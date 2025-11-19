दिल्ली में अच्छी लोकेशन पर अपना घर पाना आसान नहीं, खासकर तब जब विकल्प कम हों और कीमतें आसमान छू रही हों. ऐसे में कड़कड़डूमा में DDA की नई हाउसिंग स्कीम उन लोगों के लिए बड़ा मौका लेकर आई है जो शहर के भीतर ही सुविधाओं से लैस घर तलाश रहे हैं. DDA टावरिंग हाइट्स नाम का यह हाई-राइज प्रोजेक्ट सीमित समय के लिए खुला है, और आवेदन करने वाले घर खरीदारों को प्रीमियम फ्लैट पाने का सुनहरा अवसर दे रहा है. अब जबकि यह योजना अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, DDA ने आवेदन प्रक्रिया की आखिरी तारीख भी जारी कर दी है, जो सभी इच्छुक लोगों के लिए बेहद अहम है.

आवेदन के लिए बचे सिर्फ कुछ ही दिन

डीडीए द्वारा लॉन्च किए गए इस प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रेशन और अग्रिम राशि जमा करने की अंतिम तिथि 21 नवंबर 2025, शाम 6 बजे है. यानी जो लोग इस स्कीम में हिस्सा लेना चाहते हैं, उनके पास अब आवेदन करने के लिए महज दो दिन का समय बचा है. योजना में बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए DDA आवेदकों को समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दे रहा है.

2BHK के 1,026 प्रीमियम फ्लैट उपलब्ध

योजना के पहले चरण के तहत 1,026 लग्जरी 2BHK अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं, जिनका आकार 1,542 से 2,690 वर्ग फुट के बीच रहेगा. इनकी कीमत 1.78 करोड़ से 3.09 करोड़ रुपये तक तय की गई है. इसकी ई-नीलामी 1 से 4 दिसंबर 2025 तक होगी, जिसके आधार पर सफल आवेदकों का चयन किया जाएगा. चयनित व्यक्तियों को कुल राशि का 75% हिस्सा प्रारंभिक चरण में जमा करना होगा, जबकि शेष 25% भुगतान जुलाई 2026 तक किया जा सकेगा, जब फ्लैट का कब्जा मिलने की उम्मीद है.

दिल्ली की पहली TOD परियोजना का हिस्सा

कड़कड़डूमा का यह क्षेत्र दिल्ली में विकसित की जा रही पहली ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) परियोजना का केंद्र है. करीब 30 हेक्टेयर में फैला यह हब आवासीय, वाणिज्यिक और सामुदायिक सुविधाओं के मिश्रण के रूप में तैयार किया जा रहा है. लोकेशन की सबसे बड़ी खासियत इसका कड़कड़डूमा इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन के बेहद पास होना है, जहां से ब्लू और पिंक दोनों लाइनें जुड़ती हैं. साथ ही NH-9, NH-24 और आनंद विहार ISBT रेलवे स्टेशन की निकटता इस क्षेत्र को और अधिक सुविधाजनक बनाती है.

दिल्ली की गिनती में सबसे ऊंचा आवासीय टावर

DDA टावरिंग हाइट्स में प्रस्तावित मुख्य टावर की ऊंचाई 48 मंजिल, यानी लगभग 155 मीटर होगी, जो इसे दिल्ली के सबसे ऊंचे आवासीय ढांचों में शामिल करती है. इस परियोजना में मिवान शटरिंग और जिप्सम प्लास्टर जैसी आधुनिक तकनीकें उपयोग की जा रही हैं, जो निर्माण गुणवत्ता और टिकाऊपन दोनों को बेहतर बनाती हैं. परिसर के भीतर करीब 20,000 वर्ग मीटर का ग्रीन बेल्ट, जॉगिंग ट्रैक, ओपन-एयर जिम, बच्चों का प्ले एरिया, बैडमिंटन कोर्ट और एक मल्टीपर्पस मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी. हर फ्लैट को प्रीमियम फिटिंग्स और खुले लैंडस्केप व्यू के साथ डिजाइन किया गया है. इच्छुक लोग सैंपल फ्लैट्स भी जाकर देख सकते हैं.

