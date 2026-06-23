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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीBank Holiday: जून के आखिरी हफ्ते में लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, इन तारीखों से पहले ही निपटा लें काम

Bank Holiday: जून के आखिरी हफ्ते में लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक, इन तारीखों से पहले ही निपटा लें काम

Bank Holiday: जून का आखिरी सप्ताह चल रहा है, ऐसे में इस आखिरी हफ्ते में केवल 4 दिन ही बैंक खुले रहने वाले हैं. इस हफ्ते के आखिर में लगातार तीन दिनों के लिए बैंकों की छुट्टी रहेगा, जानें तारीखें.

Written By : प्रतीक्षा राणावत |  Updated at : 23 Jun 2026 07:07 PM (IST)
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Bank Holiday: जून का महीना खत्म होने वाला है, इसका आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है. जून के इस आखिरी हफ्ते में अगर आपके पास बैंक से जुड़े कोई काम हैं करने के लिए तो उन्हें तुरंत ही निपटा लें. क्योंकि अब महज दो ही दिन बाकी रह गए हैं आपके पास. जून के आखिरी हफ्ते में लगातार तीन दिनों तक बैंक बंद रहने वाले हैं. आइये बताते हैं किस- किस तारीखों पर लगातार बंद रहेंगे बैंक.

कब बंद रहेंगे बैंक?
जून का महीने अपने आखिरी पड़ाव पर है. आज की तारीख 23 जून है, अब महज 7 दिन ही बाकी है इस महीने के खत्म होने में, इन साल दिनों में ही तीन तो छुट्टियां ही आ गई हैं. अब ऐसे में आपके पास महज 4 दिन बाकी रह जाते हैं जिनमें आप बैंक से जुड़ा काम कर सकते हैं. आइये बताते हैं कब और क्यों रहेंगे बैंक बंद.

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  • आंध्र प्रदेश में 25 जून को मुहर्रम मनाया जाने वाला है. ऐसे में केवल इसी एस जगह पर बैंकों की छुट्टी रहने वाली है.
  • इसके अलावा 26 जून (शुक्रवार) को देश के विभिन्न राज्यों में मुहर्रम की छुट्टी है. ऐसे में इस दिन बैंक भी बंद ही रहने वाले हैं.
  • तो वहीं 27 जून (शनिवार) को महीने का चौथा शनिवार है, जिसकी छुट्टी रहेगी ऐसे में इस दिन भी बैंक बंद रहने वाले हैं.
  • 28 जून (रविवार) को भी बैंकों की छुट्टी रहेगी. ऐसे में केवल चार दिनों में ही बैंक से संबंधित काम आपको निपटाने होंगे.

ये सुविधाएं रहेंगी चालू
बता दें कि इन दिनों में केवल बैंक की विभिन्न ब्रांच बंद रहेंगी, लेकिन ऑनलाइन काम सुचारू रूप से चलने वाले हैं. ऐसे में यदि आपको ATM से पैसे निकालने हैं, यूपीआई पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग से संबंधित कोई काम है तो आप उसे कर सकते हैं. हालांकि यदि आपको ब्रांच में जाकर ही कोई काम करना या करवाना है तो उसके लिए आपको बाकी के बचे 24, 25, 29 और 30 जून को जाकर ही करना होगा.

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About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
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Published at : 23 Jun 2026 07:07 PM (IST)
Tags :
Bank Holiday RBI Holiday Calender SBI Bank Holiday
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