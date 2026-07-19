SIP: करोड़पति बनने के लिए 5000 की एसआईपी है बेस्ट, 500 की मामूली शुरुआत से भी कर सकते हैं शुरूआत

Mutual Fund SIP: अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आप यह तय नहीं कर पा रहे है कि हर महीने कितनी SIP करें. ऐसे में आप सबसे पहले अपनी सैलरी और खर्चों को ध्यान में रखें. निवेश की शुरुआत बड़ी रकम से नहीं, बल्कि आपकी सही सोच और खर्चों से होती है. आपकी एक छोटी SIP भी समय और कंपाउंडिंग की मदद से बड़ा फंड तैयार कर सकती है, जो आगे चलकार आपके काफी काम आ सकती है.

आप म्यूचुअल फंड में हर महीने सिर्फ 500 रुपये से भी SIP शुरू कर सकते हैं. इसलिए अगर आपकी कम है या आपने अभी-अभी नौकरी करना शुरू किया है, तो भी निवेश की शुरुआत करना आसान है. अगर समय के साथ आपकी सैलरी बढ़ती है तो SIP की रकम भी बढ़ाई जा सकती है.

500 से 5000 तक की SIP में कितना बनेगा फंड?

अगर आप 25 साल तक लगातार निवेश करते हैं और आपको औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है, तो अनुमानित फंड कुछ इस तरह बन सकता है.

500 मासिक SIP: कुल निवेश 1.50 लाख, अनुमानित फंड करीब 9.5 लाख

कुल निवेश 1.50 लाख, अनुमानित फंड करीब 9.5 लाख 1000 मासिक SIP: कुल निवेश 3 लाख, अनुमानित फंड करीब 19 लाख

कुल निवेश 3 लाख, अनुमानित फंड करीब 19 लाख 5000 मासिक SIP: कुल निवेश 15 लाख, अनुमानित फंड करीब 95 लाख

अगर आप 25 साल की उम्र में 500 महीने की SIP शुरू करके 35 साल तक निवेश जारी रखते हैं, तो कुल 2.10 लाख होगा और 12% अनुमानित रिटर्न के आधार पर करीब 32 लाख का फंड तैयार कर सकते हैं.

सैलरी बढ़े तो SIP भी बढ़ाएं

अगर आपकी सैलरी हर साल बढ़ती है, तो आप SIP में भी 10-15% की रकम बढ़ाने की कोशिश करें. यानी 5,000 की SIP को हर साल 10% बढ़ाने पर लंबे समय में बनने वाला फंड सामान्य SIP के मुकाबले में काफी बड़ा हो सकता है.

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इन बातों का रखें ध्यान

उतनी ही SIP शुरू करें जिसे लंबे समय तक आसानी से जारी रख सकें.

कम से कम 10-15 साल का निवेश लक्ष्य रखें.

बाजार में गिरावट आने पर SIP बंद करने से बचें.

हर साल निवेश की राशि बढ़ाने की कोशिश करें.

बिना लक्ष्य के नहीं, बल्कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर निवेश करें.

कंपाउंडिंग कैसे बढ़ाती है आपका पैसा?

SIP का सबसे बड़ा फायदा कंपाउंडिंग है. ऐसे में कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपको सिर्फ जमा किए गए पैसों पर ही नहीं, बल्कि उस पर मिले मुनाफे पर भी आगे रिटर्न मिलता है. यही वजह है कि लंबे समय तक निवेश करने पर छोटी-छोटी SIP भी बड़ी रकम में बदल सकती है. इसलिए आप जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे, आपके लिए उतना बेहतर होगा.

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