PM Kisan Nidhi Live: पीएम मोदी ने जारी की किसान निधि की 22वीं किस्त, फटाफट करें चेक
PM Kisan Yojana 22nd Installment Live Updates: प्रधानमंत्री मोदी पीएम किसान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी कर दी है. इसी के साथ देशभर के करोड़ों किसानों को इंतजार भी खत्म हो गया.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Naredra Modi) ने आज देशभर के किसानों को बड़ी सौगात दी है. उन्होंने पीएम किसान निधि योजना (PM Kisan Nidhi Yojana) की 22वीं किस्त जारी की. इसी के साथ देशभर के करोड़ों किसानों को इंतजार भी खत्म हो गया. पीएम मोदी असम के गुवाहाटी से शाम 5 बजे किसान निधि की किस्त जारी की. देश के 9.32 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 18,640 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर किए गए.
PM Kisan Installment Live: सरकार के लिए किसान हित से बड़ा कुछ भी नहीं: पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा, भाजपा—एनडीए सरकार के लिए किसान हित से बड़ा कुछ भी नहीं है. जब किसानों को पैसे देने की बात आती थी, तो कांग्रेस वालों की सांस अटक जाती थी. 2014 से पहले केंद्र में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी. कांग्रेस सरकार के 10 साल में किसानों को एमएसपी के रूप में साढ़े छह लाख करोड़ रुपये मिले थे.जबकि हमारी सरकार के 10 साल में किसानों को एमएसपी के रूप में 20 लाख करोड़ रुपये से अधिक मिल चुके हैं.
PM Kisan Yojana 22nd Installment Live: किसान निधि का पैसा सामाजिक सुरक्षा का माध्यम: पीएम मोदी
पीएम मोदी ने कहा कि किसान निधि का पैसा छोटे किसानों के लिए सामाजिक सुरक्षा का माध्यम बन गया. उन्होंने कहा कि किसान निधि को लेकर कांग्रेस झूठ फैलाती है कि उन्हें उनकी सरकार आते ही किसान निधि का पैसा वापस करना पड़ेगा.
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Source: IOCL