RBI के नाम पर आया है 'लॉटरी' का ईमेल? अब सरकार ने बता दी इसकी सच्चाई, जानें

RBI Email: जब से इंडिया डिजिटल बना है तभी से लोगों को कई चीजों की काफी सहूलियत हो गई है. लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, जो है स्कैम और ऑनलाइन ठगी. सब कुछ डिजिटल होने के बाद कई लोग साइबल ठगी का शिकार भी हो जाते हैं. ऐसा ही एक मामला हाल ही में सामने आया है जिसमें RBI के नाम से लोगों के साथ ठगी की जा रही है. आइये बताते हैं क्या है पूरा मामला और क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई?

क्या है पूरा मामला?

दरअसल कई लोगों के पास RBI के नाम से एक ईमेल जा रहा है, जिसमें कथि तौर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम पर लोगों से दान कार्यक्रम 2026 या लॉटरी जीतने पर मुआवजा भुगतान योजना के नाम पर क्रेडिट फीस वसूली जा रही है. कई लोग इस झांसे में भी आ गए हैं, जिसके बाद अब सरकार की तरफ से इसकी सच्चाई बताई गई है.

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क्या है दावे की सच्चाई?

PIB फैक्ट चेक के X (ट्विटर) पेज के जरिए एक पोस्ट शेयर किया गया है. इस पोस्ट में मेल की स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है, जिस पर लिखा है 'फेक', इससे साफ हो जाता है कि ये एक स्कैम है जिसमें लोगों को फंसाया जा रहा है. इस पोस्ट को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है, 'ऑनलाइन एक ईमेल सर्क्युलेट हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया है और कथित तौर पर लोगों से 'डोनेशन प्रोग्राम 2026'/'लॉटरी जीतने के लिए कंपंसेशन पेमेंट' योजना /विरासत निधि आदि के तहत 'क्रेडिट शुल्क' का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा है'.

SCAM ALERT!



🚨 An email is circulating online falsely claiming to be issued by the Reserve Bank of India and allegedly asking people to pay a 'crediting fee' under a ‘Donation Program 2026’ / ‘compensation payment for winning lottery’ scheme/ inheritance fund, etc.… pic.twitter.com/hC37SCUyub — PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 26, 2026

आगे इस पोस्ट में, #PIBFactCheck करते हुए लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है. जिसमें लिखा है:

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ये ईमेल फर्जी है और लोगों को ठगने और उनसे पैसे ऐंठने की एक कोशिश है.

न तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसा कोई ईमेल जारी किया है और न ही वो ऐसा कोई दान कार्यक्रम/लॉटरी जीतने पर मुआवजा भुगतान या कोई अन्य निधि या योजना चला रहा है.

किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और ईमेल, एसएमएस या कॉल के जरिए, व्यक्तिगत, वित्तीय या संवेदनशील जानकारी शेयर न करें.

केंद्र सरकार से संबंधित संदिग्ध सामग्री की सूचना PIB फैक्ट चेक को दें:

इसके बाद पोस्ट में PIB का व्हॉट्सएप नंबर और ईमेल एड्रेस लिखा गया है. जिसमें आप किसी भी संबंधित संदिग्ध सामग्री की सूचना दे सकते हैं.