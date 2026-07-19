पत्नी के भविष्य को करें सिक्योर, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम में हर महीने छोटी बचत से बनाएं बड़ा फंड

हालांकि, मार्केट से जुड़े निवेश में उतार-चढ़ाव का डर रहता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस की RD सरकारी बचत योजना है. यही वजह है कि इसमें निवेश को सुरक्षित माना जाता है. ऐसे में अगर आप अपनी पत्नी के नाम हर महीने 8,000 जमा करते हैं, तो 5 साल बाद आपके पास लाखों रुपये का फंड तैयार हो सकता है. आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से...

Post Office RD: अगर आप अपनी पत्नी के नाम पर एक सुरक्षित निवेश शुरू करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट (RD) स्कीम आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है. इस योजना में अगर आप हर महीने एक निश्चित रकम जमा करते हैं, तो कुछ सालों में एक अच्छा फंड तैयार किया जा सकता है.

क्या है पोस्ट ऑफिस RD स्कीम?

पोस्ट ऑफिस RD एक ऐसी सरकारी बचत योजना है, जिसमें आप हर महीने तय रकम जमा कर सकते हैं. अगर आप एक साथ बड़ी रकम निवेश करने के बजाय धीरे-धीरे बचत करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है.

RD की अवधि 5 साल यानी 60 महीने की होती है.

इसमें हर महीने न्यूनतम 100 रुपये से निवेश शुरू किया जा सकता है.

निवेश की अधिकतम सीमा तय नहीं है.

ब्याज तिमाही आधार पर कंपाउंड होता है.

सरकार की ओर से तय ब्याज दर के अनुसार रिटर्न मिलता है.

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हर महीने 8,000 जमा करने पर कितना मिलेगा?

अगर आप हर महीने अपनी वाइफ के नाम पोस्ट ऑफिस RD अकाउंट खोलते हैं और उसमें हर महीने 8,000 की रकम जमा करते हैं, तो 5 साल में आपका निवेश इस तरह होगा.

मासिक निवेश: 8,000

8,000 कुल अवधि: 5 साल

5 साल कुल जमा रकम: 4,80,000

ब्याज जुडने के बाद मैच्योरिटी पर यह रकम बढ़कर करीब 5.70 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. इसमें आपको करीब 80 हजार से 90 हजार रुपये तक ब्याज मिल सकता है.

कंपाउंडिंग से बढ़ता है पैसा

पोस्ट ऑफिस RD में ब्याज हर तीन महीने में जुड़ता है. यानी आपको सिर्फ जमा रकम पर ही नहीं, बल्कि पहले से मिले ब्याज पर भी ब्याज मिलता है. यही वजह है कि अगर आप लंबे समय तक नियमित निवेश करते हैं, तो आपकी छोटी-छोटी रकम भी एक बड़ा फंड तैयार कर सकती है.

क्या है पत्नी के नाम निवेश करने पर फायदे?

परिवार की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होती है.

भविष्य की जरूरतों के लिए अलग फंड तैयार हो जाता है.

बिना जोखिम के नियमित बचत की आदत बनती है.

जरूरत पड़ने पर तय नियमों के मुताबिक लोन की सुविधा भी मिल सकती है.

कुछ परिस्थितियों में समय से पहले खाता बंद करने का विकल्प भी उपलब्ध होता है.

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