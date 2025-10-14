Fixed Fare Scheme: देश में अक्सर लोग जब हवाई सफर करते हैं. तो उन्हें इस बात की चिंता होती है कि अगर देर से टिकट बुक की तो आपको ज्यादा किराया चुकाना होगा. लेकिन अब हवाई टिकट की बुकिंग डेट या लास्ट-मिनट कीमत की टेंशन खत्म. सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू किंजरापु ने सोमवार को अलायंस एयर की नई स्कीम फेयर से फुर्सत लॉन्च की है. जो एयरफेयर सिस्टम में बड़ा बदलाव ला सकती है.

इस स्कीम के तहत यात्रियों को हर रूट पर एक फिक्सड किराया देना होगा. चाहे टिकट कितने भी दिन पहले बुक करें या फिर सफर के दिन. यानी अब कभी भी टिकट लो किराया रहेगा बराबर. यह पायलट प्रोजेक्ट 13 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा और इसका मकसद लोगों को हवाई सफर के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित करना है. जान लीजिए कैसे मिलेगा यात्रियों को इस स्कीम का फायदा.

कैसे होगा फायदा यात्रियों को?

केन्द्र सरकार की फेयर से फुर्सत स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यात्रियों को हवाई किराए में उतार-चढ़ाव की चिंता नहीं रहेगी. अब चाहे आप महीनों पहले टिकट लें या फिर आखिरी दिन किराया एक ही रहेगा. इससे यात्रियों को अपने ट्रैवल बजट की पहले से प्लानिंग करने में आसानी होगी. अलायंस एयर ने इसे फिलहाल चुनिंदा रूट्स पर लागू किया है. जिससे पता लग सके कि यात्रियों की प्रतिक्रिया कैसी रहती है.

लॉन्चिंग इवेंट में मंत्री राममोहन नायडू के साथ नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा और अलायंस एयर के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे. सरकार का मानना है कि यह स्कीम मध्यम और निम्न-मध्यम वर्ग के यात्रियों के लिए खासतौर पर फायदेमंद साबित होगी. जो आमतौर पर बढ़ते किराए के कारण आखिरी वक्त पर सफर टाल देते हैं.

एयरफेयर से देखने मिलेगा बड़ा बदलाव

आपको बता दें भारत में अभी फ्लाइट टिकट सिस्टम डायनामिक प्राइसिंग मॉडल पर चलता है, जहां टिकट का किराया मांग, सीजन और कंपटीशन के हिसाब से लगातार बदलता रहता है. यह एयरलाइंस के लिए फायदेमंद जरूर है. लेकिन यात्रियों के लिए काफी परेशानी का कारण बनती है. तब जब आखिरी समय में किराया कई गुना बढ़ जाता है.

अलायंस एयर की इस फेयर से फुर्सत स्कीम में तय किराया होने से यात्रियों फायदा होगा. छोटे शहरों के लोग अब और फ्लाइट से ट्रेवल करने का सोचेंगे . सरकार का कहना है कि अगर यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहता है. तो आने वाले समय में इसे और रूट्स और एयरलाइंस तक बढ़ाया जाएगा.

