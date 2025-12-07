आपकी इन गलतियों के चलते अटक सकती है किसान योजना की अगली किस्त

PM Kisan Yojana Details: देश की आधी से ज्यादा आबादी आज भी खेती और किसानी के जरिए अपना घर चलाती है. लेकिन देश में ऐसे बहुत से किसान हैं जो खेती से ज्यादा कमाई नहीं कर पाते हैं. इस तरह के सीमांत किसानों को भारत सरकार की ओर से मदद दी जाती है. सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है. इस योजना की अब तक 21 किस्तें जारी हो चुकी है.

और अब किसानों को 22वीं किस्त जारी होने का इंतजार है. लेकिन आपकी ओर से की गई छोटी सी लापरवाही भी अगली किस्त पर असर डाल सकती है. कई किसान मान लेते हैं कि एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो सब अपने आप होता रहेगा. लेकिन ऐसा नहीं है आपकी जरा सी गलती से रूक सकती है अगली किस्त.

आधार और बैंक डीटेल सही न होना

आधार और बैंक डीटेल में होने वाली गलती से ज्यादातर किसान जूझते हैं. आधार कार्ड में नाम गलत लिखा है. जन्मतिथि मेल नहीं खा रही या फिर बैंक खाते से आधार लिंक ही नहीं है तो किस्त रुक सकती है. बैंक खाता बंद हो चुका है या IFSC बदल गया है. तो भी भुगतान अटक जाता है. कई बार किसान अपने बैंक में KYC अपडेट नहीं करवाते.

जिससे ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है. इन दिक्कतों को दूर करने के लिए आधार–बैंक लिंकिंग, eKYC और KYC को समय पर अपडेट करना जरूरी है. इसके साथ ही यह भी ध्यान रखें कि बैंक रिकॉर्ड में वही नाम और जानकारी हो जो आधार में दर्ज है. वरना सिस्टम मैच नहीं करता और किस्त वापस भेज दी जाती है.

जमीन से जुड़े रिकॉर्ड में गड़बड़ी

किस्त रोकने एक वजह जमीन के कागजों में गड़बड़ी है. कई किसानों के नाम पर जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता या पुराने मालिक का नाम अब भी राजस्व रिकॉर्ड में चलता रहता है. इससे सिस्टम किसान को पात्र मानने में हिचकता है और भुगतान रोक देता है. अगर परिवार के किसी सदस्य की जमीन ट्रांसफर हुई है और आपने म्यूटेशन अपडेट नहीं कराया. तो योजना में दर्ज जानकारी गलत मानी जाती है. इसके अलावा जिन किसानों की सालाना इनकम पात्रता से ज्यादा है या जमीन विवाद में है उनकी किस्त भी रुक सकती है.

कैसे ठीक करें अपनी गलतियां?

अगर आपकी किस्त अटक गई है तो eKYC पूरी करना, बैंक डीटेल दोबारा अपडेट करना और PM Kisan पोर्टल पर स्टेटस चेक करना जरूरी है. किसी भी गलती को आप CSC केंद्र या कृषि विभाग की मदद से तुरंत ठीक कर सकते हैं. जितनी जल्दी जानकारी अपडेट होगी. उतनी जल्दी अगली किस्त जारी हो जाएगी.

