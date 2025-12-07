इस गलती के कारण अटक सकती है किसान निधि की 22वीं किस्त, कहीं आपने तो नहीं किया ऐसा?

भारत सरकार किसानों की आर्थिक मदद के लिए कई योजनाएं चला रही है, ताकि छोटे और सीमांत किसान भी अपनी खेती-बाड़ी अच्छे से कर सकें. इन्हीं योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है. यह देश की सबसे बड़ी किसान सहायता योजनाओं में से एक है, जिससे करोड़ों किसान जुड़े हुए हैं. इस योजना में किसानों को साल में तीन बार 2-2 हजार रुपये सीधे उनके खाते में भेजे जाते हैं यानी एक साल में कुल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है.

जल्द ही योजना की 22वीं किस्त जारी होने वाली है, जिसका किसानों को बेसब्री से इंतजार है. हालांकि, कई बार देखा गया है कि कुछ किसानों के खाते में किस्त नहीं पहुंच पाती. ऐसे में किसान परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि किस गलती की वजह से उनकी किस्त रुक गई. अगर आप भी पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं, तो आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है क्योंकि एक छोटी-सी चूक आपकी अगली किस्त रोक सकती है, तो आइए जानते हैं कि किस गलती के कारण किसान निधि की 22वीं किस्त अटक सकती है.

किस गलती के कारण रुक सकती है आपकी 22वीं किस्त?

अगर आप पीएम किसान योजना में रजिस्टर्ड हैं, तो आपके बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) का एक्टिव होना जरूरी है. सरकार किसानों को किस्त का पैसा सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से ही भेजती है. लेकिन अगर आपके खाते में DBT चालू नहीं है या आपका आधार आपके बैंक खाते से लिंक नहीं है, तो किस्त आपके खाते में नहीं आएगी. कई किसानों की किस्त सिर्फ इसलिए रुक जाती है, क्योंकि उन्होंने बैंक में जाकर DBT एक्टिवेट नहीं करवाया होता है.

कैसे कराएं अपने खाते में DBT चालू

1. बैंक जाकर फॉर्म भरें - सबसे पहले आपको अपनी उस बैंक शाखा में जाना है, जहां आपका पीएम किसान वाला खाता है. बैंक में जाकर DBT सहमति फॉर्म और आधार सीडिंग फॉर्म भरना होगा. ये फॉर्म बैंक में आसानी से मिल जाते हैं.

2. आधार लिंक कराएं - फॉर्म भरने के बाद बैंक से अनुरोध करें कि आपका आधार आपके बैंक खाते से लिंक कर दिया जाए. इसके लिए आपको आधार कार्ड की फोटो कॉपी देनी पड़ सकती है. बैंक आपकी पासबुक भी मांग सकता है, इसलिए उसे साथ जरूर ले जाएं.

3. मोबाइल नंबर अपडेट कराएं - अपने बैंक खाते में मोबाइल नंबर अपडेट करवा लें. इससे आपको खाते में होने वाले सभी लेनदेन की जानकारी SMS के माध्यम से मिलती रहेगी.

4. बैंक आपका खाता NPCI मैपर से जोड़ेगा - आधार लिंक होने के बाद बैंक आपका खाता NPCI मैपर से जोड़ देता है. इसके बाद सरकार के तहत DBT के माध्यम से भेजे जाने वाले सभी पैसे सीधे आपके खाते में आने लगते हैं.

