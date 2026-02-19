खाते से उड़े लाखों रुपये तो भी नहीं होगा नुकसान, इन तरीकों से तुरंत वापस मिलेगा पैसा

हाल ही में नोएडा के सेक्टर 58 में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ 13 जनवरी को ऐसा ही हुआ. उनके मोबाइल पर चालान से जुड़ा एक मैसेज आया जिसमें एपीके फाइल थी. उन्होंने फाइल डाउनलोड की और थोड़ी देर बाद खाते से 3.17 लाख रुपये कट गए. मामला समझते ही उन्होंने तुरंत शिकायत दर्ज कराई.