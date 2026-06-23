जून के आखिरी हफ्ते में लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, इन तारीखों से पहले ही निपटा लें काम

Bank Holiday: जून का महीना खत्म होने वाला है, इसका आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है. जून के इस आखिरी हफ्ते में अगर आपके पास बैंक से जुड़े कोई काम हैं करने के लिए तो उन्हें तुरंत ही निपटा लें. क्योंकि अब महज दो ही दिन बाकी रह गए हैं आपके पास. जून के आखिरी हफ्ते में लगातार तीन दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं. आइये बताते हैं किस- किस तारीखों पर लगातार बंद रहेंगे बैंक.

कब बंद रहेंगे बैंक?

जून का महीने अपने आखिरी पड़ाव पर है. आज की तारीख 23 जून है, अब महज 7 दिन ही बाकी है इस महीने के खत्म होने में, इन साल दिनों में ही तीन तो छुट्टियां ही आ गई हैं. अब ऐसे में आपके पास महज 4 दिन बाकी रह जाते हैं जिनमें आप बैंक से जुड़ा काम कर सकते हैं. आइये बताते हैं कब और क्यों रहेंगे बैंक बंद.

ये भी पढ़ें: Active vs Passive Funds: 10 साल बाद किसकी जेब में आया ज्यादा पैसा? एक्टिव और पैसिव फंड्स के परफॉर्मेंस की पूरी जन्मकुंडली

आंध्र प्रदेश में 25 जून को मुहर्रम मनाया जाने वाला है. ऐसे में केवल इसी एस जगह पर बैंकों की छुट्टी रहने वाली है.

इसके अलावा 26 जून (शुक्रवार) को देश के विभिन्न राज्यों में मुहर्रम की छुट्टी है. ऐसे में इस दिन बैंक भी बंद ही रहने वाले हैं.

तो वहीं 27 जून (शनिवार) को महीने का चौथा शनिवार है, जिसकी छुट्टी रहेगी ऐसे में इस दिन भी बैंक बंद रहने वाले हैं.

28 जून (रविवार) को भी बैंकों की छुट्टी रहेगी. ऐसे में केवल चार दिनों में ही बैंक से संबंधित काम आपको निपटाने होंगे.

ये सुविधाएं रहेंगी चालू

बता दें कि इन दिनों में केवल बैंक की विभिन्न ब्रांच बंद रहेंगी, लेकिन ऑनलाइन काम सुचारू रूप से चलने वाले हैं. ऐसे में यदि आपको ATM से पैसे निकालने हैं, यूपीआई पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग से संबंधित कोई काम है तो आप उसे कर सकते हैं. हालांकि यदि आपको ब्रांच में जाकर ही कोई काम करना या करवाना है तो उसके लिए आपको बाकी के बचे 24, 25, 29 और 30 जून को जाकर ही करना होगा.

ये भी पढ़ें: ट्रेन से उतर नहीं पाए और दरवाजा बंद हो गया? वंदे भारत में ऐसी स्थिति में क्या करें