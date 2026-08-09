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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीछठ पर ट्रेन की भीड़ से मिलेगी राहत, दिल्ली से बिहार के लिए दौड़ेंगी 50 से ज्यादा बसें

छठ पर ट्रेन की भीड़ से मिलेगी राहत, दिल्ली से बिहार के लिए दौड़ेंगी 50 से ज्यादा बसें

Chhath Puja Travel: छठ पर दिल्ली से बिहार जाने वालों की सुविधा के लिए दिल्ली सरकार 50 से ज्यादा इंटरस्टेट बसें चलाने की तैयारी में है, जो बिहार के प्रमुख शहरों को जोड़ेंगी.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 09 Aug 2026 06:31 PM (IST)
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Delhi to Bihar Bus News: अगर आप भी छठ महापर्व पर दिल्ली से बिहार जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए यह जानकारी बेहद जरूरी है. त्योहार के दौरान ट्रेनों और बसों में बढ़ने वाली भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने बिहार के लिए 50 से ज्यादा इंटरस्टेट बसें चलाने की तैयारी कर रही है. इन बसों के जरिए अब दिल्ली में रहने वाले लोग आसानी से अपने घर जा सकेंगे. 

सरकार की योजना के मुताबिक, इन बसों के तहत दिल्ली को बिहार के कई प्रमुख शहरों से जोड़ा जाएगा. इसकी सबसे खास बात यह है कि यह सुविधा सिर्फ छठ पूजा के दौरान ही नहीं, बल्कि पूरे साल के लिए जारी रखा जाएगा. 

पहले जारी किया गया ड्राफ्ट एग्रीमेंट

दिल्ली परिवहन विभाग ने दिल्ली और बिहार के बीच बस सेवा शुरू करने के लिए पारस्परिक परिवहन समझौते का ड्राफ्ट एग्रीमेंट जारी किया है. विभाग की तरफ इस प्रस्ताव पर जनता से 5 सितंबर तक सुझाव मांगे हैं. प्रोसेस पूरी होने के बाद बस सेवा शुरू होने की उम्मीद है.

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बिहार के 11 शहरों तक पहुंचेगी बस

इस बस सेवा के तहत दिल्ली से बिहार के कई बड़े शहरों के लिए सीधी कनेक्टिविटी देने की प्लानिंग की गई है. जिनमें शामिल हैं...

  • पटना
  • गया
  • मुजफ्फरपुर
  • दरभंगा
  • बक्सर
  • पूर्णिया
  • किशनगंज
  • मधुबनी
  • चंपारण
  • बिहारशरीफ
  • भागलपुर

इससे दिल्ली में रहने वाले लोगों क बिहार के इन शहरों और आसपास के इलाकों तक पहुंचने के लिए सीधी बस सेवा का ऑप्शन दिया जाएगा.  

कितने किलोमीटर का होगा सफर?

इस बसों का सफर करीब 1,000 किलोमीटर का होगा. इनके रूटों में शामिल नोएडा, लखनऊ, मथुरा और आजमगढ़ जैसे शहर होंगे. यानी दिल्ली से बिहार जाने वाले यात्रियों को इन शहरों से होकर सफर करना होगा. हालांकि यात्रियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग तरह की बसें चलाने का फैसला लिया गया है, ताकि सफर के दुआरान यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी न हो. वहीं इन सरकारी बसों का किराया प्राइवेट बसों के मुकाबले में काफी किफायती और आम यात्रियों के जेब से कम रखा गया है. 

बसों में मिलेंगी ये सुविधाएं

  • इनमें यात्रियों के लिए नॉन-एसी और एसी सेमी-स्लीपर (डीलक्स) बसों का ऑप्शन होगा.
  • बसों की लंबाई करीब 12 मीटर होगी. 
  • इनमें BS-VI मानकों का पालन किया जाएगा. 
  • लंबी दूरी के सफर को ध्यान में रखते हुए बसों का संचालन किया जाएगा.

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 09 Aug 2026 06:26 PM (IST)
Tags :
Utility News Bus Travel Chhath Puja 2026 Delhi To Bihar Bus
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