हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअफगानिस्तान ने भारत से टेस्ट और ODI सीरीज के लिए किया टीम का एलान, राशिद खान बाहर

अफगानिस्तान ने भारत से टेस्ट और ODI सीरीज के लिए किया टीम का एलान, राशिद खान बाहर

Afghanistan Squad: मंगलवार (26 मई) को अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत दौरे पर होने वाले इकलौते टेस्ट 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम का एलान कर दिया.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 26 May 2026 08:15 PM (IST)
Preferred Sources

Afghanistan Test and ODI Squad: अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार (26 मई) को भारत दौरे पर खेले जाने वाले इकलौते टेस्ट और 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीमों का एलान कर दिया है. इस सीरीज की शुरुआत 06 जून से होगी. वहीं सीरीज का समापन 20 जून को होगा. पहले टेस्ट खेला जाएगा. फिर वनडे सीरीज होगी. सीरीज के टेस्ट स्क्वॉड से दिग्गज स्पिनर राशिद खान का नाम गायब रहा. 

वनडे सीरीज के लिए राशिद खान 15 सदस्यीय टीम का हिस्सा हैं, लेकिन टेस्ट में उनका नाम नहीं है. दोनों ही सीरीज के लिए अफगानिस्तान बोर्ड ने 3-3 रिजर्व खिलाड़ी भी चुने हैं. 

हशमतुल्लाह शाहिदी बने कप्तान 

टेस्ट और वनडे दोनों ही सीरीज के लिए हशमतुल्लाह शाहिदी को कप्तान बनाया गया है. सीरीज के लिए कुछ ऐसे खिलाड़ी चुने गए, जिन्हें टेस्ट और वनडे दोनों ही सीरीज के स्क्वॉड में चुना गया है. 

राशिद खान क्यों नहीं खेलेंगे टेस्ट?

इस बारे में बोर्ड की तरफ से तो कोई जानकारी नहीं दी गई है. हां, यह जरूर है राशिद खान एक साल में सिर्फ एक टेस्ट खेलने का फैसला कर चुके हैं. कुछ वक्त पहले ही यह जानकारी सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि राशिद अब साल में सिर्फ एक टेस्ट खेलने के लिए देख रहे हैं. लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उन्होंने 2026 में एक भी टेस्ट नहीं खेला है और भारत के खिलाफ टेस्ट के लिए टीम का हिस्सा नहीं बने. 

भारत के खिलाफ इकलौते टेस्ट के लिए अफगानिस्तान का स्क्वॉड 

हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अब्दुल मलिक, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, रहमानुल्लाह गुरबाज, रहमानुल्लाह जादरान, अफसर जजई (विकेटकीपर), इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, शराफुदीन अशरफ, नांग्याल खरोती, कैस अहमद, बिलाल सामी, जिया शरीफी, सलीम सफी.

रिजर्व- बशीर अहमद, बहिर शाह, इस्मत आलम.

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए अफगानिस्तान का स्क्वॉड

हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, रहमत शाह, इकराम अलिखिल (विकेटकीपर), मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, नांग्याल खरोती, अल्लाह गजनफर, जिया-उर-रहमान, शरीफी फरीद मलिक, बिलाल सामी.

रिजर्व- कैस अहमद, सलीम सफ़ी, बशीर अहमद.

भारत-अफगानिस्तान टेस्ट और वनडे सीरीज का शेड्यूल

भारत बनाम अफगानिस्तान इकलौता टेस्ट- 06 जून से

भारत बनाम अफगानिस्तान पहला वनडे- 13 जून

भारत बनाम अफगानिस्तान दूसरा वनडे- 17 जून

भारत बनाम अफगानिस्तान तीसरा वनडे- 20 जून.

 

यह भी पढ़ें: मोहम्मद रिजवान से क्यों छीनी कप्तानी? ODI टीम से कैसे बाहर, कोच के बयान ने सबको चौंकाया

Published at : 26 May 2026 08:08 PM (IST)
Tags :
Test Rashid Khan ODI Afghanistan Squad Afghanistan Vs India
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
अफगानिस्तान ने भारत से टेस्ट और ODI सीरीज के लिए किया टीम का एलान, राशिद खान बाहर
अफगानिस्तान ने भारत से टेस्ट और ODI सीरीज के लिए किया टीम का एलान, राशिद खान बाहर
क्रिकेट
अगर RCB ने बना दिए इतने रन, तो क्वालीफायर में गुजरात की हार पक्की!
अगर RCB ने बना दिए इतने रन, तो क्वालीफायर में गुजरात की हार पक्की!
क्रिकेट
मोहम्मद रिजवान से क्यों छीनी कप्तानी? ODI टीम से कैसे बाहर, कोच के बयान ने सबको चौंकाया
मोहम्मद रिजवान से क्यों छीनी कप्तानी? ODI टीम से कैसे बाहर, कोच के बयान ने सबको चौंकाया
क्रिकेट
वनडे टीम से ड्रॉप, अब बकरीद के लिए मुंह छिपाकर मंडी पहुंचे मोहम्मद रिजवान; वीडियो वायरल 
वनडे टीम से ड्रॉप, अब बकरीद के लिए मुंह छिपाकर मंडी पहुंचे मोहम्मद रिजवान; वीडियो वायरल 
Advertisement

वीडियोज

Bakra Eid 2026: ठाणे सोसायटी में कुर्बानी को लेकर बवाल | Mumbai News | Thane |
Iran US Israel War Begin?: Trump बनाया ईरान को निशाना |Trump | Netanyahu
Iran US Israel War Begin?: Iran-US Deal पर सस्पेंस! ट्रंप के बयान से तेज हुई चर्चा | Trump |
Breaking | US Iran Ceasefire Update: Donald Trump को बड़ा झटका! | Hormuz Strait
Bihar News: मलमास मेले में बड़ा हादसा, झूले से गिरा युवक गंभीर | Crime | MalmashMela | Mela Accident
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Europe Heatwave: पश्चिमी यूरोप में भीषण हीटवेव का कहर, 7 की मौत, फ्रांस-ब्रिटेन में टूटा रिकॉर्ड
पश्चिमी यूरोप में भीषण हीटवेव का कहर, 7 की मौत, फ्रांस-ब्रिटेन में टूटा रिकॉर्ड
मध्य प्रदेश
एमपी के पन्ना में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन कुआं धंसने से 5 लोगों की मौत, 2 घंटे तक चला रेस्क्यू
एमपी के पन्ना में बड़ा हादसा, निर्माणाधीन कुआं धंसने से 5 लोगों की मौत, 2 घंटे तक चला रेस्क्यू
क्रिकेट
अफगानिस्तान ने भारत से टेस्ट और ODI सीरीज के लिए किया टीम का एलान, राशिद खान बाहर
अफगानिस्तान ने भारत से टेस्ट और ODI सीरीज के लिए किया टीम का एलान, राशिद खान बाहर
बॉलीवुड
धर्मेंद्र के लिए 'पद्म विभूषण' सम्मान लेते हुए इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- ऐसा लगा धरम जी ने मेरा हाथ पकड़ा है
धर्मेंद्र के लिए 'पद्म विभूषण' सम्मान लेते हुए इमोशनल हुईं हेमा मालिनी, बोलीं- ऐसा लगा धरम जी ने मेरा हाथ पकड़ा है
इंडिया
Explained: हाई-लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज कितनी खतरनाक? जहां जनसंख्या में अचानक बदलाव, वहां करेगी जांच! घुसपैठिए पहला टारगेट
हाई-लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज कितनी खतरनाक? जहां जनसंख्या में अचानक बदलाव, वहां करेगी जांच
इंडिया
DU के छात्रों को बड़ी राहत, 28 मई के एग्जाम पर विरोध के बाद HC में बोला दिल्ली विश्वविद्यालय- आप बकरीद मनाएं, अब परीक्षा...
DU के छात्रों को बड़ी राहत, 28 मई के एग्जाम पर विरोध के बाद HC में बोला दिल्ली विश्वविद्यालय- आप बकरीद मनाएं, अब परीक्षा...
टेक्नोलॉजी
Cooler खरीदने से पहले जान लें ये 5 सीक्रेट बातें, वरना गर्मियों में हो जाएगा बड़ा नुकसान
Cooler खरीदने से पहले जान लें ये 5 सीक्रेट बातें, वरना गर्मियों में हो जाएगा बड़ा नुकसान
एग्रीकल्चर
गर्मियों में बकरियों की जान पर मंडराता है खतरा, जानें हीट स्ट्रोक से बचाने का सही तरीका
गर्मियों में बकरियों की जान पर मंडराता है खतरा, जानें हीट स्ट्रोक से बचाने का सही तरीका
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget