Train Travel Rules: अगर आप भी ट्रेन में सफर करने का सोच रहे हैं, तो आपको रेलवे के नियमों की जानकारी होना बेहद जरूरी है. कई बार कुछ यात्री अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनकी वजह से उन्हें मौके पर ही जुर्माना भरना पड़ता है. भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा, स्वच्छता और ट्रेनों में अनुशासन बनाए रखने के लिए नियमों को सख्ती से पालन करा रहा है.

ऐसे में ट्रेन के सफर के दौरान एक छोटी-सी लापरवाही भी आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है. बिना टिकट यात्रा करने से लेकर ट्रेन में धूम्रपान करने और प्रतिबंधित सामान ले जाने तक कई मामलों में जुर्माना देना पड़ सकता है.

किन गलतियों से बचना जरूरी है?

अगर आप बिना वैध टिकट ट्रेन में यात्रा यात्रा करते हैं, तो यह नियमों के खिलाफ है. ऐसे में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपसे टिकट का किराया के साथ-साथ फाइन भी भरना पड़ेगा.

वेटिंग रूम, आरक्षित सीट, प्लेटफॉर्म या अन्य सुविधाओं का गलत इस्तेमाल करने पर भी आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

खासकर ट्रेन या स्टेशन पर रेलवे की अनुमति के बिना सामान बेचने पर भी 2000 तक का फाइन लिया जा सकता है.

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अगर आप महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में बिना अनुमति करते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

खासकर ट्रेन, प्लेटफॉर्म या रेलवे परिसर में धूम्रपान करने से बचें. क्योंकि अगर आप प्लेटफ़ॉर्म पर धूम्रपान करते हुए पकड़े गए तो आपसे 2,000 तक का जुर्माना लिया जा सकता है. वहीं आप जुर्माना नहीं भरते हैं तो यह मामला अदालत तक जा सकता है.

इन नियमों का रखें ध्यान

ट्रेन या स्टेशन पर भीख मांगना एक कानूनी अपराध है. अगर कोई व्यक्ति भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर 2,000 तक का फाइन लग सकता है.

अगर कोई व्यक्ति ज्वलनशील, विस्फोटक या अन्य प्रतिबंधित सामान के साथ यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उस पर 10,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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