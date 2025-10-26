हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपीएम किसान योजना की 21वीं किस्त नवंबर के पहले सप्ताह में आएगी या नहीं, जानिए लेटेस्ट अपडेट

पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त नवंबर के पहले सप्ताह में आएगी या नहीं, जानिए लेटेस्ट अपडेट

PM Kisan Yojana 21st Installment: पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त नवंबर के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना है. लेकिन इससे पहले किसानों को यह जरूरी काम पूरे कर लेने चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 26 Oct 2025 04:02 PM (IST)
Preferred Sources

PM Kisan Yojana 21st Installment: भारत सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चलाती है. जिनमें से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. यह योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक मदद के लिए बनाई गई है. जिससे वह खेती-किसानी से जुड़ी अपनी छोटी-मोटी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें. इस योजना के तहत हर साल किसानों के बैंक अकाउंट में 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. 

जो साल में तीन किस्तों में दी जाती है. इस साल 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी की गई थी. वहीं जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित लाखों किसानों के खाते में 21वीं किस्त के पैसे पहले ही भेजे जा चुके हैं. देश के बाकी किसानों को अब भी 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है और वह जानना चाहते हैं कि सरकार कब तक उनके खाते में अगली किस्त भेज सकती है. जानें लेटेस्ट अपडेट.

क्या नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकती है किस्त?

सरकार की ओर से चार महीनो के अंतराल पर किस्त भेजी जाती है. पिछली किस्त के हिसाब से देखें तो केंद्र सरकार  अगली यानी 21वीं किस्त को नवंबर महीने के पहले सप्ताह में जारी कर सकती है. हालांकि अभी तक सरकार ने इस तारीख का कोई आधिकारिक एलान नहीं किया है. 

यह भी पढ़ें: हवा में बढ़ते प्रदूषण के बीच एयर प्यूरीफायर खरीदने की सोच रहे हैं, जानें क्या रहेगा बेस्ट

जिन किसानों ने अपने बैंक अकाउंट, आधार और बाकी जानकारी अपडेट की है. उन्हें जल्दी ही किस्त मिल सकती है. आपको बता दें किस्त जारी होने से पहले सरकार की ओर से योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर पहले ही किस्त की जानकारी शेयर कर दी जाती है. इस बार भी किस्त जारी होने से पहले जानकारी वेबसाइट पर मिल जाएगी. 

यह दो काम करने जरूरी

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभ पाने के लिए दो काम करवाने जरूरी कर दिए हैं. इनमें भूलेख सत्यापन और ई-केवाईसी. जो किसान इन दोनों जरूरी कामों को नहीं कराते. उन्हें अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में पहली टीओडी हाउसिंग स्कीम के रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर से, सिर्फ इतने रुपये में मिलेंगे 1026 लग्जरी फ्लैट्स

ई-केवाईसी करवाना बेहद आसान इसके लिए किसान पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन प्रोसेस की जा सकती है. भू-सत्यापन के लिए अपने राज्य के आधिकारिक भूमि रिकॉर्ड पोर्टल पर जाना होगा वहां जाकर इस काम को करवाया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: क्या बाइक से गए उत्तराखंड तब भी देना होगा 'ग्रीन सेस', जानें किन लोगों को बढ़ेगा खर्च?

Published at : 26 Oct 2025 04:02 PM (IST)
Tags :
PM Kisan Yojana Utility News 21st Installment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
शराबी बाइकर की लापरवाह ड्राइविंग बनी कुर्नूल बस हादसे की वजह, पुलिस ने किया खुलासा
शराबी बाइकर की लापरवाह ड्राइविंग बनी कुर्नूल बस हादसे की वजह, पुलिस ने किया खुलासा
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
क्रिकेट
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
विश्व
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग में किन मुद्दों पर होगी बात, सुलझेगा टैरिफ का मसला?
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप-जिनपिंग की मीटिंग में सुलझेगा टैरिफ का मसला?
Advertisement

वीडियोज

Bihar Elections 2025: 'NDA बताए उनका सीएम फेस कौन है?'- NDA के आरोपों पर Tejaswi Yadav का पलटवार
Lucknow News: एक्सप्रेस-वे पर चलती AC बस में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे सभी यात्री
Khesari Lal Yadav Interview | भोजपुरी में अश्लीलता | बोल्ड सामग्री और बहुत कुछ
सतीश शाह का 74 वर्ष की आयु में निधन, साराभाई बनाम साराभाई और अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे दिग्गज अभिनेता
Interview with Neetu Chandra | बिहार से बॉलीवुड और हॉलीवुड तक | सांस्कृतिक जड़ें | 'छठ' और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
शराबी बाइकर की लापरवाह ड्राइविंग बनी कुर्नूल बस हादसे की वजह, पुलिस ने किया खुलासा
शराबी बाइकर की लापरवाह ड्राइविंग बनी कुर्नूल बस हादसे की वजह, पुलिस ने किया खुलासा
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
क्रिकेट
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
विश्व
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप और जिनपिंग की मीटिंग में किन मुद्दों पर होगी बात, सुलझेगा टैरिफ का मसला?
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप-जिनपिंग की मीटिंग में सुलझेगा टैरिफ का मसला?
बॉलीवुड
कैसे हुई थी सतीश शाह की मौत? मैनेजर ने सुनाई एक्टर की मौत से आधे घंटे पहले की कहानी
कैसे हुई थी सतीश शाह की मौत? मैनेजर ने सुनाई एक्टर की मौत से आधे घंटे पहले की कहानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
नौकरी
RRB Recruitment: रेलवे में फिर निकली बंपर भर्ती, NTPC और JE के पदों पर शुरू होने वाले हैं आवेदन
रेलवे में फिर निकली बंपर भर्ती, NTPC और JE के पदों पर शुरू होने वाले हैं आवेदन
ब्यूटी
Should we Shampoo Daily: बालों में शैंपू करना कितना जरूरी? ये 4 बातें जान लेंगे तो दूर हो जाएगी हर गलतफहमी
बालों में शैंपू करना कितना जरूरी? ये 4 बातें जान लेंगे तो दूर हो जाएगी हर गलतफहमी
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Punjab News: घनघोर लापरवाही...तस्वीर की गवाही! खुले गटर में गिरा 5 साल का मासूम | ABP News Shorts
Punjab News: घनघोर लापरवाही...तस्वीर की गवाही! खुले गटर में गिरा 5 साल का मासूम | ABP News Shorts
ABP NEWS
Viral Video: गोकशों पर गुस्सा... स्कॉर्पियो को फूंका! | ABP NEWS SHORTS
Viral Video: गोकशों पर गुस्सा... स्कॉर्पियो को फूंका! | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP NEWS: गिरा सामान'... बच गई जान | ABP NEWS
MP NEWS: गिरा सामान'... बच गई जान | ABP NEWS
ENT LIVE
सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन, साराभाई VS साराभाई और कई अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे कॉमेडी के दिग्गज
सतीश शाह का 74 साल की उम्र में निधन, साराभाई VS साराभाई और कई अन्य प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे कॉमेडी के दिग्गज
Embed widget