Train Cancelled: यूपी और बिहार की ओर सफर करने वाले यात्रियों के लिए आज का दिन परेशानी भरा हो सकता है. दिल्ली से चलने वाली कई अहम ट्रेनों को रेलवे ने अस्थायी रूप से रद्द कर दिया है. अचानक हुए इस फैसले से हजारों यात्रियों की यात्रा योजना प्रभावित हुई है. रेलवे के मुताबिक यह कदम सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जरूरी काम के चलते उठाया गया है. अगर आप भी दिल्ली से उत्तर प्रदेश, बिहार या हरियाणा जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लें. राहत की बात यह है कि यह रद्दीकरण स्थायी नहीं है और तय तारीख के बाद ट्रेनें दोबारा पटरी पर लौटेंगी.

दिल्ली मंडल में काम के चलते कैंसिल ट्रेनें

रेलवे ने बताया है कि दिल्ली मंडल के दिल्ली शाहदरा और साहिबाबाद स्टेशनों के बीच पुल संख्या 241बी की पुनः गर्डरिंग का काम किया जा रहा है. इसी तकनीकी कार्य की वजह से दिल्ली से चलने वाली 34 ट्रेनों को अस्थायी रूप से कैंसिल किया गया है. रेलवे अधिकारियों के अनुसार 14 दिसंबर को ये ट्रेनें नहीं चलाई जाएंगी. काम पूरा होने के बाद ट्रेनों का संचालन फिर से सामान्य कर दिया जाएगा. यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पहले आधिकारिक सूचना जरूर देखें, ताकि आखिरी वक्त पर किसी तरह की असुविधा न हो.

यूपी-बिहार और हरियाणा रूट की यह ट्रेनें कैंसिल

रेलवे की जारी लिस्ट के मुताबिक यूपी और बिहार जाने वाली कई ट्रेनें कैंसिल रहेंगी. ट्रेन नंबर 20411 दिल्ली जंक्शन शाहजहांपुर जंक्शन एक्सप्रेस जेसीओ 14 दिसंबर को पूरी तरह निरस्त रहेगी. वहीं 20412 शाहजहांपुर जंक्शन दिल्ली जंक्शन जेसीओ भी उसी दिन कैंसिल है. ट्रेन नंबर 03697 गया जंक्शन दिल्ली जंक्शन जेसीओ 13 दिसंबर और 03698 दिल्ली जंक्शन गया जंक्शन भी रद्द रहेगी. इसके अलावा 64082 नई दिल्ली पलवल, 64051 पलवल गाजियाबाद और 54075 बरेली दिल्ली जंक्शन जेसीओ 13 दिसंबर को नहीं चलेंगी. हरियाणा रूट पर 54085 दिल्ली जंक्शन सतरोड, 54086 सतरोड दिल्ली जंक्शन और 54076 दिल्ली जंक्शन बरेली जेसीओ 14 दिसंबर को कैंसिल रहेंगी. साथ ही 54308 दिल्ली मुरादाबाद जेसीओ भी 14 दिसंबर को नहीं चलेगी.

कैंसिल ट्रेनों की लिस्ट

ट्रेन नंबर 64437 गाजियाबाद दिल्ली जंक्शन जेसीओ 14 दिसंबर 2025 को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64402 दिल्ली जंक्शन साहिबाबाद जेसीओ 14 दिसंबर 2025 को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64411 साहिबाबाद दिल्ली जंक्शन जेसीओ 14 दिसंबर 2025 को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64408 दिल्ली जंक्शन गाजियाबाद जेसीओ 14 दिसंबर 2025 को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64417 गाजियाबाद दिल्ली जंक्शन जेसीओ 14 दिसंबर 2025 को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64414 दिल्ली जंक्शन गाजियाबाद जेसीओ 14 दिसंबर 2025 को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64423 गाजियाबाद नई दिल्ली जेसीओ 14 दिसंबर 2025 को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64439 गाजियाबाद दिल्ली जंक्शन जेसीओ 14 दिसंबर 2025 को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64406 दिल्ली जंक्शन गाजियाबाद जेसीओ 14 दिसंबर 2025 को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64401 गाजियाबाद दिल्ली जंक्शन जेसीओ 14 दिसंबर 2025 को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64434 दिल्ली जंक्शन गाजियाबाद जेसीओ 14 दिसंबर 2025 को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64903 मथुरा जंक्शन गाजियाबाद जेसीओ 14 दिसंबर 2025 को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64567 बुलंदशहर तिलक ब्रिज जेसीओ 14 दिसंबर 2025 को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64558 शाहजहांपुर जंक्शन दिल्ली जंक्शन जेसीओ 14 दिसंबर 2025 को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64559 दिल्ली जंक्शन शाहजहांपुर जंक्शन जेसीओ 14 दिसंबर 2025 को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64560 शाहजहांपुर जंक्शन दिल्ली जंक्शन जेसीओ 14 दिसंबर 2025 को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64581 हाथरस किल्लाह दिल्ली जंक्शन जेसीओ 14 दिसंबर 2025 को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64404 दिल्ली जंक्शन गाजियाबाद जेसीओ 14 दिसंबर 2025 को कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 64012 शकूरबस्ती पलवल जेसीओ 14 दिसंबर 2025 को कैंसिल रहेगी.

