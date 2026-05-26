Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom तेलंगाना सरकार ऋण चुकाने की गारंटी प्रदान करेगी।

Hyderabad Metro Rail: इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन (IRFC) ने हैदराबाद मेट्रो रेल (हैदराबाद) लिमिटेड के साथ ₹13,527 करोड़ का टर्म लोन समझौता किया है. इसका मकसद शहर के मेट्रो नेटवर्क के कर्ज़ को रीफाइनेंस और रीस्ट्रक्चर करना और उसकी लंबे समय की आर्थिक सेहत को स्थिर बनाना है. यह समझौता तेलंगाना के मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव की मौजूदगी में पूरा हुआ. आधिकारिक हस्ताक्षर IRFC के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) मनोज कुमार दुबे ने राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर किए.

इस आर्थिक रीस्ट्रक्चरिंग की शर्तों के तहत, IRFC ₹13,527 करोड़ की लोन सुविधा दे रहा है, जिसकी अवधि 20 साल है और इसे तिमाही किस्तों में चुकाने की व्यवस्था है. यह सुविधा उन ज़्यादा लागत वाले कमर्शियल कर्ज़ों की जगह लेगी, जिनमें नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर, कमर्शियल पेपर और पुराने टर्म लोन शामिल हैं, जो इस प्रोजेक्ट पर भारी बोझ बने हुए थे. खास बात यह है कि इस प्रतिस्पर्धी लंबी अवधि की फाइनेंसिंग पर कोई प्रोसेसिंग फीस, कमिटमेंट चार्ज या प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं लगेगी.

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हैदराबाद मेट्रो बनी सरकारी संपत्ति

मुख्य सचिव रामकृष्ण राव के अनुसार, इस रीफाइनेंसिंग पैकेज का एक और भी बड़ा रणनीतिक मकसद है. इसने हैदराबाद मेट्रो रेल का 100 प्रतिशत मालिकाना हक तेलंगाना राज्य सरकार को हस्तांतरित करने में सफलता दिलाई है.

इससे 69.2 किलोमीटर का यह सिस्टम अपने मूल पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल (लार्सन एंड टुब्रो के तहत) से हटकर, हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड (HMRL) के तहत पूरी तरह से राज्य के मालिकाना हक वाली सार्वजनिक संपत्ति बन गया है.

कमर्शियल बैंकों के लोन और छोटी अवधि के कर्ज़ के साधनों पर ब्याज दरें ज़्यादा और अस्थिर होती हैं. कर्ज़ को IRFC को हस्तांतरित करके, मेट्रो प्रोजेक्ट काफी कम ब्याज दरें हासिल कर लेता है. तिमाही किस्तों में भुगतान की व्यवस्थित व्यवस्था इस सिस्टम को राहत देती है और एक बेहद अनुमानित कैश फ्लो मॉडल प्रदान करती है. अब जब यह नेटवर्क पूरी तरह से तेलंगाना सरकार के नियंत्रण में आ गया है, तो कॉर्पोरेट लालफीताशाही खत्म हो गई है.

यात्रियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

मेट्रो को सार्वजनिक मालिकाना हक में लाने से, महत्वपूर्ण दूसरे चरण के विस्तार कार्यों को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए एक मज़बूत आर्थिक आधार मिलता है. इससे राज्य सरकार उभरते विकास गलियारों और आने वाली हवाई अड्डा लाइनों तक पर्यावरण के अनुकूल कनेक्टिविटी का विस्तार आसानी से कर पाएगी.

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पहले, मेट्रो पर कर्ज़ का भारी बोझ एक बड़ी आर्थिक रुकावट का काम करता था, जिसके कारण मूल कंपनी L&T से लगातार इक्विटी सहायता की ज़रूरत पड़ती थी. कर्ज़ चुकाने की लागत कम होने से प्रोजेक्ट की बुनियादी व्यवहार्यता में ज़बरदस्त सुधार होता है, और यह रोज़मर्रा के परिचालन की अस्थिरता या यात्रियों की संख्या में होने वाले छोटे-मोटे उतार-चढ़ावों से सुरक्षित रहता है.

कम और लंबे समय के कर्ज़ के बोझ के साथ काम करने से राज्य सरकार यात्रियों के अनुभव पर ज़्यादा ध्यान दे पाती है. इससे संभावित किराया सुधार, इंटीग्रेटेड डिजिटल टिकटिंग सिस्टम, बेहतर 'लास्ट-माइल कनेक्टिविटी' और मौजूदा 57 स्टेशनों में ढांचागत सुधारों के लिए ज़रूरी वित्तीय लचीलापन मिलता है; इन स्टेशनों से अभी रोज़ाना 5 लाख से ज़्यादा यात्री यात्रा करते हैं.

इस लेन-देन को एक मज़बूत 'क्रेडिट एन्हांसमेंट फ्रेमवर्क' का समर्थन प्राप्त है. इसमें तेलंगाना सरकार की ओर से IRFC को देय सभी बकाए का भुगतान करने की एक बिना शर्त और अटल प्रतिबद्धता, राज्य सरकार की एक औपचारिक गारंटी, और 20 साल की समय-सीमा के दौरान बिना किसी रुकावट के पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए RBI द्वारा समर्थित एक 'डायरेक्ट डेबिट मैंडेट' शामिल है.