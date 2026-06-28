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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain News: वेटिंग टिकट की परेशानी होगी कम, रेलवे ने बढ़ाई इन 10 स्पेशल ट्रेनों की समय सीमा, देखें पूरी लिस्ट

Train News: वेटिंग टिकट की परेशानी होगी कम, रेलवे ने बढ़ाई इन 10 स्पेशल ट्रेनों की समय सीमा, देखें पूरी लिस्ट

Indian Railways Update: उत्तर रेलवे ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन जुलाई और अगस्त तक बढ़ा दिया है, जिससे यात्रियों को टिकट और यात्रा में राहत मिलेगी.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 28 Jun 2026 03:53 PM (IST)
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Northern Railway Special Trains: गर्मी के मौसम में बढ़ती भीड़ और टिकटों की बढ़ती मांग को देखते हुए उत्तर रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों के संचालन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. इस फैसले में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और बिहार समेत कई राज्यों के बीच सफर करने वाले यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगा. 

रेलवे ने यात्रियों की सुविधा का खासतौर पर ध्यान रखते हुए इन ट्रेनों की समय जुलाई और अगस्त तक बढ़ा दी है. उत्तरी रेलवे ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल के जरिए इसकी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि इससे यात्रियों को ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी और उन्हें लंबी वेटिंग टिकट जैसी परेशानियों से राहत मिलेगी. 

यात्रियों को क्या मिलेगा फायदा? 

  • रेलवे के मुताबिक, इन स्पेशल ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी सप्ताह में 4 से 9 फेरों तक होगी यानी यात्रियों को पहले के मुकाबले में ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे.
  • इसके लिए आप रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट हेल्पलाइन नंबर 139 की मदद लें. 
  • इस दौरान अगर कोई यात्री सफर करना चाहता है तो सफर से पहले ट्रेन की तारीख, समय और सीट जरूर चेक कर लें.

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किन ट्रेनों की बढ़ाई गई समय?  

      ट्रेन नंबर                   ट्रेन रूट                                     ट्रेन तिथि                   फेरे 

  • 02877 – रांची जंक्शन से आनंद विहार टर्मिनल      (27 जून से 25 जुलाई)          (04)
  • 02878 – आनंद विहार टर्मिनल से रांची जंक्शन      (28 जून से 26 जुलाई)          (04)
  • 09119 – प्रतापनगर से  लालकुआं जंक्शन             (28 जून से 26 जुलाई)          (04)
  • 09120 – लालकुआं जंक्शन से प्रतापनगर              (29 जून से 27 जुलाई)          (04)
  • 09523 – ओखा से श्री गुरु बस्ती                           (30 जून से 28 जुलाई)          (04)
  • 09309 – इंदौर जंक्शन से हजरत निजामुद्दीन          (28 जून से 31 जुलाई)          (09)
  • 09257 – भावनगर टर्मिनस से श्री गुरु बस्ती            (26 जून से 31 जुलाई)          (05)
  • 09524 – श्री गुरु बस्ती से ओखा                           (1 जुलाई से 29 जुलाई)         (04)
  • 09258 – श्री गुरु बस्ती से भावनगर टर्मिनस            (27 जून से 01 अगस्त)          (05)
  • 09310 – हजरत निजामुद्दीन से इंदौर जंक्शन          (29 जून से 01 अगस्त)          (09)

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Published at : 28 Jun 2026 03:53 PM (IST)
Tags :
Special Trains Northern Railway Railways News Utility News
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