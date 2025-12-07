Mumbai-Pune Train Cancelled: ट्रेन के मुसाफिरों के लिए बड़ी खबर. मुंबई–पुणे रूट की कई ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं और रविवार को सफर करने वाले यात्रियों के लिए हालात थोड़े चुनौतीपूर्ण रहने वाले हैं. 7 दिसंबर को इस रूट पर बड़े स्तर पर मेंटेनेंस का काम किया जाना है. रेलवे ट्रैक से लेकर ओवरहेड वायर तक कई तकनीकी हिस्सों की मरम्मत की जा रही है. इसलिए कई अहम एक्सप्रेस और इंटरसिटी ट्रेनें पूरे दिन ट्रैक पर नहीं दिखेंगी.

लोकल यात्रियों को भी राहत नहीं मिलेगी. क्योंकि पुणे से लोनावला की ओर चलने वाली कई सेवाएं रोक दी गई हैं. हजारों लोग रोजाना इस रूट से आते-जाते हैं, ऐसे में उनकी यात्रा योजनाओं पर सीधा असर दिखना तय है. रेलवे की ओर से कहा गया है कि यह मेगा ब्लॉक आगे की सुरक्षा और सही से ट्रेनों के संचालन के लिए जरूरी है. इसलिए यात्रियों को पहले से अपडेट चेक करने की सलाह दी गई है. देख लें कौनसी ट्रेनें हुईं हैं प्रभावित हैं.

कौन-कौन सी एक्सप्रेस ट्रेनें हुईं रद्द?

रेलवे की ओर से रविवार को सिंहगढ़ एक्सप्रेस, डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस, प्रगति एक्सप्रेस, मुंबई–पुणे इंटरसिटी एक्सप्रेस और इंद्रायणी एक्सप्रेस पूरी तरह कैंसिल रहेंगी. यह ट्रेनें हर दिन भारी संख्या में यात्रियों को ले जाती हैं. खासकर ऑफिस जाने वाले लोग और वीकेंड ट्रैवलर्स इन पर निर्भर रहते हैं. इनके बंद होने के कारण कई यात्रियों को अचानक नई प्लानिंग करनी पड़ी है.

कई लोग बस, कैब या कारपूल जैसे ऑप्शन ढूंढ रहे हैं. क्योंकि रूट पर इतनी बड़ी संख्या में ट्रेनें एक साथ कैंसिल होना नार्मल बात नहीं है. रेलवे का कहना है कि यह कदम भविष्य में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

पुणे–लोनावला लोकल सेवाओं पर असर

लोकल ट्रेनों पर असर भी कम नहीं है. कई ट्रेनों सर्विजेज कैंसिल कर दी गई हैं. जबकि कुछ ट्रेनें आज तालेगांव दाभाड़े स्टेशन से ही शुरू या वहीं खत्म होंगी. यानी उनकी सामान्य पुणे–लोनावला यात्रा आज नहीं होगी. रविवार को इस रूट पर भीड़ आम दिनों से ज्यादा रहती है. क्योंकि लोग लोनावला और खंडाला घूमने निकलते हैं.

ऐसे में अचानक ट्रेनों के रुक जाने से कई यात्रियों के प्लान गड़बड़ा गए हैं. स्टेशन पर अनाउंसमेंट और भीड़ दोनों बढ़े हुए हैं और लोग लगातार अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि रेलवे की तरफ से साफ कहा गया है कि ये बदलाव सिर्फ मेगा ब्लॉक के दौरान के लिए हैं और सोमवार से सेवाएं सामान्य हो जाएंगी.

यात्रियों के लिए क्या सलाह है?

यहां सबसे जरूरी बात यही है कि यात्रा करने से पहले एक बार अपनी ट्रेन की स्थिति चेक कर लें. रेलवे ऐप, वेबसाइट और स्टेशन पूछताछ पर अपडेट लगातार दिए जा रहे हैं. अगर आज ही सफर जरूरी है, तो बस या टैक्सी जैसे वैकल्पिक ऑप्शन तैयार रखिए.

