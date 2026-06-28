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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीUPI Lite: यूपीआई लाइट क्या है? 5000 तक बिना PIN-इंटरनेट के कैसे कर सकत हैं छोटे पेमेंट्स?

UPI Lite: यूपीआई लाइट क्या है? 5000 तक बिना PIN-इंटरनेट के कैसे कर सकत हैं छोटे पेमेंट्स?

UPI Lite Update: UPI Lite डिजिटल पेमेंट को आसान बनाने वाली सुविधा है, जिसमें छोटे भुगतान बिना बार-बार UPI PIN डाले किए जा सकते हैं. कम इंटरनेट स्पीड में भी यह आसानी से काम करता है.

Written By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क |  Updated at : 28 Jun 2026 02:23 PM (IST)
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UPI Payment: आज के समय में डिजिटल पेमेंट हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है. ऐसे में जब हम बिना पर्स के भी घर से बाहर निकाल जाते हैं तो फिर भी हमें कोई टेंशन नहीं होती है क्योंकि हम आसानी से UPI का इस्तेमाल कर लेते हैं. लोगों की सुविधा के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) समय-समय पर UPI में नए फीचर्स जोड़ता रहता है. UPI Lite भी इन्हीं सुविधाओं में से एक है. 

UPI का स्पीड और हल्का वर्जन है UPI Lite, जिसे खासतौर पर छोटे-छोटे पेमेंट को आसान बनाने के लिए शुरू किया गया है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको बार-बार UPI PIN डालने की जरूरत नहीं पड़ती और इंटरनेट स्पीड कम होने के बावजूद भी पेमेंट आसानी से हो जाती है. 

क्या है UPI Lite?

UPI Lite को साल 2023 में छोटे डिजिटल लेनदेन को आसान बनाने के शुरू किया गया था. यह एक तरह का ऑन-डिवाइस वॉलेट होता है, जिसमें आप पहले से पैसे जोड़कर रख सकते है और फिर जरूरत पड़ने पर छोटे पेमेंट कर सकते है. 

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पहले UPI Lite वॉलेट की लिमिट 1,000 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 5,000 रुपये तक कर दिया गया है. इसमें एक बार में लिमिट राशि का पेमेंट किया जा सकता है और एक दिन में एक से ज्यादा बार में सिर्फ 5,000 तक के छोटे लेनदेन किए जा सकते हैं. हालांकि, आप एक बार में सिर्फ1,000 रुपये ही पेमेंट कर सकते हैं.

UPI Lite के क्या फायदे हैं?

  • छोटे पेमेंट के लिए बार-बार आपको UPI PIN डालने की जरूरत नहीं होगी.
  • UPI Lite से किए गए छोटे-मोटे खर्च बैंक स्टेटमेंट में लग-अलग नहीं जुड़ते हैं. इन्हें आसानी से UPI ऐप पर देखा जा सकता है.
  • जहां इंटरनेट स्पीड कमजोर होती है, वहां भी छोटे पेमेंट कर सकते हैं.

UPI Lite कैसे एक्टिवेट करें?

  • अपने UPI ऐप जैसे Google Pay, PhonePe, Paytm, या BHIM खोलें.
  • ऐप में UPI Lite के ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • नियम और शर्तें को स्वीकार करें.
  • अपने बैंक खाते को चुनें और पहली बार अपना UPI PIN डालकर वॉलेट में पैसे जोड़ लें.

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Published at : 28 Jun 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
UPI Utility News UPI Lite UPI Payment
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