने वाली 16 ट्रेनें भी शामिल हैं.

पिछले कई सालों से रेलवे हर बार यह दावा करता रहा है कि कोहरे के दौरान ट्रेनों का संचालन बेहतर तरीके से किया जाएगा. इसके लिए कई सेफ्टी सिस्टम और मॉनिटरिंग तकनीक भी लागू की गई हैं. लेकिन करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद ठंड और कोहरे के समय ट्रेनों के कैंसिल होने का सिलसिला जारी है. जिससे यात्रियों को हर बार परेशानी झेलनी पड़ती है.

1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक ट्रेनें कैंसिल

इस साल भी रेलवे ने 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक कई ट्रेनों को कैंसिल रखने का ऐलान किया है. इनमें सहारनपुर-दिल्ली रूट की प्रमुख ट्रेन जालंधर-दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी शामिल है, जो 1 मार्च 2026 तक बंद रहेगी. ठंड के दौरान इन ट्रेनों के कैंसिल होने से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, खासकर उन लोगों की जिन्होंने पहले से टिकट बुक कर रखी है.

सहारनपुर स्टेशन के वरिष्ठ अधीक्षक ए.के. त्यागी ने बताया कि कोहरे की वजह से कई ट्रेनों को अस्थायी रूप से बंद रखने के निर्देश मिले हैं. रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं करने की बात कही है, ताकि लोगों को यात्रा के दौरान ज्यादा परेशानी न हो.

यह ट्रेनें तीन महीनों तक रहेंगी कैंसिल

  • ट्रेन नंबर 12207 काठगोदाम जम्मू एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 12208 जम्मू काठगोदाम जम्मू एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14681 दिल्ली जालंधर सिटी  सुपर फास्ट एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14682 जालंधर दिल्ली सुपर फास्ट एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 12317 अमृतसर कोलकाता अकाल तख्त एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 12318 कोलकाता अमृतसर अकाल तख्त एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 12357 अमृतसर कोलकाता दुर्गियाना एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 12358 कोलकाता अमृतसर दुर्गियाना एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14523 अंबाला बरौनी एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14524 बरौनी अंबाला एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14605 जम्मू योग नगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर  14606 योग नगरी ऋषिकेश जम्मू एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14615 अमृतसर लाल कुआं एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14616 लाल कुआं अमृतसर एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14617 अमृतसर पूर्णया जनसेवा एक्सप्रेस
  • ट्रेन नंबर 14618 पूर्णया अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस 

Published at : 27 Oct 2025 06:54 AM (IST)
Railway News Train Cancelled Utility News
