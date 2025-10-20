ऑनलाइन ऐसे करें पता, आपके शहर में कहां मिलेगा फ्री ट्रीटमेंट?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीऑनलाइन ऐसे करें पता, आपके शहर में कहां मिलेगा फ्री ट्रीटमेंट?

Findi Hospitals Empanelled In Ayushman Yojana: आयुष्मान कार्ड से फ्री इलाज के लिए अपने शहर के अस्पतालों की जानकारी कैसे करनी होगी चेक. जान लीजिए पूरी प्रोसेस.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 20 Oct 2025 07:04 AM (IST)
Preferred Sources

Findi Hospitals Empanelled In Ayushman Yojana: आयुष्मान भारत योजना के तहत देशभर में करोड़ों लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिल रही है. सरकार ने इस योजना को कमजोर आर्थिक वर्ग के लोगों के लिए शुरू किया था ताकि उन्हें बड़े अस्पतालों में भी बिना पैसे इलाज मिल सके. इस योजना के तहत देशभर के सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है.

अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है. तो आप 5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज करवा सकते हैं. लेकिन सवाल यह है कि अपने शहर या जिले में कौन-कौन से अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं. इसका पता कैसे लगाया जाए? इसका जवाब है ऑनलाइन तरीका जहां कुछ ही मिनटों में आप अपने इलाके के सभी सूचीबद्ध अस्पतालों की जानकारी हासिल कर सकते हैं.

आपके शहर में कौन-कौन से अस्पताल हैं शामिल?

आयुष्मान कार्ड से इलाज की सुविधा पाने के लिए जरूरी है कि अस्पताल इस योजना से पंजीकृत हो. देशभर में ऐसे हजारों सरकारी और निजी अस्पताल हैं जो इस स्कीम का हिस्सा हैं. इनमें कार्डियक, ऑर्थो, न्यूरो, और जनरल सर्जरी जैसी कई कैटेगरी शामिल हैं. अपने शहर में ऐसे अस्पतालों की सूची देखने के लिए आप आयुष्मान भारत की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं.

यहां राज्य और जिला चुनने के बाद हॉस्पिटल्स एम्पेनल्ड का ऑप्शन मिलेगा. इसे क्लिक करते ही आपके क्षेत्र में योजना से जुड़े अस्पतालों की पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी. इस लिस्ट में अस्पताल का नाम, पता और उपलब्ध ट्रीटमेंट की जानकारी दी होती है.

ऑनलाइन ऐसे करें पता कहां मिलेगा फ्री ट्रीटमेंट 

सबसे पहले आयुष्मान भारत की आधिकारिक वेबसाइट https://hospitals.pmjay.gov.in पर जाएं. वहां आपको Find Hospital का ऑप्शन मिलेगा. अब राज्य, जिला, अस्पताल का प्रकार और स्पेशियलिटी सेलेक्ट करें. इसके बाद ‘सर्च’ बटन पर क्लिक करें, और आपके इलाके के सभी सूचीबद्ध अस्पताल स्क्रीन पर दिख जाएंगे.

वेबसाइट हर अस्पताल का नाम, पता और उससे जुड़े इलाज की जानकारी देती है. इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा अस्पताल आयुष्मान कार्ड से फ्री इलाज दे रहा है. यही नहीं आप अस्पताल का फोन नंबर और दिशा-निर्देश भी देख सकते हैं. जिससे इलाज के लिए पहले से संपर्क कर सकें और किसी परेशानी से बचा जा सके.

Published at : 20 Oct 2025 07:04 AM (IST)
Embed widget