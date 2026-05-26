Cooler खरीदने से पहले जान लें ये 5 सीक्रेट बातें, वरना गर्मियों में हो जाएगा बड़ा नुकसान

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कम बिजली खपत और अच्छे एयर थ्रो वाला कूलर चुनें।

Cooler Buying Tips: गर्मियों का मौसम आते ही ज्यादातर लोग राहत पाने के लिए नया कूलर खरीदने की सोचते हैं. बाजार में छोटे, बड़े, डेजर्ट, पर्सनल और टावर कूलर की इतनी वैरायटी मौजूद है कि सही चुनाव करना आसान नहीं होता. कई लोग सिर्फ डिजाइन या कम कीमत देखकर कूलर खरीद लेते हैं लेकिन बाद में तेज आवाज, ज्यादा बिजली बिल या कम कूलिंग जैसी समस्याओं से परेशान हो जाते हैं. अगर आप भी नया कूलर लेने का प्लान बना रहे हैं तो पहले ये 5 जरूरी बातें जरूर जान लें.

कमरे के हिसाब से चुनें सही कूलर

सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि कमरे के साइज को नजरअंदाज कर देते हैं. छोटे कमरे के लिए बड़ा डेजर्ट कूलर लेना बेकार हो सकता है, वहीं बड़े हॉल में छोटा पर्सनल कूलर ठीक से ठंडक नहीं देगा. अगर आपका कमरा छोटा है तो पर्सनल कूलर बेहतर रहेगा जबकि बड़े कमरे या हॉल के लिए डेजर्ट कूलर ज्यादा असरदार होता है.

Cooling Pads की क्वालिटी जरूर देखें

कूलर की असली ताकत उसके Cooling Pads में होती है. कई सस्ते कूलर में खराब क्वालिटी के पैड लगाए जाते हैं जो जल्दी खराब हो जाते हैं और हवा भी सही से ठंडी नहीं करते. Honeycomb Pads वाले कूलर ज्यादा बेहतर माने जाते हैं क्योंकि ये लंबे समय तक चलते हैं और अच्छी कूलिंग देते हैं.

पानी की टंकी जितनी बड़ी उतनी ज्यादा राहत

अगर आप बार-बार पानी भरने से बचना चाहते हैं तो बड़े Water Tank वाला कूलर चुनें. छोटे टैंक वाले कूलर में बार-बार पानी डालना पड़ता है, खासकर तेज गर्मी में. परिवार के इस्तेमाल के लिए कम से कम 40 से 60 लीटर की टंकी वाला कूलर ज्यादा सुविधाजनक माना जाता है.

बिजली की खपत पर भी दें ध्यान

कई लोग सिर्फ कूलिंग देखकर कूलर खरीद लेते हैं लेकिन बाद में बिजली का बिल चौंका देता है. खरीदने से पहले उसकी Power Consumption जरूर चेक करें. आजकल बाजार में ऐसे कूलर भी मौजूद हैं जो कम बिजली में बेहतर कूलिंग देते हैं. इन्वर्टर सपोर्ट वाले मॉडल बिजली कटौती में भी काम आते हैं.

Air Throw और आवाज को नजरअंदाज न करें

कूलर की हवा कितनी दूर तक जाती है इसे Air Throw कहा जाता है. अगर कमरे में हवा सही तरीके से नहीं पहुंचेगी तो कूलिंग का मजा खराब हो जाएगा. इसके अलावा कुछ कूलर बहुत ज्यादा आवाज करते हैं जिससे रात में नींद खराब हो सकती है. इसलिए खरीदने से पहले उसकी Noise Level और Fan Speed जरूर जांच लें.

सिर्फ कीमत देखकर फैसला न करें

सस्ता कूलर शुरुआत में अच्छा लग सकता है लेकिन खराब मोटर, कमजोर बॉडी और कम कूलिंग बाद में परेशानी बढ़ा सकती है. हमेशा अच्छी ब्रांड, मजबूत बॉडी और जरूरी फीचर्स वाला कूलर चुनें. सही जानकारी के साथ खरीदा गया कूलर गर्मियों में लंबे समय तक राहत देता है और बेकार खर्च से भी बचाता है.

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