त्योहारी सीजन जैसे-जैसे नजदीक आ रहा है, देश के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिलने लगी है. इसी भीड़ को नियंत्रित करने और यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित व सुगम बनाने के लिए भारतीय रेलवे ने एक बड़ा कदम उठाया है. आगामी दिवाली और छठ पूजा 2025 के मद्देनजर रेलवे ने दिल्ली और मुंबई सहित देश के 15 प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला लिया है. रेलवे का कहना है कि यह फैसला केवल भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए लिया गया है, ताकि प्लेटफॉर्म पर अनावश्यक भीड़ न जुटे और यात्रियों को ट्रेनों में चढ़ने-उतरने में आसानी हो.

28 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगा नियम!

रेलवे के मुताबिक, प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री पर रोक 28 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेगी. हालांकि, वरिष्ठ नागरिकों, बीमार यात्रियों, बच्चों और सहायता की आवश्यकता वाली महिला यात्रियों के लिए प्लेटफॉर्म टिकट जारी किए जाएंगे. यानी जो यात्री किसी परिजन की मदद के बिना यात्रा नहीं कर सकते, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. रेलवे बोर्ड ने अपने निर्देश में कहा है कि यह कदम त्योहारी भीड़ के दौरान स्टेशन परिसर की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है.

इन स्टेशनों पर नहीं मिलेगा प्लेटफॉर्म टिकट!

यह नियम दिल्ली के प्रमुख रेलवे स्टेशनों नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और गाजियाबाद पर पहले से लागू कर दिया गया है. वहीं मुंबई क्षेत्र में सीएसएमटी, दादर, एलटीटी (लोकमान्य तिलक टर्मिनस), ठाणे, कल्याण और पनवेल जैसे व्यस्त स्टेशनों पर भी प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री 16 अक्टूबर 2025 से प्रतिबंधित रहेगी. रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाएं और स्टेशन परिसर में अनावश्यक रूप से भीड़ न लगाएं.

यह भी पढ़ें: अगले कई दिन तक के लिए रेलवे ने कैंसिल कीं ये ट्रेनें, चेक कर लें आपकी ट्रेन भी है क्या?

7000 यात्रियों के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बनाया होल्ड

इसी के साथ रेलवे ने त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक स्थायी होल्डिंग एरिया का निर्माण भी पूरा कर लिया है. यह क्षेत्र अजमेरी गेट की ओर तैयार किया गया है और इसे किसी भी समय लगभग 7,000 यात्रियों के लिए डिजाइन किया गया है. यहां भीड़ बढ़ने की स्थिति में यात्रियों को कुछ समय के लिए रोका जा सकेगा, जिससे प्लेटफॉर्म पर अव्यवस्था या धक्का-मुक्की जैसी स्थिति न बने.

यह भी पढ़ें: आधार कार्ड को लेकर है कोई परेशानी, तो तुरंत इस नंबर पर करें कॉल