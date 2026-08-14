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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीElectricity Bill: दिल्ली में बिजली होगी महंगी, अगले बिल से सरचार्ज लगाने का ऐलान

Electricity Bill: दिल्ली में बिजली होगी महंगी, अगले बिल से सरचार्ज लगाने का ऐलान

Electricity Bill: दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने तीन बिजली वितरण कंपनियों बके लिए अतिरिक्त फ्यूल और पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज लगाने की मंजूरी दे दी है.

Written By : अरिजीता सेन |  Updated at : 14 Aug 2026 10:19 AM (IST)
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Delhi Electricity Bill: अगर आप भी दिल्ली के रहने वाले हैं, तो यह आपके लिए एक बड़ी खबर है. दरअसल, दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (DERC) ने बिजली खरीद की बढ़ती लागत और भीषण गर्मी में हुई भारी मांग के कारण तीन बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को 7-8% से ज्यादा का अतिरिक्त 'फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज' (FPPAS) लगाने की मंजूरी दे दी है. यह अतिरिक्त सरचार्ज पहले से तय 10% FPPAS की सीमा के अलावा होगा और इसे उपभोक्ताओं के अगले बिलिंग साइकल में शामिल किया जाएगा. इससे शहर के बिजली उपभोक्ताओं पर बड़ा असर पड़ेगा. 

क्यों सरचार्ज में की गई बढ़ोतरी?

बिजली वितरण कंपनियों - BRPL (BSES राजधानी पावर लिमिटेड), BYPL (BSES यमुना पावर लिमिटेड) और TPDDL (टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड) - का कहना था कि इस साल गर्मियों के दौरान बिजली की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे उन्हें महंगी दरों पर बाहरी स्त्रोतों से बिजली खरीदनी पड़ी. कंपनियों ने अलग-अलग अर्जियों के जरिए राहत की मांग करते हुए जून के लिए क्रमशः 31.64%, 24.02% और 23.71% की दर से FPPAS का दावा किया था. 

कंपनियों का नया टोटल सरचार्ज

  • BRPL (BSES राजधानी पावर लिमिटेड)- कुल सरचार्ज बढ़कर अब 17.94% हो जाएगा.
  • BYPL (BSES यमुना पावर लिमिटेड)- कुल सरचार्ज बढ़कर अब 17.43% हो जाएगा.
  • TPDDL (टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड)- कुल सरचार्ज बढ़कर अब 18.50% हो जाएगा.

किन्हें मिलेगी राहत?

दिल्ली सरकार की बिजली सब्सिडी योजना का लाभ उठाने वाले उपभोक्ताओं (विशेषकर 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली पाने वालों) पर इस अतिरिक्त बढ़ोतरी का कोई असर नहीं होगा. यानी कि ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनका उपयोग 200 यूनिट तक है और जिन्होंने सब्सिडी का विकल्प चुन रखा है, उनका बिल पहले की ही तरह शून्य आएगा. 

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About the author अरिजीता सेन

अरिजीता सेन एबीपी लाइव के बिजनेस डेस्क पर बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता जगत में करीब आठ साल का अनुभव है. बिज़नेस के साथ-साथ क्राइम, फीचर और राजनीति से जुड़ी खबरों में भी रुचि रखती हैं. एबीपी से पहले कई संस्थानों में अपनी सेवा दे चुकी हैं.
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Published at : 14 Aug 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
Electricity DELHI
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