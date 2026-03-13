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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीखाना बनाने के लिए नहीं मिल रही गैस, चूल्हे के अलावा ये भी हैं आप्शन

खाना बनाने के लिए नहीं मिल रही गैस, चूल्हे के अलावा ये भी हैं आप्शन

Cooking Options Besides Gas Stove: गैस सिलेंडर नहीं है तो भी खाना बनाना मुश्किल नहीं है. कुछ ऐसे आसान ऑप्शन मौजूद हैं. जिनसे बिना गैस के भी रसोई का काम आराम से चलाया जा सकता है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 13 Mar 2026 11:14 AM (IST)
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Cooking Options Besides Gas Stove:  इन दिनों मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव का असर एनर्जी मार्केट पर भी दिखाई दे रहा है. तेल और गैस की सप्लाई पर दबाव बढ़ने से कई जगहों पर एलपीजी सिलेंडर की उपलब्धता प्रभावित हुई है. भारत में भी कई लोगों को सिलेंडर रिफिल के लिए पहले से ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है. ऐसे में घर की रसोई पर सीधा असर पड़ता है. क्योंकि ज्यादातर घरों में खाना बनाने के लिए गैस पर ही निर्भरता होती है. 

जब सिलेंडर अचानक खत्म हो जाए और नया सिलेंडर मिलने में समय लगे. तो लोगों की परेशानी बढ़ जाती है. लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. आज के समय में ऐसे कई ऑप्शन मौजूद हैं जिनसे बिना गैस के भी आसानी से खाना बनाया जा सकता है. कुछ ऑप्शन बिजली से चलते हैं. तो कुछ ऐसे हैं जिनमें अलग तरह के ईंधन का इस्तेमाल होता है. जान लीजिए काम की बात.

इंडक्शन चूल्हा बन सकता है आसान ऑप्शन

अगर घर में गैस नहीं मिल रही है तो इंडक्शन चूल्हा एक अच्छा और आसान ऑप्शन साबित हो सकता है. यह पूरी तरह बिजली से चलता है और इसमें खाना काफी तेजी से पकता है. आजकल बाजार में अलग अलग साइज और कीमत के इंडक्शन स्टोव आसानी से मिल जाते हैं. इसलिए जरूरत पड़ने पर इसे जल्दी खरीदा भी जा सकता है. 

इसकी एक खास बात यह है कि इसमें आग का इस्तेमाल नहीं होता. इसलिए यह काफी सेफ भी माना जाता है. हालांकि इंडक्शन पर हर तरह के बर्तन इस्तेमाल नहीं किए जा सकते. इसके लिए खास तरह के इंडक्शन फ्रेंडली बर्तन लेने पड़ते हैं. 

सोलर कुकर से भी बन सकता है खाना

अगर आप ऐसा ऑप्शन चाहते हैं जिसमें गैस या बिजली की जरूरत ही न पड़े. तो सोलर कुकर भी अच्छा तरीका हो सकता है. यह सूरज की रोशनी से चलता है और नैचुरल एनर्जी का इस्तेमाल करता है. सोलर कुकर में चावल, दाल और सब्जी जैसी चीजें आसानी से पकाई जा सकती हैं. इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई एक्सट्रा खर्च नहीं होता.

क्योंकि इसमें ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती. हालांकि यह पूरी तरह धूप पर निर्भर करता है. बादल होने पर या रात के समय इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. इसलिए कई लोग दिन में ही खाना बनाकर रख लेते हैं. जिन घरों में खुली जगह है. वहां यह ऑप्शन काफी काम का साबित हो सकता है.

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बायोगैस चूल्हा भी है बढ़िया ऑप्शन

बायोगैस चूल्हा खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा देखा जाता है. लेकिन अब शहरों में भी कुछ लोग इसे अपनाने लगे हैं. इसमें रसोई से निकलने वाले बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, गोबर या दूसरी ऑर्गेनिक मटेरियल से गैस तैयार की जाती है. इस गैस से चूल्हा जलाकर खाना पकाया जाता है. यह तरीका काफी सस्ता भी माना जाता है और पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर होता है. बायोगैस प्लांट लगाने के बाद लंबे समय तक गैस की चिंता नहीं रहती. हालांकि इसके लिए थोड़ी जगह और शुरुआती व्यवस्था की जरूरत होती है. 

लकड़ी या कोयले का चूल्हा भी कर सकता है काम

अगर घर में आंगन, छत या खुली जगह है तो लकड़ी या कोयले का चूल्हा भी काम आ सकता है. यह तरीका काफी पुराना है और आज भी कई जगहों पर इस्तेमाल होता है. बाजार में मिट्टी से बने तैयार चूल्हे भी मिलने लगे हैं जिन्हें आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें लकड़ी, उपले या कोयला जलाकर खाना पकाया जाता है. इस पर बना खाना अलग स्वाद भी देता है और कई लोगों को गांव की याद दिला देता है. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 13 Mar 2026 11:14 AM (IST)
Tags :
Gas Cylinder Utility News Induction
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