पोस्ट ऑफिस की इस योजना ने बैंक FD को भी पीछे छोड़ा, हर महीने पाएं 20 हजार 500 रुपए

Post Office SCSS Scheme: इंसान अपनी सैलरी या महीने की कमाई में से कुछ हिस्सा बचाकर रखता है ताकि रिटायरमेंट की उम्र तक उनके पास एक अच्छा-खासा फंड जमा हो जाए. बचत ठीकठाक होगी या कमाई का कोई ठोस जरिया बना रहेगा, तो बुढ़ापा भी मौज से कटेगा और जरूरत पड़ने पर किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी.

अगर आप भी चाहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी मौज में कटे और नियमित आय पक्की रहे, तो पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटिजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) आपके काम का हो सकता है. इस स्कीम में एक बार के निवेश पर आप हर महीने 20500 रुपये बैठे-बैठे कमा सकते हैं.

बुजुर्गों के लिए परफेक्ट स्कीम

पोस्ट ऑफिस SCSS स्कीम बुजुर्गों के लिए बनाई एक सेविंग स्कीम है, जिसमें पैसा डूबने का कोई डर नहीं रहता है क्योंकि इसमें सरकार खुद गारंटी लेती है. इसकी एक और खासियत यह है कि दूसरी सेविंग्स स्कीम्स के मुकाबले इसमें इंटरेस्ट रेट ज्यादा है. फिलहाल इसमें 8.2 परसेंट की दर से इंटरेस्ट मिलता है, जो बैंक FD के मुकाबले कहीं ज्यादा है. इससे यह उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक आदर्श विकल्प बन जाता है, जो एक आरामदायक और आर्थिक रूप से सुरक्षित रिटायरमेंट चाहते हैं.

हर महीने पक्की कमाई

स्कीम में आप कम से कम 1000 रुपये और अधिकतम 30 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. इसकी एक और खासियत यह है कि इसमें आपको हर 3 महीने में ब्याज का पैसा मिल जाता है. मान लीजिए कि आप स्कीम के तहत 30 लाख रुपये का निवेश करते हैं. इसमें 8.2 परसेंट सालाना ब्याज दर के हिसाब से 2,46,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा. इस तरह से हर तीन महीने की आपकी कमाई 61,500 रुपये बैठेगी और हर महीने का औसत 20,500 रुपये मिलेगा. यानी कि घर चलाने या अपनी जरूरतों के लिए महीने का खर्च इससे निकल आएगा.

टैक्स में छूट का उठाएं लाभ

पोस्ट ऑफिस SCSS स्कीम में Old Tax Regime के तहत निवेश की गई राशि पर धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की सालाना टैक्स छूट मिल जाती है. अगर साल भर में आपका इंटरेस्ट अमाउंट 50000 रुपये से ज्यादा कटता है, तो उस पर TDS कटता है. इससे बचने के लिए आप Form 15H जमा कर सकते हैं.

कौन कर सकता है अप्लाई?

60 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोग.

55-59 साल के वे लोग जो सुपरएनुएशन या VRS के तहत रिटायर हो चुके हैं.

डिफेंस सर्विस के रिटायर लोग (सिविलियन डिफेंस कर्मचारियों को छोड़कर) 50 साल की उम्र के बाद कुछ शर्तों के साथ.

अकाउंट अकेले या जीवनसाथी के साथ मिलकर खोले जा सकते हैं, इस शर्त के साथ कि कुल जमा रकम सिर्फ प्राइमरी अकाउंट होल्डर को ही दी जाएगी.

कैसे करें अप्लाई‌?

सीनियर सिटीजंस किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में SCSS खाता खोल सकते हैं. इसमें न्यूनतम जमा राशि 1000 रुपये और अधिकतम 30 लाख रुपये है. इसमें लॉक-इन पीरियड 5 साल का होता है, जिसके बाद इसे 3 साल के लिए आगे बढ़ा सकते हैं. अगर आपको 5 साल से पहले पैसे निकालने हो, तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन इस पर 1-1.5 परसेंट तक जुर्माना लगेगा.

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