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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबिना IRCTC अकाउंट नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन टिकट बुकिंग, जानें कैसे बनाएं अकाउंट

बिना IRCTC अकाउंट नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन टिकट बुकिंग, जानें कैसे बनाएं अकाउंट

Train Ticket Booking: ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए अपना IRCTC अकाउंट होना जरूरी है. आइए जानते हैं घर बैठे IRCTC अकाउंट कैसे बनाएं और टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन व रिफंड की सुविधाएं कैसे पाएं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 09 Aug 2026 05:08 PM (IST)
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IRCTC Ticket Booking: आज के डिजिटल दौर में टिकट बुक कराने के लिए रेलवे की ऑनलाइन सुविधा सबसे तेज और आसान तरीका बन चुका है. ऐसे में अगर आप भी ट्रेन का टिकट बुक कराने के लिए एजेंट, साइबर कैफे या किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहते हैं, तो अब ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आपका अपना आईआरसीटीसी (IRCTC) अकाउंट होना बेहद जरूरी है. इसकी मदद से अब आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में टिकट बुक कर सकते हैं.

IRCTC का अपना पर्सनल अकाउंट होना न सिर्फ टिकट बुकिंग को आसान बनाता है, बल्कि तत्काल टिकट, टिकट कैंसिलेशन और रिफंड जैसी कई सुधाए भी उपलब्ध करता है. आइए जानते हैं IRCTC अकाउंट बनाने के तरीके....

IRCTC अकाउंट होने के क्या हैं फायदे?

  • IRCTC अकाउंट के जरिए आप मोबाइल या लैपटॉप से कभी भी खुद का टिकट बुक कर सकते हैं.
  • इससे आपको एजेंट या साइबर कैफे पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
  • इससे एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज और समय दोनों की बचत होती है.
  • अपनी पसंद के मुताबिक ट्रेन, सीट चुनने का मौका मिलेगा.
  • टिकट बुकिंग का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा.
  • टिकट बुकिंग, कैंसिलेशन और यात्रा से जुड़ी जानकारी एक ही जगह मिलेगी.

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तत्काल टिकट और रिफंड में मिलती है आसानी

  • अचानक यात्रा की प्लानिंग पर तत्काल टिकट बुक करने की सुविधा मिलती है.
  • टिकट कैंसिल करने पर रिफंड सीधे पेमेंट के माध्यम से वापस आ जाता है.
  • बुकिंग और कैंसिलेशन की पूरी जानकारी अकाउंट में महफूज रहती है.
  • इससे टिकट का स्टेटस और पीएनआर चेक करना भी आसान हो जाता है.

मास्टर लिस्ट फीचर से होगी तेज बुकिंग

  • इसमें परिवार के सदस्यों की जानकारी पहले से सेव की जा सकती है.
  • आपको हर बार नाम, उम्र और अन्य जानकारी दोबारा भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
  • टिकट बुकिंग की प्रोसेस पहले के मुकाबले काफी तेज और आसान होगी.

कैसे बनाएं नया IRCTC अकाउंट?

  • सबसे पहले IRCTC Rail Connect ऐप डाउनलोड करें या IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट (https://www.irctc.co.in/nget/train-search) पर जाएं.
  • होमपेज पर दिए गए 'Register' ऑप्शन पर क्लिक करें.
  • अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जरूरी जानकारी सब्मिट करें.
  • अपनी पसंद का यूजरनेम और मजबूत पासवर्ड बनाएं.
  • मोबाइल नंबर और ईमेल पर आए OTP को दर्ज कर वेरीफिकेशन पूरा करें.
  • वेरिफिकेशन के बाद आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा और इसके बाद आप ऑनलाइन टिकट कभी भी बुक कर सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

  • मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमेशा सही दर्ज करें.
  • पासवर्ड किसी के साथ शेयर न करें.
  • टिकट बुकिंग के लिए सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट या ऐप का ही इस्तेमाल करें.
  • अपने अकाउंट के सुरक्षा के लिए समय-समय पर पासवर्ड बदलते रहें, ताकि बुकिंग के समय आपको किसी तरह की परेशानी न हो.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 09 Aug 2026 05:08 PM (IST)
Tags :
Train Ticket Booking Utility News IRCTC Account IRCTC
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