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गर्मियों में बकरियों की जान पर मंडराता है खतरा, जानें हीट स्ट्रोक से बचाने का सही तरीका

Goat Farming Tips: गर्मियों के मौसम में तेज धूप और जानलेवा हीट स्ट्रोक से बकरियों को सुरक्षित रखने के आसान उपाय. जान लीजिए इसे लेकर क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 26 May 2026 10:08 AM (IST)
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Goat Farming Tips: गर्मियों के मौसम में जब पारा आसमान छूने लगता है और गर्म हवाएं यानी लू चलने लगती है, तो इसका सबसे बुरा असर हमारे बेजुबान पशुओं पर पड़ता है. खासकर बकरी पालन करने वाले किसानों के लिए यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि बकरियों को गर्मी बहुत जल्दी लगती है और वे हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाती हैं. जरा सी लापरवाही की वजह से बकरियों की तबीयत अचानक बिगड़ सकती है और कई बार उनकी जान तक चली जाती है. 

ऐसे में अगर आप बकरी पालन के बिजनेस से जुड़े हैं, तो आपको इस भीषण गर्मी में उनके खान-पान से लेकर रहने के इंतजाम पर खास ध्यान देना होगा. चलिए पशुपालन एक्सपर्ट्स की कुछ बेहद जरूरी सलाह और आसान टिप्स के बारे में जानते हैं. जिन्हें अपनाकर आप अपनी बकरियों को इस जानलेवा गर्मी और धूप के कहर से पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं.

हीट स्ट्रोक से बकरियों को बचाएं

भीषण गर्मी से बकरियों को बचाने के लिए सबसे पहला काम उनके बाड़े को ठंडा रखना है. बकरियों के रहने की जगह पर सीधे धूप नहीं आनी चाहिए, इसलिए बाड़े की छत पर पुआल, घास या हरी नेट डालकर उसे ढक दें. बाड़े के अंदर ताजी हवा के आने-जाने का पूरा इंतजाम होना चाहिए जिससे वहां उमस या सफोकेशन न बढ़े.

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पानी का रखें ध्यान

बकरियों को दोपहर के वक्त यानी सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक भूलकर भी चराने के लिए बाहर न ले जाएं, क्योंकि इस दौरान धूप सबसे तेज होती है. अगर आप उन्हें बाहर बांधते हैं, तो ध्यान रखें कि वहां कोई घनी छाया वाला पेड़ हो. इन आसान तरीकों को अपनाकर आप अपनी बकरियों को लू की चपेट में आने से काफी हद तक बचा सकते हैं.

बकरियों का सही डाइट प्लान

गर्मियों के दिनों में बकरियों के शरीर में पानी की कमी (डिहाइड्रेशन) बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसलिए उनके सामने हर समय साफ और ठंडा पानी मौजूद रहना चाहिए. दिन में कम से कम 3 से 4 बार उनका पानी जरूर बदलें. पानी में थोड़ा सा नमक या इलेक्ट्रोल पाउडर मिलाकर देने से उनके शरीर में मिनरल्स का बैलेंस बना रहता है.

इन बातों का रखें ध्यान 

इस मौसम में बकरियों को दोपहर के भारी चारे के बजाय सुबह और शाम के वक्त हरा और रसीला चारा खिलाएं जिससे उन्हें अंदरूनी ठंडक मिले. अगर कोई बकरी सुस्त दिखाई दे उसके मुंह से लार बहे या वह तेजी से हांफने लगे, तो तुरंत उसे किसी ठंडी जगह पर ले जाएं. उसके सिर पर ठंडा पानी डालें और बिना देर किए तुरंत पशु डॉक्टर से संपर्क करें.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 26 May 2026 10:08 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Goat Farming Farming News
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