हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकहते-कहते थक गए लेकिन तहसीलदार नहीं कर रहा आपका काम, ऐसे कर सकते हैं अपने जिले के डीएम से शिकायत

कहते-कहते थक गए लेकिन तहसीलदार नहीं कर रहा आपका काम, ऐसे कर सकते हैं अपने जिले के डीएम से शिकायत

आपके क्षेत्र का तहसीलदार नहीं सुन रहा है आपकी बात और नहीं कर रहा है ठीक से काम. आइए जानते हैं कि ऐसे कामचोर तहसीलदार की शिकायत डीएम से कैसे कर सकते हैं?

By : दीपाली बिष्ट | Edited By: Deepali Bisht | Updated at : 18 Oct 2025 09:41 PM (IST)
सरकारी कामों में अक्सर हमें दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं. लेकिन इसके बावजूद भी कई बार काम नहीं होता है. कई अधिकारी काम कराने के लिए रिश्वत भी मांगने लगते हैं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है. 

ऐसे में अगर आपके एरिया का तहसीलदार भी आपकी समस्या नहीं सुन रहा है या आपका काम करने से इंकार कर रहा है तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको बताने वाले हैं ऐसा तरीका जिससे आप अपने जिले के जिला अधिकारी से कामचोर तहसीलदार की शिकायत आसानी से कर सकते हैं और उनकी अक्ल ठिकाने लगा सकते हैं.

कैसे करे शिकायत ? 

आप अपने एरिया की तहसीलदार की शिकायत जिला अधिकारी यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी कर सकते हैं. ये शिकायत आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में दर्ज करा सकते हैं. ऑफलाइन शिकायत करने के लिए आपको डीएम ऑफिस जाकर शिकायत करनी होगी. इसके अलावा ऑनलाइन शिकायत करने के लिए आप अपने राज्य के जन शिकायत पोर्टल पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. 

शिकायत के दौरान देनी होगी ये जानकारी 

अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से शिकायत करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसके लिए कुछ जरूरी जानकारी देनी होगी. इसके लिए आपको अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर देना होगा. साथ ही तहसील और तहसीलदार के नाम की जानकारी होना जरूरी है. इसके अलावा आप किस काम के लिए गए थे, कब गए थे, क्या जवाब मिला या नहीं मिला, कोई लिखित कंप्लेंट या रसीद की कॉपी भी मांगी जा सकती है.

ऑनलाइन कैसे करें शिकायत?

ऑनलाइन शिकायत करने के लिए सबसे पहले राज्य सरकार के शिकायत पोर्टल पर जाएं. फिर वहां पर रजिस्टर ग्रीवांसिस पर क्लिक करें. इसके बाद तहसीलदार या रेवेन्यू डिपार्टमेंट चुनकर उसमें डीएम के नाम कंप्लेंट लिखें. इसके अलावा आप केंद्रीय जन शक्ति शिकायत पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. इसके बाद 7 से 15 दिन में डीएम कार्यालय रिपोर्ट मांगता है और समस्या का समाधान किया जाता है.

ऑफलाइन कैसे करे शिकायत?

ऑफलाइन शिकायत करने के लिए आप अपने जिला कार्यालय में जा सकते हैं. वहां जनसुनवाई काउंटर या जन द्वार/लोक शिकायत डिपार्टमेंट होता है, जहां आमतौर पर लोगों की कंप्लेंट दर्ज करी जाती हैं. आपको इसके लिए शिकायत को लिखकर देना होगा. साथ ही सभी सबूत और रसीद भी देनी होंगी. इसके बाद आपकी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी और आपको एक शिकायत नंबर मिलेगा जिसपर आप फॉलो अप ले सकते हैं.

दीपाली बिष्ट

Published at : 18 Oct 2025 09:41 PM (IST)
District Magistrate Utility Complain Against Tehsildar Jan Shikayat Portal
