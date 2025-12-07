हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइस गलती के कारण अटक सकती है किसान निधि की 22वीं किस्त, कहीं आपने तो नहीं किया ऐसा?

इस गलती के कारण अटक सकती है किसान निधि की 22वीं किस्त, कहीं आपने तो नहीं किया ऐसा?

इस योजना में किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये सीधे उनके खाते में भेजे जाते हैं. यानी एक साल में कुल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है.जल्द ही योजना की 22वीं किस्त जारी होने वाली है.

By : मानसी उपाध्याय | Edited By: मानसी | Updated at : 07 Dec 2025 05:07 PM (IST)
Preferred Sources

भारत सरकार किसानों की आर्थिक मदद के लिए कई योजनाएं चला रही है, ताकि छोटे और सीमांत किसान भी अपनी खेती-बाड़ी अच्छे से कर सकें. इन्हीं योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है. यह देश की सबसे बड़ी किसान सहायता योजनाओं में से एक है, जिससे करोड़ों किसान जुड़े हुए हैं. इस योजना में किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये सीधे उनके खाते में भेजे जाते हैं यानी एक साल में कुल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है.

जल्द ही योजना की 22वीं किस्त जारी होने वाली है, जिसका किसानों को बेसब्री से इंतजार है. हालांकि, कई बार देखा गया है कि कुछ किसानों के खाते में किस्त नहीं पहुंच पाती. ऐसे में किसान परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि किस गलती की वजह से उनकी किस्त रुक गई. अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है क्योंकि एक छोटी-सी चूक आपकी अगली किस्त रोक सकती है, तो आइए जानते हैं कि किस गलती के कारण किसान निधि की 22वीं किस्त अटक सकती है.

किस गलती के कारण रुक सकती है आपकी 22वीं किस्त?

अगर आप पीएम किसान योजना में रजिस्टर्ड हैं, तो आपके बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) का एक्टिव होना जरूरी है. सरकार किसानों को किस्त का पैसा सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से ही भेजती है. लेकिन अगर आपके खाते में DBT चालू नहीं है या आपका आधार आपके बैंक खाते से लिंक नहीं है, तो किस्त आपके खाते में नहीं आएगी. कई किसानों की किस्त सिर्फ इसलिए रुक जाती है, क्योंकि उन्होंने बैंक में जाकर DBT एक्टिवेट नहीं करवाया होता है. 

कैसे कराएं अपने खाते में DBT चालू

1. बैंक जाकर फॉर्म भरें - सबसे पहले आपको अपनी उस बैंक शाखा में जाना है, जहां आपका पीएम किसान वाला खाता है. बैंक में जाकर DBT सहमति फॉर्म और आधार सीडिंग फॉर्म भरना होगा. ये फॉर्म बैंक में आसानी से मिल जाते हैं. 

2. आधार लिंक कराएं - फॉर्म भरने के बाद बैंक से अनुरोध करें कि आपका आधार आपके बैंक खाते से लिंक कर दिया जाए. इसके लिए आपको आधार कार्ड की फोटो कॉपी देनी पड़ सकती है. बैंक आपकी पासबुक भी मांग सकता है, इसलिए उसे साथ जरूर ले जाएं. 

3. मोबाइल नंबर अपडेट कराएं - अपने बैंक खाते में मोबाइल नंबर अपडेट करवा लें. इससे आपको खाते में होने वाले सभी लेनदेन की जानकारी SMS के माध्यम से मिलती रहेगी. 

4. बैंक आपका खाता NPCI मैपर से जोड़ेगा - आधार लिंक होने के बाद बैंक आपका खाता NPCI मैपर से जोड़ देता है. इसके बाद सरकार के तहत DBT के माध्यम से भेजे जाने वाले सभी पैसे सीधे आपके खाते में आने लगते हैं. 

यह भी पढ़ें ट्रेन के मुसाफिरों के लिए बड़ी खबर, मुंबई–पुणे रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, देख लें कौनसी ट्रेनें हैं शामिल

Published at : 07 Dec 2025 05:07 PM (IST)
Tags :
PM Kisan Yojana Kisan Samman Nidhi Kisan Yojana Kisan Samman Nidhi 22nd Installment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
पंजाब
नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के बयान का AAP ने किया समर्थन, 'ये साबित हो गया कि कांग्रेस देश की...'
नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के बयान का AAP ने किया समर्थन, 'ये साबित हो गया कि कांग्रेस देश की...'
ओटीटी
वीकडेज में OTT पर रिलीज होंगी ये 14 नई फिल्में और शो, नोट कर लें किस तारीख को कौन सा देख पाएंगे
वीकडेज में OTT पर रिलीज होंगी ये 14 नई फिल्में और शो, नोट कर लें किस तारीख को कौन सा देख पाएंगे
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20, जानें मैच टाइमिंग समेत लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
कब और कहां खेला जाएगा IND vs SA पहला टी20, जानें मैच टाइमिंग समेत लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Smriti-Palash: अब नहीं होगी स्मृति मंधाना और पलाश की शादी, खिलाड़ी ने डाली इमोशनल पोस्ट
Goa Nightclub Fire: कलब में अग्निकांड को लेकर पुलिस का आया चौंकाने वाला बयान | Breaking | ABP News
West Bengal News: बंगाल में चुनावी जोर के बीच क्यों मचा धार्मिक शोर! | mamata
Indigo की उड़ानें रद्द होने का सिलसिला जारी, 550 से ज्यादा फ्लाइट रद्द
Khabar Filmy Hai: Kalki फिल्म क्यों बनी हॉट टॉपिक
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
पंजाब
नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के बयान का AAP ने किया समर्थन, 'ये साबित हो गया कि कांग्रेस देश की...'
नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के बयान का AAP ने किया समर्थन, 'ये साबित हो गया कि कांग्रेस देश की...'
ओटीटी
वीकडेज में OTT पर रिलीज होंगी ये 14 नई फिल्में और शो, नोट कर लें किस तारीख को कौन सा देख पाएंगे
वीकडेज में OTT पर रिलीज होंगी ये 14 नई फिल्में और शो, नोट कर लें किस तारीख को कौन सा देख पाएंगे
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टी20, जानें मैच टाइमिंग समेत लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
कब और कहां खेला जाएगा IND vs SA पहला टी20, जानें मैच टाइमिंग समेत लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
इंडिया
'इस पर राजनीति न करें', इंडिगो संकट पर राहुल गांधी ने लगाया मोनोपॉली का आरोप तो भड़के राम मोहन नायडू
'इस पर राजनीति न करें', इंडिगो संकट पर राहुल गांधी ने लगाया मोनोपॉली का आरोप तो भड़के राम मोहन नायडू
दिल्ली NCR
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
स्पेशल 26 स्टाइल में उड़ाया करोड़ों का सोना, दिल्ली पुलिस ने 72 घंटे में 5 लोग किए गिरफ्तार
हेल्थ
Eye Blackout Symptoms: आंख के सामने अचानक छा जाता है अंधेरा, कहीं इन बीमारियों की शुरुआत तो नहीं?
आंख के सामने अचानक छा जाता है अंधेरा, कहीं इन बीमारियों की शुरुआत तो नहीं?
ट्रेंडिंग
सुप्रिया सुले से लेकर कंगना तक, बीजेपी सांसद के घर की शादी में एक मंच पर पक्ष विपक्ष ने लगाए ठुमके
सुप्रिया सुले से लेकर कंगना तक, बीजेपी सांसद के घर की शादी में एक मंच पर पक्ष विपक्ष ने लगाए ठुमके
ENT LIVE
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
ENT LIVE
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
ENT LIVE
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
Embed widget