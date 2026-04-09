रोज 300 रुपये बचाकर बनाएं 15 लाख से ज्यादा का फंड, पोस्ट ऑफिस की स्कीम से बनेगा बड़ा कॉर्पस

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Post Office RD Scheme: पैसा निवेश के मामले में ज्यादातर लोग ऐसी जगह चुनते हैं, जहां जोखिम कम हो और रकम सुरक्षित बनी रहे. यही वजह है कि कई लोग आज भी पुराने विकल्पों जैसे एफडी पर भरोसा करते हैं, क्योंकि यहां उन्हें फिक्स रिटर्न मिलता है.

अगर आप भी बिना ज्यादा जोखिम लिए धीरे-धीरे निवेश करना चाहते हैं, तो एक ऐसी स्कीम है जहां छोटी रकम से शुरुआत कर सकते हैं. साथ ही समय के साथ अच्छा रिटर्न भी हासिल किया जा सकता है. आइए जानते हैं, इस स्कीम के निवेश करके कैसे बड़ा फंड बनाया जा सकता है.

छोटी बचत से बड़ा फंड बनाने का तरीका

अगर आप हर दिन थोड़ी-थोड़ी बचत करने की आदत डालें, तो समय के साथ एक बड़ी रकम तैयार की जा सकती है. पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी योजना है, जिसमें रोजाना करीब 300 रुपये का निवेश करके 15 लाख रुपये से ज्यादा का फंड बनाया जा सकता है.

आंकड़ों से समझे पूरा कैलकुलेशन

हर दिन सिर्फ 300 रुपये बचाने की आदत आपको लंबी अवधि में अच्छा फंड बनाने में मदद कर सकती है. ऐसा करने से आप हर महीने करीब 9 हजार रुपये जमा कर सकते है. अगर इसे 10 साल तक पोस्ट ऑफिस RD में निवेश किया जाए, तो कुल जमा राशि 10.80 लाख रुपये होती है. मैच्योरिटी पर यह रकम बढ़कर करीब 15.37 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. यानी करीब 4.57 लाख रुपये का फायदा मिल सकता है.

इस योजना में आप 5 सालों के लिए निवेश कर सकते है. हालांकि निवेशक चाहें तो इसे आगे भी जारी रखने की प्लानिंग बना सकते हैं. जितनी लंबी अवधि तक निवेश रहेगा, उतना ही बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बनी रहेगी.

पोस्ट ऑफिस की भरोसेमंद स्कीम

अगर कोई निवेशक बहुत छोटी सी रकम से भी शुरूआत करना चाहते हैं तो, पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम उनके लिए एक विकल्प हो सकता है. हर महीने 100 रुपये से आप इसकी शुरूआत कर सकते हैं. निवेशकों को इस स्कीम के तहत 6.7 प्रतिशत का ब्याज मिलता है.

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