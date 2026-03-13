'सिर तन से जुदा करने की मिल रही धमकी', मोनालिसा के डायरेक्टर का खुलासा

महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा ने बुधवार को केरल में मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान संग पहले कोर्ट मैरिज की फिर हिंदू रीति-रिवाजों से एक दूसरे को माला पहनाकर शादी कर ली थी. तब से मोनालिसा की शादी पर काफी हंगामा मचा हुआ है. जहां वायरल गर्ल की अचानक शादी से हर कोई हैरान है तो वहीं सबसे बड़ा झटका उन्हें बॉलीवुड मे अपनी फिल्म से लॉन्च करने की तैयारी कर रहे डायरेक्टर सनोज मिश्रा को लगा है.

सनोज ने बीते दिन सोशल मीडिय पर एक पोस्ट कर मोनालिसा के इस फैसले को बगावत नहीं लव जिहाद बताया था. साथ ही कहा था कि वायरल गर्ल के मैनेजर ने उनका सौदा किया है. वहीं अब सनोज ने एक लेटेस्ट वीडियो में खुलासा किया है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही हैं.

सनोज मिश्रा को मिल रही जान से मारने की धमकी?

सनोज मिश्रा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट के जरिए हैरान कर देने वाला खुलासा किया है. उन्होने पोस्ट में लिखा है, “ मुझे सिर तन से जुदा करने की धमकी मिल रही हैं.पीएफआई ने जाल बनाकर केरल में मोनालिसा का लव जिहार कराया है.”

आवाज बंद करने की मिल रही धमकी

इसके बाद सनोज ने एक और वीडियो पोस्ट कर अपना हाल बयां किया. वीडियो में सनोज कहते नजर आते हैं, “ दोस्तों नमस्कार आज बहुत ही भारी मन से आप लोगों के सामने कुछ बातें रखना चाह रहा हूं. हालांकि कल दोपहर से ही जिस तरह से मोनालिसा की शादी की खबरें वायरल हुईं, तो मैं खुद को तैयार ही नहीं कर पाया कि क्या बात रखूं, क्या सफाई दूं. सबलोगों के कॉल्स आ रहे हैं और सब जानना चाहते हैं कि ये अचानक से क्या हुआ और कैसे हुआ? खासतौर पर कट्टरपंथी मानसिकता वाले लोग खुश हैं, वो लोग बधाईयां दे रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे सिर तन से जुदा करने की धमकियां दे रहे हैं कि अपनी आवाज को बंद रखो. तो अगर आवाज को बंद रखना होता तो मैं धर्मांतरण पर फिल्म बनीं बनाता द डायरी ऑफ मणिपुर, जिसकी हिरोइन मैंने मोनालिसा को चुना था."

सनोज आगे कहते हैं, "कल तक जो मैंने फैसला लिया था इस लड़की को फिल्मों में लाने का उस पर मैं कायम था. इसी बीच इन्हीं लोगों ने जो इस फिल्म को रोकना चाहते थे उन्होंने प्लान करके मुझे जेल भिजवाया. लेकिन जेल में जाने का भी मुझे इतना दर्द नहीं था क्यों मैं जानता था कि ये झूठा केस है और मैं बहुत जल्दी बाहर निकल आऊंगा. बाहर आकर मैंने इस फिल्म को अंजाम दिया. इसे कैसे अंजाम तक पहुंचाया वो मैं जानता हूं क्योंकि जो मेरे साथ घटना हुई थी उस कारण हमारे सारे पार्टनर भाग गए थे. इनवेस्टर्स भी चले गए थे. बहुत सारा मैंने पैसा कर्ज लिया है. मोनालिसा को भी ये बात पता है कि अगर फिल्म पर जरा भी असर पड़ा तो मेरी जिंदगी स्वाहा हो जाएगी."

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साजिश के तहत खेला गया खेल

सनोज आगे कहते हैं, “ कल जो ये घटना हुई है उस वजह से पूरे देश में एक अजीब माहौल बन गया है. मेरी जानकारी के मुताबिक ये क साजिश के तहत खेल खेला गया है. ना घरवालो को पता था ना मुझे कोई जानकारी हुई की शादी या स्कैंडल या इसका कोई अफेयर था. इसके पीछे सोची समझी साजिश थी, खासतौर पर ये कि सनातन धर्म को कैसे बदनाम किया जाए. और महाकुंभ से निकली हुई लड़की जो सनातन के नाम पर आगे बढ़ रही है, उसे कैसे तोड़ मरोडकर लोगों के सामने रखा जाए ताकि और लड़कियां भी इसका अनुसरण करें और वैसी ही बन जाएं. मुझे ये सबकुछ पहले से प्लान किया गया लग रहा है. लड़की काफी मासूम है और उसे दुनियादारी का नहीं पता है कि जो लोग इससे प्यार करने का दावा कर रहे हैं असल में उनका मकसद क्या है. असल मकसद था महाकुंभ की विफलता और सनोज मिश्रा की फिल्म को बंद करना क्योंकि मैं धर्मांतरण पर ही लगातार आवाज उठाता रहा हूं.

सनोज मिश्रा ने उठाए सवाल

सनोज मिश्रा आगे मोनालिसा की शादी पर सवाल उठाते हैं. वे कहते हैं कि अगर ये प्रेम प्रसंग होता तो किसी को तो घर में भनक लगती. अगर भनक लग जाती तो उस लड़की के पिता उस युवक के पास लेकर क्यों जाते. अगर प्रेम प्रसंग होता तो जिस बंजारा समुदाय में रहती है उसे वहां प्यार क्यों नहीं हुआ, जहां पर मैने रखा था वहां प्यार नहीं हुआ, उज्जैन, इंदौर, मुंबई में प्यार नहीं हुआ. लेकिन प्यार हुआ वो भी केरल में जो कि आतंकवादियों का और वामपंथियों का गढ़ है. वहां एक एजेंडा चलता है कि जहां भी कोई सनातन की लड़की आगे बढ़े उसे तुरंत कैप्चर कर लें और इस्लाम में ले आए ताकि और भी इससे प्रेरित हों. इस लड़की का ब्रेन वॉश करना बहुत आसान था और इसके परिवार के लोग भी काफी सीधे-साधे हैं.

कर्ज राजपाल यादव ना बना दे

सनोज आगे कहते हैं कि मोनलिसा का ब्रेनवॉश करते केरल के वामपंथियों ने आज उसे इस अंजाम तक पहुंचा दिया इस कारण मेरी फिल्म का भविष्य भी खतरे में पड़ गया है. क्योंकि निगेटिविटी बहुत हो गई है. मोनालिसा के इस काम से मेरे सारे सपने टूट गए और अब मुझे ये एहसास हो रहा है कि डेढ़ साल पहले मैंने जो फैसला लिय़ा था वो सही नहीं था. अब मैं किसी गरीब को लेकर फिल्म नहीं बनाउंगी और सेलिब्रिटी के साथ ही काम करूंगी.

मैंने 10 करोड़ का कर्ज लिया हुआ है फिल्म के लिए और अब डर लग रहा है कि ये कर्ज मुझे राजपाल यादव ना बना दे. राजपाल भाई की लोगों ने मदद कर दी लेकिन मेरी कोई मदद नहीं करेगा क्योंकि मैं राष्ट्रवादी हूं और अपनी फिल्मों में सच दिखाता हूं.