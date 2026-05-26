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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीRBI के नाम पर आया है 'लॉटरी' का ईमेल? अब सरकार ने बता दी इसकी सच्चाई, जानें

RBI के नाम पर आया है 'लॉटरी' का ईमेल? अब सरकार ने बता दी इसकी सच्चाई, जानें

Fact Check: सोशल मीडिया पर इन दिनों ऑनलाइन ठगी का शिकार कई लोग बन रहे हैं. ऐसे में PIB ने RBI के नाम से आ रहे एक मेल की सच्चाई उजागर की है. आइये बताते हैं क्या है पूरी बात.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 26 May 2026 04:16 PM (IST)
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RBI Email: जब से इंडिया डिजिटल बना है तभी से लोगों को कई चीजों की काफी सहूलियत हो गई है. लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, जो है स्कैम और ऑनलाइन ठगी. सब कुछ डिजिटल होने के बाद कई लोग साइबल ठगी का शिकार भी हो जाते हैं. ऐसा ही एक मामला हाल ही में सामने आया है जिसमें RBI के नाम से लोगों के साथ ठगी की जा रही है. आइये बताते हैं क्या है पूरा मामला और क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई?

क्या है पूरा मामला?
दरअसल कई लोगों के पास RBI के नाम से एक ईमेल जा रहा है, जिसमें कथि तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम पर लोगों से दान कार्यक्रम 2026 या लॉटरी जीतने पर मुआवजा भुगतान योजना के नाम पर क्रेडिट फीस वसूली जा रही है. कई लोग इस झांसे में भी आ गए हैं, जिसके बाद अब सरकार की तरफ से इसकी सच्चाई बताई गई है.

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क्या है दावे की सच्चाई?
PIB फैक्ट चेक के X (ट्विटर) पेज के जरिए एक पोस्ट शेयर किया गया है. इस पोस्ट में मेल की स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है, जिस पर लिखा है 'फेक', इससे साफ हो जाता है कि ये एक स्कैम है जिसमें लोगों को फंसाया जा रहा है. इस पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, 'ऑनलाइन एक ईमेल सर्क्युलेट हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है और कथित तौर पर लोगों से 'डोनेशन प्रोग्राम 2026'/'लॉटरी जीतने के लिए कंपंसेशन पेमेंट' योजना /विरासत निधि आदि के तहत 'क्रेडिट शुल्क' का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है'.

आगे इस पोस्ट में, #PIBFactCheck करते हुए लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है. जिसमें लिखा है:

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  • ये ईमेल फर्जी है और लोगों को ठगने और उनसे पैसे ऐंठने की एक कोशिश है. 
  • न तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसा कोई ईमेल जारी किया है और न ही वो ऐसा कोई दान कार्यक्रम/लॉटरी जीतने पर मुआवजा भुगतान या कोई अन्य निधि या योजना चला रहा है.
  • किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और ईमेल, एसएमएस या कॉल के जरिए, व्यक्तिगत, वित्तीय या संवेदनशील जानकारी शेयर न करें.
  • केंद्र सरकार से संबंधित संदिग्ध सामग्री की सूचना PIB फैक्ट चेक को दें:

इसके बाद पोस्ट में PIB का व्हॉट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस लिखा गया है. जिसमें आप किसी भी संबंधित संदिग्ध सामग्री की सूचना दे सकते हैं.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 26 May 2026 04:16 PM (IST)
Tags :
Scam Alert RBI PIB Fact Check
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