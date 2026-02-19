एक्सप्लोरर
खाते से उड़े लाखों रुपये तो भी नहीं होगा नुकसान, इन तरीकों से तुरंत वापस मिलेगा पैसा
Cyber Fraud Safety Tips: साइबर ठगी में खाते से लाखों रुपये कट जाएं तो भी घबराएं नहीं. तुरंत शिकायत दर्ज करें. जितनी जल्दी कार्रवाई करेंगे पैसे वापस मिलने के ज्यादा चांस रहेंगे.
देश में पिछले कुछ समय से साइबर धोखाधड़ी के मामलों में तेज बढ़ोतरी हुई है. फर्जी लिंक, नकली कॉल और मालवेयर फाइल के जरिए लोगों के बैंक खातों से मिनटों में लाखों रुपये गायब हो रहे हैं. कई पीड़ितों को समझ ही नहीं आता कि गलती कहां हुई. लेकिन सही समय पर उठाया गया कदम पूरा पैसा वापस दिला सकता है.
1/6
2/6
Published at : 19 Feb 2026 02:23 PM (IST)
Tags :Digital Fraud Utility News Cyber Fraud
यूटिलिटी
6 Photos
खाते से उड़े लाखों रुपये तो भी नहीं होगा नुकसान, इन तरीकों से तुरंत वापस मिलेगा पैसा
यूटिलिटी
6 Photos
क्रेडिट कार्ड बिल भरने के लिए ड्यू डेट तक रुकना ठीक है या पहले पेमेंट करना सही? जान लें काम की बात
यूटिलिटी
6 Photos
पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में से खत्म हो जाएगी बुढ़ापे की टेंशन, हर महीने होती है 20 हजार की कमाई
यूटिलिटी
6 Photos
क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो जान लें इनकम टैक्स के ये 5 नियम, 1 अप्रैल से हो रहा बदलाव
यूटिलिटी
6 Photos
दिल्ली में अब किस परिवार का बनेगा राशन कार्ड? ये शर्तें नहीं मानीं तो नहीं होगा फायदा
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
यूटिलिटी
अब डीडीए फ्लैट की कीमत में जुड़ेगा पार्किंग चार्ज, जानें इससे कितनी होगी बचत?
यूटिलिटी
दिल्ली को जल्द मिलेगा पहला मेट्रो रिंग कॉरिडोर, दो नए रूट्स पर शुरू होगी मेट्रो सेवा
यूटिलिटी
मेट्रो से करते हैं सफर तो तुरंत पढ़ें यह खबर, DMRC ने बंद किया यह मेट्रो स्टेशन
यूटिलिटी
ट्रेनों के टॉयलेट में अब नहीं मिलेंगी चेन वाले मग, जानें रेलवे ने क्यों किया बदलाव?
Advertisement
यूटिलिटी
6 Photos
खाते से उड़े लाखों रुपये तो भी नहीं होगा नुकसान, इन तरीकों से तुरंत वापस मिलेगा पैसा
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion