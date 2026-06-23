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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपेंशनर्स को बड़ा तोहफा, AI वाला पेंशन सहायक पोर्टल लॉन्च, चुटकियों में दूर होंगी शिकायतें

पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, AI वाला पेंशन सहायक पोर्टल लॉन्च, चुटकियों में दूर होंगी शिकायतें

Pension Sahayak Portal Launched: पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA ने पेंशन शिकायतों के समाधान को आसान बनाने के लिए पेंशन सहायक नाम से एक AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 23 Jun 2026 07:36 PM (IST)
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  • निवारण न होने पर शिकायतें स्वचालित रूप से आगे बढ़ती हैं।

Pension Sahayak Portal Launched: अक्सर देखा गया है कि पेंशन से जुड़ी शिकायत दर्ज करने के दौरान काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है या PRAN नंबर और लॉगिन की वजह से कोई दिक्कत हुई होती है. अगर आप भी इन्हीं सब चीजों से परेशान हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. क्योंकि अब इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA ने पेंशन सहायक नाम से एक AI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है. इसका मकसद पेंशन से जुड़ी शिकायत को तेज, आसान और ज्यादा यूजर फ्रेंडली बनाना है. अब पेंशन से जुड़े किसी काम के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पडेगी. घर बैठे ही आराम से शिकायत दर्ज की जा सकती है. 

पेंशन सहायक पोर्टल के बारे में जानें

  • पेंशन सहायक एक AI पावर्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है.
  • यह पेंशन से जुड़ी सारी शिकायत सेवाओं को एक ही जगह उपलब्ध कराता है.
  • इसकी मदद से यूजर मोबाइल के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
  • खास बात तो यह है कि इस सिस्टम में AI आधारित असिस्टेंट भी शामिल है.
  • इसकी मदद से आप पेंशन से जुड़े हर सवाल का जवाब आसानी से हासिल कर सकते हैं.

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ट्रैंकिग करने की भी मिलेगी सुविधा

  • पेंशन सहायक में यूजर बड़ी ही आसानी से शिकायत की मौजूदा स्थिति देख सकते हैं.
  • वह देख सकते हैं कि कौन सा विभाग उस पर काम कर रहा है.
  • इसमें कितना समय लगेगा.
  • यानी शिकायत को लेकर हर एक छोटी-बड़ी सारी अपडेट आप देख सकते हैं.
  • शिकायत का समाधान होने पर आप अपने हिसाब से रेटिंग भी दे सकते हैं.

PRAN नंबर याद रखने की चिंता खत्म

बता दें कि यह नया सिस्टम पुराने CGMS की जगह लेगा. इस सिस्टम को काफी आसान बनाया गया है, पहले शिकायत दर्ज करने के लिए PRAN नंबर और पासवर्ड की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब इस नए सिस्टम में केवल मोबाइल नंबर और OTP की मदद से आराम से लॉग इन किया जा सकता है. 

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कैसे करें शिकायत?

  • शिकायत करने के लिए आपको सबसे पहले  PFRDA  पेंशन सहायक पोर्टल पर जाना होगा.
  • वेबसाइट पर जाने के बाद मोबाइल नंबर दर्ज करें.
  • फिर मोबाइल नंबर पर आया OTP डालें.
  • इसके बाद आपके सामने डैशबोर्ड खुल जाएगा.
  • फिर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
  • इसके लिए आपके पास 22 भाषा होंगी.
  • अपनी सुविधा अनुसार आप भाषा चुने और शिकायत या स्टेटस ट्रैक करें.

शिकायत का समाधान न हो तो क्या करें?

  • अगर किसी को समाधान सही नहीं लगता तो वह अपनी शिकायत को आगे बढ़ा सकता है.
  • खास बात तो यह है कि समय पर समाधान नहीं होता है तो सिस्टम खुद ही शिकायत आगे बढ़ा देता है.
  • साथ ही यूजर डिजिटल तरीके से लोकपाल तक भी अपील कर सकते हैं.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 23 Jun 2026 07:36 PM (IST)
Tags :
Utility News Pension Sahayak Portal Pension Fund Regulatory And Development
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