EV खरीदने से पहले ये चीजें जरूर कर लें चेक, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान

बिना चार्जिंग की व्यवस्था के EV खरीदना बाद में परेशानी दे सकता है. बैटरी की क्वालिटी और वारंटी सबसे जरूरी होती है. EV का सबसे महंगा पार्ट उसकी बैटरी होती है. इसलिए लंबी वारंटी वाली गाड़ी चुनें. आमतौर पर कंपनियां 6 से 8 साल या फिक्सड किलोमीटर तक बैटरी वारंटी देती हैं.