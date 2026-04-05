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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीहर बेटी के हाथ होंगे पीले! यूपी सरकार दे रही 1 लाख की मदद, जानें कैसे करें अप्लाई

हर बेटी के हाथ होंगे पीले! यूपी सरकार दे रही 1 लाख की मदद, जानें कैसे करें अप्लाई

भारत में आज भी बेटियों की शादी में परिवार अपनी क्षमता से अधिक खर्च करते हैं. इससे जरूरतमंद परिवार को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ चला रही है.

By : सुगम कुमार सिंह | Updated at : 05 Apr 2026 07:58 PM (IST)
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Uttar Pradesh Marriage Scheme: भारत में आज भी बेटियों की शादी में परिवार अपनी क्षमता से अधिक खर्च करते हैं. हालांकि, इससे उनपर आर्थिक दबाव बढ़ जाता है. इससे जरूरतमंद परिवार को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना’ चला रही है. जिसके तहत शादी के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाता है. इस योजना में हर कपल को कुल 1 लाख रुपये तक की सहायता मिलती है. 

जिसमें 60,000 रुपये नकद, 25,000 रुपये के उपहार और 15,000 रुपये अन्य खर्चों के लिए दिए जाते हैं. खास बात यह है कि इस योजना में गरीब परिवारों की बेटियों के साथ-साथ विधवा या दिव्यांग अभिभावकों की बेटियों को प्राथमिकता दी जाती है. ताकि उनकी शादी में परिवार पर आर्थिक दबाव कम आ सके...

कैसे करें योजना के लिए आवेदन?

अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको आवेदन करना होगा. सबसे पहले आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइ shadianudan.upsdc.gov.in पर जाकर आवेदन फॉर्म लेना होगा. इसके बाद फॉर्म में मांगी गई जरूरी जानकारी ध्यान से भरनी होती है.

जब फॉर्म पूरा भर जाए, तो उसके साथ जरूरी दस्तावेज लगाकर इसे संबंधित कार्यालय में जमा करना होता है. आप यह फॉर्म ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगरपालिका या जिला समाज कल्याण विभाग में जमा कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र लोगों को शादी के समय इस योजना का लाभ मिलता है.

कौन कर सकते हैं अप्लाई?

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं. सरकार की इस योजना में वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो राज्य के स्थायी निवासी हो. साथ ही जिनके परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम हो. 

इसके अलावा शादी के लिए दुल्हन की उम्र कम से कम 18 साल और दूल्हे की उम्र 21 साल या उससे ज्यादा होना जरूरी है. अच्छी बात यह है कि यह योजना सभी समुदायों के पात्र लोगों के लिए ओपन है. 

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है. उत्तर प्रदेश सरकार की इस स्कीम में दूल्हा-दुल्हन की फोटो, आधार कार्ड या वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र मांगा जाता है.

इसके अलावा नवविवाहित दुल्हन की बैंक पासबुक और परिवार का आय प्रमाण पत्र भी देना जरूरी होता है. अगर आवेदन करने वाले SC, ST या OBC श्रेणी से आते है, तो उन्हें जाति प्रमाण पत्र भी जमा करना होता है.

यह भी पढ़ें: बाजार में गिरावट का असर, टॉप कंपनियों के मार्केट कैप भरभराकर गिरे; हुआ 64,734 करोड़ का नुकसान

About the author सुगम कुमार सिंह

सुगम कुमार सिंह पिछले करीब  3.5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. इस समय एबीपी लाइव में बिजनेस की खबरों पर नजर रखते हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म की डिग्री प्राप्त की है.  करियर के शुरुआती दो साल उन्होंने जमशेदपुर में क्षेत्रीय पत्रकारिता करके बिताया है. जहां उन्होंने रिपोर्टिंग और न्यूज लेखन का अनुभव हासिल किया. काम के अलावा भारतीय व विश्व सिनेमा देखना और क्रिकेट खेलना रुचियों में शामिल हैं.
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Published at : 05 Apr 2026 07:58 PM (IST)
Tags :
Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana Uttar Pradesh Marriage Scheme
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