कम प्रीमियम में बड़ा फंड: कमाल के हैं LIC के ये 5 स्कीम्स; लाइफटाइम रिटर्न की गारंटी

LIC New Jeevan Anand: अगर आप कम पैसे जमा करके अपने परिवार का फ्यूचर सेफ करना चाहते हैं, तो एलआईसी की कुछ योजनाएं आपके लिए काम की हो सकती हैं. एलआईसी की कई ऐसी पॉलिसियां हैं, जिनमें बीमा के साथ पैसे बचाने का फायदा भी मिलता है.कुछ योजनाओं में बोनस भी मिल सकता है.

एलआईसी की योजनाएं अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से बनाई गई हैं. कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करना चाहता है, तो कोई रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल सहारा चाहता है. इसी तरह परिवार की सेफ्टी के लिए भी कई ऑप्शन मौजूद हैं.

न्यू जीवन आनंद एलआईसी की जानी मानी योजनाओं में से एक है. इसमें बचत के साथ जीवन बीमा मिलता है.इसकी खास बात ये है कि पॉलिसी पूरी होने के बाद भी, योजना के नियमों के हिसाब से जीवन बीमा कवर जारी रह सकता है.

क्या फायदा मिलेगा?

पॉलिसी की समय पूरी होने पर मैच्योरिटी की रकम मिलती है.इसके अलावा नियमों के अनुसार बोनस भी मिल सकता है.ये योजना लंबे समय तक बचत करने और परिवार को फाइनेंशियल सेफ्टी देने में मदद कर सकती है.

ज़िंदगी के फायदा में आपको पूरी पॉलिसी समय तक प्रीमियम नहीं भरना पड़ता. इसमें कुछ फिक्स समय तक ही प्रीमियम जमा करना होता है, जबकि पॉलिसी आगे भी चलती रहती है.

किसके लिए ठीक है?

ये उन लोगों के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो जल्दी प्रीमियम की जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं और लंबे समय तक बचत करना चाहते हैं.

पूरी जिंदगी की योजना में जिंदगी भर बीमा सेफ्टी के साथ फ्यूचर में हर बार पैसे मिलने का ऑप्शन मिलता है. प्रीमियम भरने के समय पूरी होने के बाद, नियमों के अनुसार हर साल रकम मिल सकती है. ये रिटायरमेंट के लिए बचत करने वालों के काम आ सकती है.

बच्चों की पढ़ाई, करियर या शादी के खर्च के लिए जिंदगी हासिल योजना ली जा सकती है. इसमें बचत के साथ जीवन बीमा भी मिलता है. पॉलिसी लेने वाले की डेथ होने पर परिवार को योजना के नियमों के अनुसार फायदा मिलता है.

पॉलिसी लेने से पहले ध्यान दें

एलआईसी की हर योजना के नियम और फायदे अलग होते हैं.इसलिए पॉलिसी लेने से पहले प्रीमियम, समय और मिलने वाले फायदे को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए.