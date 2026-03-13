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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थRare Liver Disease: इस बीमारी में घट जाती है मरीज की लंबाई, बेहद खतरनाक होते हैं इसके लक्षण

Rare Liver Disease: इस बीमारी में घट जाती है मरीज की लंबाई, बेहद खतरनाक होते हैं इसके लक्षण

Osteoporosis Bone Disease: कुछ बीमारियां इतनी रेयर होती हैं कि जल्दी इंसान उनकी चपेट में नहीं आता है, लेकिन आ गया तो फिर बचना मुश्किल हो जाता है. चलिए ऐसे ही एक बीमारी के बारे में बताते हैं.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 13 Mar 2026 11:06 AM (IST)
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What is Granulomatous Hepatitis: कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो शरीर और दिमाग दोनों पर गहरा असर डालती हैं. लेकिन कुछ रेयर बीमारियां इतनी गंभीर होती हैं कि वे इंसान की लंबाई तक को प्रभावित कर सकती हैं. इंग्लैंड के विल्टशायर काउंटी की रहने वाली 63 वर्षीय कैरोलिन किंग की कहानी इसी तरह की एक रेयर बीमारी से जुड़ी है. उन्होंने अपनी आपबीती इसलिए साझा की ताकि लोग गंभीर बीमारियों के बावजूद उम्मीद न छोड़ें और समय रहते इलाज करवाने के महत्व को समझ सकें.

क्या हुई थी दिक्कत

बीबीसी उर्दू की रिपोर्ट के अनुसार,  कैरोलिन को शुरुआत में आंखों में अजीब सी जलन और खरोंच जैसी परेशानी महसूस हुई थी. जब वह डॉक्टर के पास गईं तो उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह एक गंभीर लिवर बीमारी का शुरुआती संकेत हो सकता है. बाद में उन्होंने बताया कि पीछे मुड़कर देखने पर आज भी उन्हें विश्वास नहीं होता कि वह इतनी बड़ी बीमारी से गुजरने के बाद भी जिंदा हैं. 'रेयर डिजीज डे' के मौके पर उन्होंने अपनी बीमारी ग्रेनुलोमैटस हेपेटाइटिस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी कहानी साझा की. यह लिवर से जुड़ी एक बेहद दुर्लभ बीमारी है, जिसके मामले डॉक्टरों को कई बार वर्षों में एक-दो ही देखने को मिलते हैं.

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कैसे होती इसमें दिक्कत

कैरोलिन की परेशानी की शुरुआत साल 2018 में हुई, जब वह घर पर टीवी देख रही थीं. अचानक उनकी नजर धुंधली हो गई और आंखों में खरोंच जैसा एहसास होने लगा. शुरुआत में उन्होंने इसे साधारण समस्या समझा, लेकिन बाद में आंखों के विशेषज्ञ ने आंख में सूजन से जुड़ी बीमारी का पता लगाया. समस्या तब और गंभीर हो गई जब 2019 में उनकी आंखों और त्वचा का रंग पीला पड़ने लगा. इसके बाद डॉक्टरों ने लिवर की बायोप्सी कराने की सलाह दी. जांच में सामने आया कि उन्हें ग्रेनुलोमैटस हेपेटाइटिस नाम की दुर्लभ बीमारी है.

क्या होती है इसमें दिक्कत

बीमारी बढ़ने के साथ उनकी हालत काफी कमजोर हो गई. काफी ज्यादा थकान और मेंटल उलझन की वजह से वह सामान्य जीवन जीने में भी असमर्थ हो गईं और उन्हें व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा. डॉक्टरों ने उन्हें लिवर ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी और इसके लिए उन्हें लगभग छह महीने तक इंतजार करना पड़ा. इस दौरान दवाओं के प्रभाव से उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर ऑस्टियोपोरोसिस हो गया. यह ऐसी बीमारी है जिसमें हड्डियां कमजोर और भंगुर हो जाती हैं. इसी वजह से उनकी लंबाई में भी बड़ा बदलाव आया. पहले उनका कद करीब पांच फुट चार इंच था, जो घटकर लगभग चार फुट छह इंच रह गया. हालांकि लिवर ट्रांसप्लांट और इलाज के बाद उनकी सेहत में धीरे-धीरे सुधार हुआ. कुछ वर्षों बाद उनकी आंखों और लिवर की काम करने की क्षमता बेहतर हुई और उनकी लंबाई भी बढ़कर करीब पांच फुट तक पहुंच गई.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 13 Mar 2026 11:06 AM (IST)
Tags :
Liver Disease Symptoms Rare Liver Disease Liver Transplant Case
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