दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर ई चालान सिस्टम शुरू, 1000 गाड़ियों पर लगा जुर्माना
Delhi-Dehradun Express: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. अब अगर यहां पर कोई तय स्पीड से ज्यादा तेज गाड़ी चलाने वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
- यात्रियों को निर्धारित गति सीमा का पालन करना आवश्यक है।
Delhi-Dehradun Express: अक्सर लोग एक्सप्रेसवे पर गाड़ी की रफ्तार तेज रखते हैं, लेकिन तय स्पीड से ज्यादा रफ्तार रखना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ही नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है. कई लोगों को लगता है कि एक्सप्रेसवे पर अगर वे तेज रफ्तार से गाड़ी चलाएंगे तो उन्हें कोई देख नहीं रहा है और न ही उनका चालान कटेगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है.
अगर आप अक्सर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. अब अगर कोई यहां ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यहां पर लगे ANPR यानी ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों को ई-चालान सिस्टम से कनेक्ट कर दिया है. अब इसकी मदद से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
अब कैमरों से की जाएगी निगरानी
बता दें कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर लगाए गए ANPR कैमरे केवल गाड़ियों के नंबर प्लेट की ही पहचान नहीं करेंगे, बल्कि जिन गाड़ियों की रफ्तार तय स्पीड से ज्यादा होगी उसपर भी नजर रखी जाएगी. कैमरे से मिलने वाली जानकारी सीधे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ई-चालान सिस्टम से कनेक्ट है, ऐसे में अगर कोई वाहन चालक नियम तोड़ता है तो इसकी जानकारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस तक पहुंच जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी.
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सामान्य मुख्य एक्सप्रेसवे पर वाहनों की स्पीड लिमिट
- स्पीड लिमिट कारों के लिए 100 किमी/घंटा है.
- बस और ट्रक की स्पीड 80किमी/घंटा है.
दिल्ली सीमा के अंदर की स्पीड जानें
- कार और हल्के वाहनों के लिए 70 किमी/घंटा है.
- वहीं बस, ट्रक और भारी वाहन के लिए 60 /घंटा है.
ध्यान दें, एक्सप्रेसवे के अलग-अलग हिस्सों और राज्य की सीमाओं के मुताबिक स्पीड लिमिट बदल सकती है, जिसकी जानकारी रखना आपके लिए जरूरी है.
शुरू की जा चुकी है कार्रवाई
टैफिक पुलिस के मुताबिक, इस कैमरे की मदद से अभी तक 1000 से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं और साथ ही नोटिस भी जारी किए गए हैं. यानी अब जिन ओवरस्पीड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जा रही है.
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गाड़ी चलाते समय कुछ बातों का रखें ध्यान
- एक्सप्रेसवे पर तय की गई स्पीड लिमिट का पालन करें.
- रास्ते में स्पीड लिमिट के बोर्ड लगे होते हैं, उन पर ध्यान दें.
- अगर आपकी गाड़ी की स्पीड तय की गई स्पीड से ज्यादा है तो कैमरों की मदद से पकड़ी जा सकती है.
- साथ ही नियम तोड़ने पर ई-चालान जारी किया जा सकता है.
- इसलिए पहले ही नियमों की जानकारी रखें और सुरक्षित ड्राइविंग करें.