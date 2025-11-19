आज जारी होगी पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

PM Kisan Yojana 21st Installment: केंद्र सरकार की ओर से देश के किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं. सरकार की इन योजनाओं का लाभ देश के करोड़ों किसानों को मिलता है. देश में बहुत से किसान आर्थिक रूप से आज भी इतने संपन्न नहीं है. इन किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जाती है.

अब तक इस योजना की 20 किस्तें भेजी गईं हैं. 20वीं किस्त अगस्त के महीने में भेजी गई थी. अगली यानी 21वीं किस्त आज 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे. किन किसानों को मिलेगा इस किस्त का लाभ और कैसे आप चेक कर सकते हैं अपनी किस्त का स्टेटस. चलिए आपको बताते हैं.

आज पीएम मोदी जारी करेंगे 21वीं किस्त

देश के करोड़ों किसानों का इंतजार आज खत्म हो जाएगा. आज यानी 19 नवंबर को उनके खाते में 21वीं किस्त के पैसे पहुंच जाएंगे. आज पीएम मोदी तमिलनाडु के कोयंबटूर से पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त जारी करेंगे. इस बार रकम सीधे देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में जाएगी. सरकार इन किसानों के खाते में कुल 18000 करोड़ रुपये भेजेगी.

लेकिन इस किस्त का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा. जिनके सभी दस्तावेज पूरे होंगे और जिन्होंने ई केवाईसी करवा ली होगी. जिन किसानों ने यह काम पूरे नहीं करवाये होंगे उनकी अगली किस्त अटक सकती है. पिछली बार भी जिन किसानों की जानकारी अधूरी या गलत थी उनकी किस्त रोक दी गई थी.

ऐसे चेक करें अपना स्टेटस

पीएम किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त आज दोपहर 2 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोयंबटूर से जारी करेंगे और इसके तहत 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 18000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे. लाभार्थी किसान ऑनलाइन अपनी किस्ता का स्टेटस चेक कर सकते हैं. अपना स्टेटस देखने के लिए ऑफिशियल पोर्टल pmkisan.gov.in पर जाना होगा.

होमपेज पर Know Your Status का ऑप्शन मिलेगा. यहां रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा उसके बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा. ओटीपी दर्ज करते ही स्क्रीन पर आपकी पूरी जानकारी खुल जाएगी. इसमें किस्त जारी होने की तारीख, पेमेंट की स्थिति और किसी तरह की गलती की जानकारी दिखाई देगी.

