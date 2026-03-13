हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वभारत, चीन, पाकिस्तान समेत 60 देशों के खिलाफ ट्रंप ने चलाया डंडा, एक दिन पहले 16 देशों के खिलाफ शुरू की थी जांच

भारत, चीन, पाकिस्तान समेत 60 देशों के खिलाफ ट्रंप ने चलाया डंडा, एक दिन पहले 16 देशों के खिलाफ शुरू की थी जांच

Forced Labour Probe: इस जांच के जरिए यह देखा जाएगा कि अलग-अलग देशों की नीतियों का असर अमेरिकी कारोबार और कामगारों पर किस तरह पड़ रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 13 Mar 2026 11:38 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका ने दुनिया के 60 देशों के खिलाफ एक बड़ी व्यापारिक जांच शुरू की है. इस जांच का मकसद यह पता लगाना है कि इन देशों ने जबरन मजदूरी से बनाए गए सामान के आयात पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं. इस सूची में भारत भी शामिल है. अमेरिका का कहना है कि कई देशों ने ऐसे सामान को अपने बाजार में आने से रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं. इसी वजह से यह जांच शुरू की गई है.

अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा कि जबरन मजदूरी के खिलाफ पूरी दुनिया में सहमति है, लेकिन कई सरकारें ऐसे सामान के आयात पर प्रभावी रोक लगाने में असफल रही हैं. उन्होंने कहा कि इस जांच के जरिए यह पता लगाया जाएगा कि अलग अलग देशों ने जबरन मजदूरी से बने सामान को रोकने के लिए क्या कदम उठाए और अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसका असर अमेरिका के उद्योगों और कामगारों पर कैसे पड़ा.

एक दिन पहले 16 देशों पर भी शुरू हुई थी जांच
यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब एक दिन पहले ही अमेरिका ने 16 देशों के खिलाफ भी जांच शुरू करने की घोषणा की थी. उस जांच में यह देखा जा रहा है कि क्या इन देशों की उत्पादन और निर्माण से जुड़ी नीतियां अमेरिका के व्यापार के लिए बोझ बन रही हैं या उस पर रोक लगा रही हैं. उस सूची में भी भारत का नाम शामिल था.

यह भी पढ़ें: ईरान के पक्ष में खुलकर सामने आए रूस और चीन! UN में अमेरिका से सीधे जा भिड़े, जानें क्या हुआ?

कई बड़े देश भी जांच के दायरे में
इस जांच में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, चीन, रूस, थाईलैंड, बांग्लादेश, वेनेजुएला और कंबोडिया जैसे कई देश भी शामिल हैं. इसके अलावा अल्जीरिया, अंगोला, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बहरीन, ब्राजील, कनाडा, चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, डोमिनिकन गणराज्य, इक्वाडोर, मिस्र, एल साल्वाडोर, यूरोपीय संघ, ग्वाटेमाला, गुयाना, होंडुरास, हांगकांग, इंडोनेशिया, इराक, इजरायल, जापान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, लीबिया, मलेशिया, मेक्सिको, मोरक्को, न्यूजीलैंड, निकारागुआ, नाइजीरिया, नॉर्वे, ओमान, पेरू, फिलिपींस, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, ताइवान, त्रिनिदाद और टोबैगो, तुर्किये, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम, उरुग्वे और वियतनाम जैसे देश भी शामिल हैं.

किस कानून के तहत हो रही है जांच
यह जांच 1974 के व्यापार कानून की धारा 301 (बी) के तहत की जा रही है. इस कानून के तहत अमेरिका उन विदेशी नीतियों और व्यापारिक तरीकों की जांच करता है जो उसके कारोबार को नुकसान पहुंचाते हैं या उस पर रोक लगाते हैं.

अप्रैल में होगी सुनवाई
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने कहा कि इस जांच से जुड़ी सुनवाई अप्रैल महीने में की जाएगी. इसमें उद्योगों से जुड़े लोगों और विशेषज्ञों की राय भी ली जाएगी. यह जांच ऐसे समय शुरू हुई है जब हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कई देशों पर लगाए गए शुल्कों को रद्द कर दिया था. इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने एक नए प्रावधान के तहत दुनिया भर से आने वाले सामान पर 10 प्रतिशत अस्थायी शुल्क लगा दिया है. यह व्यवस्था जुलाई तक लागू रहने वाली है.

ट्रंप ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला उन्हें निराश करने वाला था, लेकिन उनके पास व्यापार नीति लागू करने के और भी कई रास्ते हैं. जरूरत पड़ने पर वे अमेरिकी उद्योगों की सुरक्षा के लिए और कदम उठा सकते हैं.

Published at : 13 Mar 2026 11:36 AM (IST)
Tags :
USA Donald Trump Pakistan INDIA CHINA DONALD Trump Economic Investigation
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत, चीन, पाकिस्तान समेत 60 देशों के खिलाफ ट्रंप ने चलाया डंडा, एक दिन पहले 16 देशों के खिलाफ शुरू की थी जांच
भारत, चीन, पाकिस्तान समेत 60 देशों के खिलाफ ट्रंप ने चलाया डंडा, एक दिन पहले 16 देशों के खिलाफ शुरू की थी जांच
विश्व
US Israel Iran War: 'खामेनेई मानसिक रूप से घायल हैं, फिर भी...', ईरान के नए सुप्रीम लीडर को लेकर ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
'खामेनेई मानसिक रूप से घायल हैं, फिर भी...', ईरान के नए सुप्रीम लीडर को लेकर ट्रंप का चौंकाने वाला दावा
विश्व
Israel-US Iran War Live: ईरान ने लिया बदला, दुबई में फाइनेंशियल सेंटर पर अटैक, इजरायल में भी दागा रॉकेट, 58 घायल
Live: ईरान ने लिया बदला, दुबई में फाइनेंशियल सेंटर पर अटैक, इजरायल में भी दागा रॉकेट, 58 घायल
विश्व
US Israel Iran War Highlights: 'न ट्रंप, न झुका ईरान, फिर दिखाई एक-दूसरे को आंख! जंग के बीच सऊदी पहुंचे शहबाज-मुनीर और डार
Highlights: 'न ट्रंप, न झुका ईरान, फिर दिखाई एक-दूसरे को आंख! जंग के बीच सऊदी पहुंचे शहबाज-मुनीर और डार
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: ईरान की सेना ने शुरू की हमले की 43वीं लहर| Netanyahu | Trump
Iran Israel War: ईरान की सेना ने शुरू की हमले की 43वीं लहर| Netanyahu | Trump | Breaking
Iran Israel War: ईरानी 'बासिज फोर्स' के मुख्यालय पर बड़ा हमला !| Netanyahu | PM Modi
Iran Israel War: ईरानी 'बासिज फोर्स' के मुख्यालय पर बड़ा हमला !| Netanyahu | PM Modi | Trump
Iran Israel War: मुश्किल में Donald Trump..ईरान ने चली बड़ी चाल! | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पेड पीरियड लीव पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ऐसे महिलाओं को कोई नौकरी....
पेड पीरियड लीव पर याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा- ऐसे महिलाओं को कोई नौकरी....
बिहार
बिहार का नया सीएम तय? सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाते हुए बोले नीतीश कुमार- 'राज्य का विकास...'
बिहार का नया सीएम तय? सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाते हुए बोले नीतीश कुमार- 'राज्य का विकास...'
विश्व
भारत, चीन, पाकिस्तान समेत 60 देशों के खिलाफ ट्रंप ने चलाया डंडा, एक दिन पहले 16 देशों के खिलाफ शुरू की थी जांच
भारत, चीन, पाकिस्तान समेत 60 देशों के खिलाफ ट्रंप ने चलाया डंडा, एक दिन पहले 16 देशों के खिलाफ शुरू की थी जांच
बॉलीवुड
तलाक के बाद हंसिका मोटवानी ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट, एक्ट्रेस का छलका दर्द
तलाक के बाद हंसिका मोटवानी ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट, एक्ट्रेस का छलका दर्द
आईपीएल 2026
Most wickets in IPL: आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, इस भारतीय स्पिनर के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड
IPL में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, इस भारतीय स्पिनर के नाम दर्ज है सबसे बड़ा रिकॉर्ड
विश्व
Iran-US War: 'वह पहले भी....', US के पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने ईरान संग जंग लेकर ट्रंप को खूब सुनाया
'वह पहले भी....', US के पूर्व NSA जॉन बोल्टन ने ईरान संग जंग लेकर ट्रंप को खूब सुनाया
यूटिलिटी
PM Kisan Nidhi Installment Live: आज जारी होगी पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे जारी
आज जारी होगी पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे जारी
हेल्थ
Rare Liver Disease: इस बीमारी में घट जाती है मरीज की लंबाई, बेहद खतरनाक होते हैं इसके लक्षण
इस बीमारी में घट जाती है मरीज की लंबाई, बेहद खतरनाक होते हैं इसके लक्षण
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget