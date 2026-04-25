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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपोस्ट ऑफिस या बैंक FD, कहां आपका पैसा सबसे ज्यादा रहेगा सेफ? कौन लेगा गारंटी?

पोस्ट ऑफिस या बैंक FD, कहां आपका पैसा सबसे ज्यादा रहेगा सेफ? कौन लेगा गारंटी?

Post office schemes vs Bank FD: भारत में पोस्ट ऑफिस योजनाएं और बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) दोनों ही निवेश के लोकप्रिय विकल्प है, जिसमें गारंटीड रिटर्न मिलता है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Arijita Sen | Updated at : 25 Apr 2026 09:43 AM (IST)
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Post office schemes vs Bank FD: सेविंग्स करते वक्त सबसे पहले छोटे निवेशकों को सुरक्षा का ख्याल आता है. उन्हें इस बात की फिक्र रहती है कि मेहनत से कमाया गया पैसा कहां लगाए कि उन्हें रिटर्न भी बंपर मिले और पैसा डूबने का कोई डर भी न हो.

वैसे तो सुरक्षा के लिहाज से पोस्ट ऑफिस (Post Office) और बैंक (Bank) दोनों ही काफी सुरक्षित माने जाते हैं क्योंकि इसमें सुरक्षा की गारंटी खुद सरकार देती है. ऊपर से रिटर्न भी गारंटीड मिलती है. फिर भी अगर मन में यह सवाल आए कि दोनों में से कौन बेहतर है? तो इसे समझने के लिए यह खबर आपके लिए है.  

पोस्ट ऑफिस

PPF, NSC, MIS जैसी पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं को भारत सरकार की 'सॉवरेन गारंटी'(Sovereign Guarantee) प्राप्त है. यानी कि इसमें जमा आपके पैसों की जिम्मेदारी खुद सरकार लेती है. इसमें मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है इसलिए इसे 100 परसेंट रिस्क फ्री माना जाता है.

चूंकि यह सरकार का हिस्सा है इसलिए इसके दिवालिया होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है. यहां आप चाहे 1 लाख जमा करें या 1 करोड़, यह सरकार की जिम्मेदारी है वह आपका पूरा पैसा वापस करें. यह उन लोगों के लिए बेस्ट है, जो 5 लाख रुपये से ज्यादा बड़ी रकम एक ही जगह बिना किसी टेंशन के रखना चाहते हैं. 

बैंक FD

SBI हो या HDFC बैंकों में जमा आपके पैसों की सुरक्षा DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) करती है, जो RBI का एक हिस्सा है. इसमें अधिकतम 5 लाख रुपये तक की रकम पूरी तरह सुरक्षित और इंश्योर्ड है. यानी कि कल अगर बैंक किसी कारणवश डूब जाए, तो कानूनन आपको अधिकतम 5 लाख तक ही वापस मिलने की गारंटी है. भले ही आपके अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा रकम ही क्यों न हो. 

 

ये भी पढ़ें:

पोस्ट ऑफिस की इस योजना ने बैंक FD को भी पीछे छोड़ा, हर महीने पाएं 20 हजार 500 रुपए 

Published at : 25 Apr 2026 09:43 AM (IST)
Tags :
Fixed Deposit Post Office Schemes Bank FD Post Office Schemes Vs Bank FD
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