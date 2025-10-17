हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइस दिन आ सकते हैं किसान सम्मान निधि के पैसे, जानें आप पात्र हैं या नहीं?

इस दिन आ सकते हैं किसान सम्मान निधि के पैसे, जानें आप पात्र हैं या नहीं?

PM Kisan Yojana 21 Installment: किसानों को 21वीं किस्त का इंतजार आखिर कब जारी हो सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त. जान लें क्या आपके खाते में आएंगे पैसे या नहीं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 17 Oct 2025 12:06 AM (IST)
PM Kisan Yojana 21 Installment: केंद्र सरकार किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाती है. इस योजना के तहत किसानों को हर साल तीन किस्तों में कुल 6000 रुपये दिए जाते हैं. जिससे वह खेती-बाड़ी से जुड़ी जरूरतों को पूरा कर सकें.

अब तक 20 किस्तें किसानों के खातों में भेजी जा चुकी हैं, और अब सभी को 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है. किसान लगातार यह जानना चाह रहे हैं कि अगली किस्त उनके खाते में कब आएगी और क्या वे इस बार इसके लिए पात्र हैं या नहीं. आइए जानते हैं कि 21वीं किस्त की संभावित तारीख क्या हो सकती है और पात्रता की शर्तें क्या हैं.

इस दिन जारी हो सकती है 21वीं किस्त 

केन्द्र सरकार हर चार महीने के अंतराल पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी करती है. पिछली यानी 20वीं किस्त अगस्त महीने में किसानों के खातों में भेजी गई थी. इस हिसाब से 21वीं किस्त नवंबर के आखिरी हफ्ते या दिसंबर की शुरुआत तक जारी हो सकती है. किसानों को उम्मीद है कि जल्द ही केंद्र सरकार इसकी घोषणा करेगी ताकि राशि उनके खातों में पहुंच सके.

यह भी पढ़ें: रिटायर्ड लोगों को पीएफ का पैसा निकालने में अब नहीं होगी दिक्कत, EPFO ने नियमों में किया यह बदलाव

आपको बता दें फिलहाल सरकार की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है. आधिकारिक ऐलान होने के बाद ही किस्त की सटीक तारीख पता चल सकेगी. हालांकि आपको बता दें कयास लगाए जा रहे है कि किस्त दिवाली के आसपास जारी हो सकती है. लेकिन दिवाली कुछ ही दिनों में है और ऐसे में दिवाली पर किस्त जारी होना काफी मुश्किल लग रहा है.

यह भी पढ़ें: त्यौहारी सीजन के चलते दिल्ली मुंबई समेत इन स्टेशनों पर नहीं मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट- यहां देखें पूरी लिस्ट

क्या आप इसके लिए पात्र हैं या नहीं? 

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जो पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं. इस योजना में वह किसान शामिल हैं जिनके पास अपनी जमीन है और जो खेती से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय हैं. अगर किसी किसान के नाम पर सरकारी नौकरी, इनकम टैक्स रिटर्न, या शहरी संपत्ति दर्ज है.

तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाते. इसके अलावा संयुक्त परिवार में एक ही सदस्य को योजना का लाभ दिया जाता है. पात्रता जांचने के लिए किसान पीएम किसान पोर्टल या मोबाइल ऐप पर जाकर अपने आधार नंबर या बैंक खाते से स्टेटस चेक कर सकते हैं. अगर आपका नाम लाभार्थी सूची में है. तो अगली किस्त सीधे आपके खाते में भेजी जाएगी.

यह भी पढ़ें: Tax Free Gifts: रिश्तेदार ने विदेश से 4 लाख भेजे तो क्या देना होगा टैक्स? जानें आयकर विभाग के नियम कानून

Published at : 17 Oct 2025 12:06 PM (IST)
PM KIsan Samman Nidhi Yojana
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

