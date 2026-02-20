रेलवे ने बिहार से जाने वाली कई 2 ट्रेनें कैंसिल तो कई के रूट बदले, सफर से पहले देख लें लिस्ट

Bihar Train Cancelled News: बिहार से गुजरने वाली कई ट्रेनों के बड़ा बदलाल किया गया है. गया जंक्शन पर प्लेटफॉर्म 2 और 3 के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड और री डेवलपमेंट वर्क के लिए 45 दिनों का मेगा ट्रैफिक ब्लॉक लिया गया है. इसी वजह से 5 फरवरी से 21 मार्च 2026 के बीच कुछ ट्रेनें पूरी तरह कैंसिल रहेंगी, कई ट्रेनों को डायवर्ट रूट पर शिफ्ट किया गया है और कुछ सेवाएं शार्ट टर्मिनेट या शार्ट ओरिजिनेट मोड में चलेंगी.

रेलवे ने यात्रियों को एडवाइजरी जारी कर साफ कहा है कि यात्रा से पहले ट्रेन का लेटेस्ट स्टेटस, नया रूट और अपडेटेड टाइमिंग जरूर चेक करें. ब्लॉक पीरियड के दौरान शेड्यूल में बदलाव की संभावना बनी रहेगी, इसलिए बिना कन्फर्मेशन के सफर प्लान करना परेशानी भरा हो सकता है. देख लें लिस्ट पूरी लिस्ट.

इन यात्रियों को होगी परेशानी

45 दिन के इस मेगा ब्लॉक का सीधा असर लोकल और इंटरसिटी कनेक्टिविटी पर पड़ेगा. पटना – गया – पटना पैसेंजर, ट्रेन नंबर 53213 और 53214 कई दिनों तक कैंसिल रहेगी. इससे रोजाना अप डाउन करने वाले यात्रियों को परेशानी होगी. इसके अलावा कई इंटरसिटी और एक्सप्रेस ट्रेनों को डायवर्ट रूट पर शिफ्ट किया गया है. जिससे कंस्ट्रक्शन काम के बीच ट्रैफिक फ्लो मैनेज किया जा सके. कई ट्रेनों के रूट बदलने की वजह से ट्रैवल टाइम बढ़ सकता है. इससे भी परेशानी बढ़ सकती है.

इन ट्रेनों को किया गया कैंसिल

ट्रेन नंबर 53213 पटना-गया पैसेंजर ट्रेन 05 फरवरी 2026 से 21 मार्च 2026 तक पूरी तरह कैंसिल रहेगी.

ट्रेन नंबर 53214 गया -पटना पैसेंजर ट्रेन 05 फरवरी 2026 से 21 मार्च 2026 तक पूरी तरह कैंसिल रहेगी.

रूट डायवर्ट और शार्ट टर्मिनेट रहने वाली ट्रेनों की लिस्ट

ट्रेन नंबर 13243 पटना – भभुआ रोड इंटरसिटी, अब पटना – आरा – सासाराम – भभुआ रोड रूट से ऑपरेट होगी.

ट्रेन नंबर 13244 भभुआ रोड – पटना इंटरसिटी, सासाराम और आरा होते हुए चलाई जाएगी.

ट्रेन नंबर 14223 राजगीर – वाराणसी बुद्धपूर्णिमा एक्सप्रेस, पटना – आरा – सासाराम – डीडीयू के रास्ते जाएगी.

ट्रेन नंबर 14224 वाराणसी – राजगीर बुद्धपूर्णिमा एक्सप्रेस, डीडीयू – सासाराम – आरा – पटना होकर चलेगी.

ट्रेन नंबर 13330 पटना – धनबाद गंगा दामोदर एक्सप्रेस, फतुहा – इसलामपुर – तिलैया रूट से ऑपरेट होगी.

ट्रेन नंबर 13329 धनबाद – पटना गंगा दामोदर एक्सप्रेस, वैकल्पिक लिंक रूट से चलाई जाएगी.

ट्रेन नंबर 18625 पूर्णिया कोर्ट – हटिया एक्सप्रेस, बख्तियारपुर लिंक – राजगीर – तिलैया रूट से गुजरेगी.

ट्रेन नंबर 18626 हटिया – पूर्णिया कोर्ट एक्सप्रेस, डायवर्ट ट्रैक से ऑपरेट होगी.

शार्ट टर्मिनेट ट्रेनों की लिस्ट

ट्रेन नंबर 22410 आनंद विहार – गया गरीबरथ, पं. दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर शार्ट टर्मिनेट रहेगी.

ट्रेन नंबर 22409 गया – आनंद विहार गरीबरथ, वहीं से शार्ट ओरिजिनेट होगी.

ट्रेन नंबर 14260 / 14262 लखनऊ – गया एकात्मता एक्सप्रेस, डीडीयू जंक्शन पर शार्ट टर्मिनेट रहेंगी.

ट्रेन नंबर 14259 / 14261 गया – लखनऊ एकात्मता एक्सप्रेस, डीडीयू से शार्ट स्टार्ट होंगी.

ट्रेन नंबर 15619 गया – कामाख्या एक्सप्रेस, मानपुर से शार्ट ओरिजिनेट होगी.

ट्रेन नंबर 15620 कामाख्या – गया एक्सप्रेस, मानपुर पर शार्ट टर्मिनेट रहेगी.

ट्रेन नंबर 63243, 63247, 63249 और 63395 पटना – गया मेमू, चाकंद पर शार्ट टर्मिनेट रहेंगी.

