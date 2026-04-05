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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPPF Investment: सुरक्षा जरूरी, लेकिन क्या यह आपके लिए है बेहतर? जानिए पूरा सच

PPF Investment: सुरक्षा जरूरी, लेकिन क्या यह आपके लिए है बेहतर? जानिए पूरा सच

जैसे ही नया वित्त वर्ष शुरू होता है, वैसे ही निवेश को लेकर अपनी प्लानिंग पर फिर से विचार करने की जरूरत होती है. पीपीएफ जैसे निवेश विकल्पों को लेकर भी लोगों के मन में संशय हो सकता है.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 05 Apr 2026 09:06 PM (IST)
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PPF Pros and Cons: जैसे ही नया वित्त वर्ष शुरू होता है, वैसे ही निवेश को लेकर अपनी प्लानिंग पर फिर से विचार करने की जरूरत होती है. खासकर पब्लिक पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) जैसे पुराने और भरोसेमंद विकल्प को लेकर अब कई लोग यह समझना चाहते हैं कि बदलते समय में यह आज भी उतना ही फायदेमंद है या नहीं? आइए जानते हैं, इस विषय में...

आखिर क्यों हैं यह लोगों की पसंद?

लंबे समय से निवेशकों के बीच Public Provident Fund को एक भरोसेमंद निवेश विकल्प के तौर पर देखा जाता रहा है. इसका बड़ा कारण यह है कि यह सरकार द्वारा समर्थित होती है.

इसलिए इसमें बाजार की उठापटक का असर नहीं पड़ता. साथ ही निवेशकों को फिक्स रिटर्न मिलता हैं. साथ ही यह स्कीम EEE श्रेणी में आती है. यानी इसमें निवेश, मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम तीनों पर टैक्स नहीं लगता है. यही कारण है कि, लोग आज भी पीपीएफ पर भरोसा बनाए हुए हैं.

महंगाई के मुकाबले में सीमित रिटर्न

भले ही पीपीएफ पर इस समय करीब 7.1 फीसदी का ब्याज मिल रहा है. लेकिन तेजी से बढ़ रही महंगाई को देखते हुए अगर मिलने वाला रिटर्न महंगाई के बराबर है तो निवेशकों के लिए उतना फायदा नहीं बनता है. हालांकि, सुरक्षित निवेश होना पीपीएफ को अभी भी लोकप्रिय बनाए हुए है.  

लॉक-इन और लिमिट से जुड़ी दिक्कत

कई निवेशकों के लिए Public Provident Fund में निवेश करते समय लिक्विडिटी एक बड़ी चुनौती बन सकती है. क्योंकि इसमें 15 साल का लंबा लॉक-इन पीरियड होता है. साथ ही जरूरत पड़ने पर पैसा तुरंत निकालना आसान नहीं होता. इसके अलावा, सालाना निवेश की अधिकतम सीमा 1.5 लाख रुपये तय है. ज्यादा निवेश करने वालों के लिए यह रकम कम हो सकती है.  

इसके अलावा निवेशकों के बीच म्यूचुअल फंड और एसआईपी जैसे विकल्प भी तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं. हालांकि, इनमें निवेश करने पर रिटर्न के साथ-साथ जोखिम का खतरा भी अधिक होता है.

यह भी पढ़ें: हर बेटी के हाथ होंगे पीले! यूपी सरकार दे रही 1 लाख की मदद, जानें कैसे करें अप्लाई

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 05 Apr 2026 09:03 PM (IST)
Tags :
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