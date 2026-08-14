Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीदिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर ई चालान सिस्टम शुरू, 1000 गाड़ियों पर लगा जुर्माना

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर ई चालान सिस्टम शुरू, 1000 गाड़ियों पर लगा जुर्माना

Delhi-Dehradun Express: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. अब अगर यहां पर कोई तय स्पीड से ज्यादा तेज गाड़ी चलाने वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 14 Aug 2026 10:06 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • यात्रियों को निर्धारित गति सीमा का पालन करना आवश्यक है।

Delhi-Dehradun Express: अक्सर लोग एक्सप्रेसवे पर गाड़ी की रफ्तार तेज रखते हैं, लेकिन तय स्पीड से ज्यादा रफ्तार रखना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ही नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है. कई लोगों को लगता है कि एक्सप्रेसवे पर अगर वे तेज रफ्तार से गाड़ी चलाएंगे तो उन्हें कोई देख नहीं रहा है और न ही उनका चालान कटेगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं है.

अगर आप अक्सर दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. अब अगर कोई यहां ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने यहां पर लगे ANPR यानी ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों को ई-चालान सिस्टम से कनेक्ट कर दिया है. अब इसकी मदद से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

अब कैमरों से की जाएगी निगरानी

बता दें कि दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर लगाए गए ANPR कैमरे केवल गाड़ियों के नंबर प्लेट की ही पहचान नहीं करेंगे, बल्कि जिन गाड़ियों की रफ्तार तय स्पीड से ज्यादा होगी उसपर भी नजर रखी जाएगी. कैमरे से मिलने वाली जानकारी सीधे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ई-चालान सिस्टम से कनेक्ट है, ऐसे में अगर कोई वाहन चालक नियम तोड़ता है तो इसकी जानकारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस तक पहुंच जाएगी और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी.

गाड़ी खराब हो जाए या हादसे का शिकार, एक्सप्रेसवे पर ऐसे मिलेगी तुरंत मदद

सामान्य मुख्य एक्सप्रेसवे पर वाहनों की स्पीड लिमिट 

  • स्पीड लिमिट कारों के लिए 100 किमी/घंटा है.
  • बस और ट्रक की स्पीड 80किमी/घंटा है.

दिल्ली सीमा के अंदर की स्पीड जानें

  • कार और हल्के वाहनों के लिए 70 किमी/घंटा है.
  • वहीं बस, ट्रक और भारी वाहन के लिए 60 /घंटा है.

ध्यान दें, एक्सप्रेसवे के अलग-अलग हिस्सों और राज्य की सीमाओं के मुताबिक स्पीड लिमिट बदल सकती है, जिसकी जानकारी रखना आपके लिए जरूरी है. 

शुरू की जा चुकी है कार्रवाई

टैफिक पुलिस के मुताबिक, इस कैमरे की मदद से अभी तक 1000 से ज्यादा चालान काटे जा चुके हैं और साथ ही नोटिस भी जारी किए गए हैं. यानी अब जिन ओवरस्पीड वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज की जा रही है.

सोलर पावर से होगी पानी की सप्लाई, हर साल बचेगा करोड़ों का बिजली बिल

गाड़ी चलाते समय कुछ बातों का रखें ध्यान 

  • एक्सप्रेसवे पर तय की गई स्पीड लिमिट का पालन करें.
  • रास्ते में स्पीड लिमिट के बोर्ड लगे होते हैं, उन पर ध्यान दें.
  • अगर आपकी गाड़ी की स्पीड तय की गई स्पीड से ज्यादा है तो कैमरों की मदद से पकड़ी जा सकती है.
  • साथ ही नियम तोड़ने पर ई-चालान जारी किया जा सकता है.
  • इसलिए पहले ही नियमों की जानकारी रखें और सुरक्षित ड्राइविंग करें. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 14 Aug 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Traffic Rules Utility News Delhi Dehradun Expressway ANPR Camera
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर ई चालान सिस्टम शुरू, 1000 गाड़ियों पर लगा जुर्माना
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे पर ई चालान सिस्टम शुरू, 1000 गाड़ियों पर लगा जुर्माना
यूटिलिटी
Electricity Bill: दिल्ली में बिजली होगी महंगी, अगले बिल से सरचार्ज लगाने का ऐलान
दिल्ली में बिजली होगी महंगी, अगले बिल से सरचार्ज लगाने का ऐलान
यूटिलिटी
सोलर पावर से होगी पानी की सप्लाई, हर साल बचेगा करोड़ों का बिजली बिल
सोलर पावर से होगी पानी की सप्लाई, हर साल बचेगा करोड़ों का बिजली बिल
यूटिलिटी
Loan News: आधार कार्ड दिखाकर मिल रहा 2% सालाना ब्याज पर लोन? सरकार का आया जवाब
आधार कार्ड दिखाकर मिल रहा 2% सालाना ब्याज पर लोन? सरकार का आया जवाब
Advertisement

वीडियोज

Pawan Singh की शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife!
Ramayana के VFX Trolls पर Ranbir Kapoor का जवाब, बोले- लोग CG Critics बन गए हैं
Pati Brahmachari:😍Isha-Suraj के बीच दिखी केमिस्ट्री, पर इस खुशी के पीछे का राज क्या? #sbs
Bollywood News: संजू-सलमान की जोड़ी! फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त का धमाकेदार स्पेशल एक्शन कैमियो देखने को मिलेगा (13.08.26)
Batwara 1947 vs Awarapan 2: Screens की लड़ाई में कौन मारेगा बाजी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तानी बर्बरता के खिलाफ बड़ा फैसला, न टैक्स देगी और न बिल भरेगी PoK की जनता
Exclusive: पाकिस्तानी बर्बरता के खिलाफ बड़ा फैसला, न टैक्स देगी और न बिल भरेगी PoK की जनता
दिल्ली NCR
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव की तारीख जारी, जानें किस दिन होगी वोटिंग
दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्रसंघ चुनाव की तारीख जारी, जानें किस दिन होगी वोटिंग
बॉलीवुड
Batwara 1947 Box Office: पहले दिन 'आवारापन 2' से मात खा जाएगी सनी देओल की 'बंटवारा 1947', जानें- कितने करोड़ से करेगी ओपनिंग?
ओपनिंग डे पर 'आवारापन 2' से मात खा जाएगी 'बंटवारा 1947', जानें- कितने करोड़ से करेगी शुरुआत
क्रिकेट
श्रीलंका में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों से विवाद, कोच की मौत से मचा हड़कंप
श्रीलंका में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ियों से विवाद, कोच की मौत से मचा हड़कंप
इंडिया
सीएम विजय ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, लोकसभा सीट को लेकर कर दिया खेल
सीएम विजय ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, लोकसभा सीट को लेकर कर दिया खेल
टेक्नोलॉजी
Fake UPI Apps For Discount : डिस्काउंट के चक्कर में आप भी तो यूज नहीं करते ये UPI ऐप्स? लग जाएगा चूना
डिस्काउंट के चक्कर में आप भी तो यूज नहीं करते ये UPI ऐप्स? लग जाएगा चूना
हरियाणा
अंबाला में गुरसिमरन सिंह मंड की गिरफ्तारी की मांग पर बवाल, पुलिस से झड़प
अंबाला में गुरसिमरन सिंह मंड की गिरफ्तारी की मांग पर बवाल, पुलिस से झड़प
Home Tips
Window Weatherstripping Tips: खिड़की के किनारों से रिस रहा है पानी? 5 मिनट में ऐसे करें बंद
खिड़की के किनारों से रिस रहा है पानी? 5 मिनट में ऐसे करें बंद
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
ENT LIVE
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
Mirzapur The Movie का धांसू ट्रेलर, Kaleen Bhaiya और Guddu Pandit फिर आमने-सामने
ABP NEWS
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
एक घर देखने गया था, और पहुँच गया अस्पताल!
ABP NEWS
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
डल झील पर तिरंगा लहराया, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शानदार रैली निकाली।
Embed widget