हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीखाते से उड़े लाखों रुपये तो भी नहीं होगा नुकसान, इन तरीकों से तुरंत वापस मिलेगा पैसा

खाते से उड़े लाखों रुपये तो भी नहीं होगा नुकसान, इन तरीकों से तुरंत वापस मिलेगा पैसा

Cyber Fraud Safety Tips: साइबर ठगी में खाते से लाखों रुपये कट जाएं तो भी घबराएं नहीं. तुरंत शिकायत दर्ज करें. जितनी जल्दी कार्रवाई करेंगे पैसे वापस मिलने के ज्यादा चांस रहेंगे.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 19 Feb 2026 02:23 PM (IST)
Cyber Fraud Safety Tips: साइबर ठगी में खाते से लाखों रुपये कट जाएं तो भी घबराएं नहीं. तुरंत शिकायत दर्ज करें. जितनी जल्दी कार्रवाई करेंगे पैसे वापस मिलने के ज्यादा चांस रहेंगे.

देश में पिछले कुछ समय से साइबर धोखाधड़ी के मामलों में तेज बढ़ोतरी हुई है. फर्जी लिंक, नकली कॉल और मालवेयर फाइल के जरिए लोगों के बैंक खातों से मिनटों में लाखों रुपये गायब हो रहे हैं. कई पीड़ितों को समझ ही नहीं आता कि गलती कहां हुई. लेकिन सही समय पर उठाया गया कदम पूरा पैसा वापस दिला सकता है.

1/6
हाल ही में नोएडा के सेक्टर 58 में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ 13 जनवरी को ऐसा ही हुआ. उनके मोबाइल पर चालान से जुड़ा एक मैसेज आया जिसमें एपीके फाइल थी. उन्होंने फाइल डाउनलोड की और थोड़ी देर बाद खाते से 3.17 लाख रुपये कट गए. मामला समझते ही उन्होंने तुरंत शिकायत दर्ज कराई.
हाल ही में नोएडा के सेक्टर 58 में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ 13 जनवरी को ऐसा ही हुआ. उनके मोबाइल पर चालान से जुड़ा एक मैसेज आया जिसमें एपीके फाइल थी. उन्होंने फाइल डाउनलोड की और थोड़ी देर बाद खाते से 3.17 लाख रुपये कट गए. मामला समझते ही उन्होंने तुरंत शिकायत दर्ज कराई.
2/6
पीड़ित ने बिना देरी किए 1930 हेल्पलाइन और राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जानकारी दी. सेक्टर 58 थाने की साइबर हेल्प डेस्क ने गोल्डन आवर में कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक खातों को ट्रेस कर रकम फ्रीज कराई. कानूनी प्रोसेस पूरी होने के बाद पूरी राशि वापस खाते में आ गई.
पीड़ित ने बिना देरी किए 1930 हेल्पलाइन और राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जानकारी दी. सेक्टर 58 थाने की साइबर हेल्प डेस्क ने गोल्डन आवर में कार्रवाई करते हुए संबंधित बैंक खातों को ट्रेस कर रकम फ्रीज कराई. कानूनी प्रोसेस पूरी होने के बाद पूरी राशि वापस खाते में आ गई.
Published at : 19 Feb 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
Digital Fraud Utility News Cyber Fraud

यूटिलिटी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
अब डीडीए फ्लैट की कीमत में जुड़ेगा पार्किंग चार्ज, जानें इससे कितनी होगी बचत?
अब डीडीए फ्लैट की कीमत में जुड़ेगा पार्किंग चार्ज, जानें इससे कितनी होगी बचत?
यूटिलिटी
दिल्ली को जल्द मिलेगा पहला मेट्रो रिंग कॉरिडोर, दो नए रूट्स पर शुरू होगी मेट्रो सेवा
दिल्ली को जल्द मिलेगा पहला मेट्रो रिंग कॉरिडोर, दो नए रूट्स पर शुरू होगी मेट्रो सेवा
यूटिलिटी
मेट्रो से करते हैं सफर तो तुरंत पढ़ें यह खबर, DMRC ने बंद किया यह मेट्रो स्टेशन
मेट्रो से करते हैं सफर तो तुरंत पढ़ें यह खबर, DMRC ने बंद किया यह मेट्रो स्टेशन
यूटिलिटी
ट्रेनों के टॉयलेट में अब नहीं मिलेंगी चेन वाले मग, जानें रेलवे ने क्यों किया बदलाव?
ट्रेनों के टॉयलेट में अब नहीं मिलेंगी चेन वाले मग, जानें रेलवे ने क्यों किया बदलाव?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Aage Ka Agenda: डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान | Shankaracharya Controversy | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: इंडिया AI समिट शुरू, उद्घाटन के बाद क्या खुलेंगे नए अवसर? |
Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Breaking News: लाल किला के पीछे संदिग्ध कार से बड़ा खुलासा | Delhi News

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु में मुफ्त बिजली योजना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूछा- 'देश में हम कैसी संस्कृति विकसित कर रहे...'
तमिलनाडु में मुफ्त बिजली योजना पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पूछा- 'देश में हम कैसी संस्कृति विकसित कर रहे...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में शंकराचार्य बनाम सरकार! ममता बनर्जी की तारीफ कर योगी सरकार के खिलाफ लखनऊ कूच की तैयारी
यूपी में शंकराचार्य बनाम सरकार! ममता बनर्जी की तारीफ कर योगी सरकार के खिलाफ लखनऊ कूच की तैयारी
इंडिया
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026 points Table:T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका ने भी नहीं गंवाया मैच, जानिए पॉइंट्स टेबल का हाल
T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत का दबदबा, साउथ अफ्रीका ने भी नहीं गंवाया मैच, जानिए पॉइंट्स टेबल का हाल
बॉलीवुड
सास से गॉसिप करती दिखीं आलिया भट्ट, बेटी को संभालते दिखे रणबीर कपूर,वीडियो वायरल
सास से गॉसिप करती दिखीं आलिया भट्ट, बेटी को संभालते दिखे रणबीर कपूर,वीडियो वायरल
इंडिया
Lawrence Bishnoi Gang: लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
लॉरेश बिश्नोई गैंग की लेडी डॉन नेहा गिरफ्तार, आखिर क्यों कहा जाता था 'मैडम जहर'
ट्रेंडिंग
पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में धोए बर्तन, यूजर्स बोले- और कितना शर्मिंदा करोगे?
पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया में धोए बर्तन, यूजर्स बोले- और कितना शर्मिंदा करोगे?
यूटिलिटी
अब डीडीए फ्लैट की कीमत में जुड़ेगा पार्किंग चार्ज, जानें इससे कितनी होगी बचत?
अब डीडीए फ्लैट की कीमत में जुड़ेगा पार्किंग चार्ज, जानें इससे कितनी होगी बचत?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget