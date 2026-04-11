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सोसायटी में करना चाहते हैं बिजनेस? पहले जान लें नियम और शर्ते, वरना लगेगा जोर का झटका

Society Business: सोसायटी से बिजनेस शुरू करने से पहले यह जान लें कि आप फ्लैट का केवल सीमित हिस्सा ही कमर्शियल काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. बिना नियमों के जाने बिजनेस शुरू करना भारी पड़ सकता है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 11 Apr 2026 08:00 PM (IST)
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  • सोसायटी में घर से बिज़नेस शुरू करने के नियम समझें.
  • फ्लैट का 20% हिस्सा ही व्यावसायिक उपयोग में लाएं.
  • बिज़नेस के लिए RWA से NOC और लाइसेंस ज़रूरी.
  • पड़ोसियों को परेशानी न हो, ऐसे करें बिज़नेस.

Business in Society: आजकल कई लोग अपने घर या सोसायटी से ही छोटा-मोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं. क्योंकि नौकरी का कैसा हाल है ये हम लोगों को पता ही है, लेकिन बिना नियमों की जानकारी के ऐसा करने पर लेने के देने पड़ सकते हैं. इसलिए जरूरी है कि बिजनेस शुरू करने से पहले सभी कानून शर्तों और नियमों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए.

कानूनी नियम और शर्तें

सोसायटी में बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ जरूरी नियमों का पालन करना होता है. सबसे पहली बात आपका फ्लैट रेजिडेंशियल है या कमर्शियल इस्तेमाल के लिए अनुमति प्राप्त है. नियमों के मुताबिक, आप अपने घर का सिर्फ सीमित हिस्सा करीब 20 प्रतिशत ही व्यावसायिक काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. साथ ही भारी मशीनरी या गोदाम के रूप में फ्लैट का इस्तेमाल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है. इसके अलावा ही आपको सोसायटी या RWA (रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन) से लिखित में NOC लेना अनिवार्य होता है. साथ ही सोसाइटी के ओर उपनियमों की जांच करना भी बेहद जरूरी है, ताकि यह साफ हो सके कि वहां किसी प्रकार के बिजनेस की अनुमति है या नहीं.

लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन भी जरूरी

अगर आप घर से बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कई मामलों में लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है. जैसे...

  • Shop and Establishment Act के तहत रजिस्ट्रेशन.
  • GST रजिस्ट्रेशन (अगर टर्नओवर तय सीमा से ज्यादा हो).
  • खाने-पीने के बिजनेस के लिए FSSAI लाइसेंस.
  • कुछ मामलों में फायर सेफ्टी से जुड़ी अनुमति.

जरूरी बात यह है कि इन नियमों का पालन न करने पर जुर्माना या कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. 

क्या करें और क्या न करें?

सोसायटी में बिजनेस करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए. बिजनेस ऐसा हो जिससे ज्यादा भीड़ न लगे और पड़ोसियों को परेशानी न हो. शोर-शराबा, तेज म्यूजिक या भारी मशीनों का इस्तेमाल करने से बचें. पार्किंग का ध्यान रखें और यह सुनिश्चित करें कि आपके ग्राहक दूसरों की जगह पर गाड़ी न खड़ी करें. कॉमन एरिया जैसे लिफ्ट, लॉबी या कॉरिडोर में सामान रखने से बचें.

साथ ही फ्लैट के बाहर बड़े-बड़े साइन बोर्ड लगाने से बचें और सुरक्षा के लिए गार्ड को आने-जाने वाले लोगों की जानकारी दें. सोसायटी में बिजनेस करना आसान जरूर है, लेकिन इसके लिए नियमों का पालन भी करना उतना ही जरूरी है. सही जानकारी और प्लानिंग के साथ आप बिना किसी परेशानी के अपना काम शुरू कर सकते हैं.

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Published at : 11 Apr 2026 08:00 PM (IST)
Tags :
Business SOCIETY Legal Terms
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