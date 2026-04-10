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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLoan Rejection: लोन रिजेक्ट होने के बाद दोबारा कब करें अप्लाई? नियम जान लें वरना फिर लगेगा झटका

Loan Rejection: लोन रिजेक्ट होने के बाद दोबारा कब करें अप्लाई? नियम जान लें वरना फिर लगेगा झटका

Loan Rejection: लोन रिजेक्ट होने पर घबराने की जरूरत नहीं है पहले लोन रिजक्ट होने की वजह को समझना काफी जरूरी है. इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं. सही जानकारी होना जरूरी है. जानिए.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 10 Apr 2026 08:05 PM (IST)
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  • सही लेंडर चुनें, कम राशि व को-एप्लिकेंट से आवेदन मजबूत करें।

Loan Rejection: आजकल की महंगाई को देखते हुए कई लोग अपनी जरूरत की चीजों को लेने के लिए लोन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि लोन के लिए किया गया आवेदन रिजेक्ट हो जाता है. लेकिन इसे फाइनेंशियल सफर का अंत नहीं मान लेना चाहिए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि लोन रिजेक्शन को एक सीख और अवसर की तरह लेना चाहिए और साथ ही अगली बार अप्लाई करने से पहले अपनी तैयारी पूरी तरह से रखनी चाहिए, ताकि इस बार किसी भी कारण लोन रिजेक्ट न हो. सबसे जरूरी बात यह है कि सही जानकारी के जरिए दोबारा लोन लेना काफी ज्यादा आसान हो सकता है.

सबसे जरूरी है समझना कि आखिरकार लोन रिजेक्ट क्यों हुआ? अक्सर इसके पीछे कई कारण होते हैं जैसे...

  • कम क्रेडिट स्कोर होना.
  • ज्यादा उधार होना.
  • कम सैलरी और अधूरे दस्तावेजों का होना.

इन सब चीजों की कमी के चलते लोन रिजेक्ट हो सकता है. लोन अप्लाई करने से पहले हमें इन जरूरी चीजों का खास ध्यान रखना चाहिए. अब बात यह आती है कि अगर इन कारणों के चलते लोन रिजेक्ट होता है तो उसे सुधारना काफी आसान है, लेकिन जरूरी बात यह है कि बिना किसी तैयारी के तुरंत दोबारा अप्लाई करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि बार-बार रिजेक्शन से आपका क्रेडिट स्कोर और भी ज्यादा खराब हो सकता है.

एक्सपर्ट्स की माने तो दोबारा लोन के लिए अप्लाई करने से पहले कम से कम 3 से 6 महीने का इंतजार करना चाहिए. इस दौरान आपको अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए जैसे...

  • टाइम पर EMI और क्रेडिट कार्ड के बिल का भुगतान करें.
  • पुराने लोन को कम करें.
  • अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में किसी भी गलती को ठीक करें.
  • एक साथ कई भी लोन के लिए अप्लाई करने से बचें
  • इससे स्कोर पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है.

दोबारा लोन अप्लाई करने से पहले जाने जरूरी बातें

इसके बाद जब आप दोबारा लोन के अप्लाई करें तो याद रखें कि सही लेंडर का चयन करना भी उतना ही जरूरी है. हर बैंक और वित्तीय संस्थानों के नियम अलग होते हैं, इसलिए पहले तुलना करना फायदेमंद रहता है. कम लोन राशि के लिए अप्लाई करना और जरूरत पड़ने पर को-एप्लिकेंट जोड़ना भी आपके आवेदन को मजबूत बना सकता है. इसके अलावा, सभी जरूरी दस्तावेज पूरे और सही रखें और अपनी स्थिर आय व नौकरी को स्पष्ट रूप से दिखाएं.

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Published at : 10 Apr 2026 08:05 PM (IST)
Tags :
Bank Inflation Loan
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