पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त नवंबर के पहले सप्ताह में आएगी या नहीं, जानिए लेटेस्ट अपडेट

PM Kisan Yojana 21st Installment: भारत सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चलाती है. जिनमें से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना. यह योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक मदद के लिए बनाई गई है. जिससे वह खेती-किसानी से जुड़ी अपनी छोटी-मोटी जरूरतों को आसानी से पूरा कर सकें. इस योजना के तहत हर साल किसानों के बैंक अकाउंट में 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है.

जो साल में तीन किस्तों में दी जाती है. इस साल 20वीं किस्त 2 अगस्त 2025 को जारी की गई थी. वहीं जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित लाखों किसानों के खाते में 21वीं किस्त के पैसे पहले ही भेजे जा चुके हैं. देश के बाकी किसानों को अब भी 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है और वह जानना चाहते हैं कि सरकार कब तक उनके खाते में अगली किस्त भेज सकती है. जानें लेटेस्ट अपडेट.

क्या नवंबर के पहले सप्ताह में आ सकती है किस्त?

सरकार की ओर से चार महीनो के अंतराल पर किस्त भेजी जाती है. पिछली किस्त के हिसाब से देखें तो केंद्र सरकार अगली यानी 21वीं किस्त को नवंबर महीने के पहले सप्ताह में जारी कर सकती है. हालांकि अभी तक सरकार ने इस तारीख का कोई आधिकारिक एलान नहीं किया है.

यह भी पढ़ें: हवा में बढ़ते प्रदूषण के बीच एयर प्यूरीफायर खरीदने की सोच रहे हैं, जानें क्या रहेगा बेस्ट

जिन किसानों ने अपने बैंक अकाउंट, आधार और बाकी जानकारी अपडेट की है. उन्हें जल्दी ही किस्त मिल सकती है. आपको बता दें किस्त जारी होने से पहले सरकार की ओर से योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर पहले ही किस्त की जानकारी शेयर कर दी जाती है. इस बार भी किस्त जारी होने से पहले जानकारी वेबसाइट पर मिल जाएगी.

यह दो काम करने जरूरी

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभ पाने के लिए दो काम करवाने जरूरी कर दिए हैं. इनमें भूलेख सत्यापन और ई-केवाईसी. जो किसान इन दोनों जरूरी कामों को नहीं कराते. उन्हें अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा.

यह भी पढ़ें: दिल्ली में पहली टीओडी हाउसिंग स्कीम के रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर से, सिर्फ इतने रुपये में मिलेंगे 1026 लग्जरी फ्लैट्स

ई-केवाईसी करवाना बेहद आसान इसके लिए किसान पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन प्रोसेस की जा सकती है. भू-सत्यापन के लिए अपने राज्य के आधिकारिक भूमि रिकॉर्ड पोर्टल पर जाना होगा वहां जाकर इस काम को करवाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: क्या बाइक से गए उत्तराखंड तब भी देना होगा 'ग्रीन सेस', जानें किन लोगों को बढ़ेगा खर्च?