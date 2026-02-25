हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीऐसे लौटाए जाएंगे बंद पड़े पीएफ खातों में पैसे, जान लीजिए कितनी रकम मिलेगी वापस?

ऐसे लौटाए जाएंगे बंद पड़े पीएफ खातों में पैसे, जान लीजिए कितनी रकम मिलेगी वापस?

PF Inoperative Account Refund: बंद पड़े पीएफ खातों में फंसी रकम अब वापस मिलने जा रही है. जानिए किस तरह होगी पहचान, कैसे होगा ट्रांसफर और किन खाताधारकों को मिलेगा इसका फायदा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 25 Feb 2026 09:21 AM (IST)
Preferred Sources

PF Inoperative Account Refund: देश में करोड़ों पीएफ खाताधारक हैं और हर महीने उनकी सैलरी से एक हिस्सा भविष्य के लिए जमा होता है. लेकिन नौकरी बदलने या दूसरी वजहों से कई लोग अपने पुराने पीएफ खातों को भूल जाते हैं. ऐसे खाते सालों तक निष्क्रिय पड़े रहते हैं और उनमें छोटी रकम फंसी रह जाती है. 

अब ऐसे लोगों के लिए राहत की खबर है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बंद पड़े खातों में जमा रकम लौटाने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है. यह कदम श्रम मंत्रालय के निर्देश पर उठाया गया है. जिससे लाखों खाताधारकों को सीधा फायदा मिलेगा. अगर आपका भी कोई पुराना खाता है. तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. जान लें कितनी रकम होगी वापस

ऐसे लौटाई जाएगी निष्क्रिय खातों की रकम

ईपीएफओ ने इस प्रोसेस को चरणों में लागू करने की योजना बनाई है. पहले चरण में उन करीब 7.11 लाख खातों की पहचान की जाएगी. जिनमें एक हजार रुपये से कम राशि पड़ी है. इन खातों को आधार लिंक बैंक खाते से मिलान कर रकम सीधे खाताधारकों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी. 

यह भी पढ़ें: 5 लोगों के परिवार के लिए कितने KW का सोलर पैनल लगवाएं, इसमें कितनी मिल जाएगी सब्सिडी?

इसके लिए अलग से आवेदन या कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी. पूरी प्रोसेस सिस्टम के जरिए की जाएगी. दूसरे चरण में करीब 25 लाख निष्क्रिय खातों को शामिल किया जाएगा. इनमें भी आधार से लिंक बैंक खाते की पहचान कर भुगतान किया जाएगा. जिससे पैसे सही व्यक्ति तक पहुंचे.

कितनी रकम मिलेगी?

पहले चरण में जिन खातों में एक हजार रुपये से कम बैलेंस है, वह पूरी राशि वापस की जाएगी. दूसरे चरण में भी निष्क्रिय खातों में पड़ी रकम आधार सत्यापन के बाद लौटाई जाएगी. अगर खाताधारक जीवित है तो उसके वेरिफाइड बैंक खाते में पैसा जाएगा. वहीं अगर खाताधारक की मृत्यु हो चुकी है. तो फिर नामिनी या आश्रित उत्तराधिकारी की पहचान और जरूरी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद रकम ट्रांसफर की जाएगी. 

यह भी पढ़ें: हर महीने 5000 इन्वेस्ट करेंगे तो कितने दिन में बन जाएंगे 1 करोड़? जानें निवेश का सही तरीका

यानी जो भी वैध हकदार होगा उसे पूरे पैसे दिए जाएंगे मिलेगा. सरकार का यह कदम खासकर उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है. जिनकी छोटी रकम सालों से अटकी हुई थी और जिन्हें प्रोसेस समझ न आने की वजह से पैसा नहीं मिल पा रहा था.

यह भी पढ़ें: होली पर जाना है घर और नहीं मिल रहा टिकट, इन 6 ट्रेनों में अभी भी खाली है जगह

Published at : 25 Feb 2026 09:20 AM (IST)
Tags :
Refund PF Account Utility News EPFO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
ऐसे लौटाए जाएंगे बंद पड़े पीएफ खातों में पैसे, जान लीजिए कितनी रकम मिलेगी वापस?
ऐसे लौटाए जाएंगे बंद पड़े पीएफ खातों में पैसे, जान लीजिए कितनी रकम मिलेगी वापस?
यूटिलिटी
दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य, जान लें अप्लाई करने का तरीका
दिल्ली में राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य, जान लें अप्लाई करने का तरीका
यूटिलिटी
दिल्ली से सफर करने वालों के लिए बड़ा अपडेट, रेलवे ने कैंसिल कीं इतनी ट्रेनें, जरूर चेक करें लिस्ट
दिल्ली से सफर करने वालों के लिए बड़ा अपडेट, रेलवे ने कैंसिल कीं इतनी ट्रेनें, जरूर चेक करें लिस्ट
यूटिलिटी
रेलवे ने कश्मीर को दी बड़ी सौगात, 1 मार्च से श्रीनगर-जम्मू के बीच चलेगी 20 कोच वाली वंदे भारत
रेलवे ने कश्मीर को दी बड़ी सौगात, 1 मार्च से श्रीनगर-जम्मू के बीच चलेगी 20 कोच वाली वंदे भारत
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup: Rinku Singh के पिता की बिगड़ी तबियत, Chennai से Greater Noida लौटे | Team India
T20 World Cup: अचानक वर्ल्ड कप छोड़ घर क्यों लौटे रिंकू सिंह? जानें क्या है वजह | Team India|Breaking
Iran US Conflict: अमेरिका-ईरान के बीच गुरुवार को तीसरे दौर की वार्ता | Donald Trump | Nuclear Deal
Lawrence Bishnoi के वकील की कार पर फायरिंग., जांच में जुटी दिल्ली पुलिस | Breaking | Delhi
CM Yogi In Japan: टोक्यो पहुंचे सीएम योगी, 8 प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से करेंगे मुलाकात |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
गर्व से देश का सीना किया चौड़ा, 21 साल की भारतीय पायलट हिजाब पहनकर उड़ा रही विमान, पढ़ें सक्सेस स्टोरी
गर्व से देश का सीना किया चौड़ा, 21 साल की भारतीय पायलट हिजाब पहनकर उड़ा रही विमान, पढ़ें सक्सेस स्टोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Aligarh News: बिट्टू बजरंगी केस में नया ट्विस्ट, शादी के लिए दिखाई मृतक भाई की तस्वीर, बिचौलिए ने लगाए गंभीर आरोप
Aligarh News: बिट्टू बजरंगी केस में नया ट्विस्ट, शादी के लिए दिखाई मृतक भाई की तस्वीर, बिचौलिए ने लगाए गंभीर आरोप
विश्व
UNGA Voting: रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर UNGA में वोटिंग, चीन-अमेरिका, बांग्लादेश एक तरफ, भारत किधर?
रूस-यूक्रेन युद्ध को लेकर UNGA में वोटिंग, चीन-अमेरिका, बांग्लादेश एक तरफ, भारत किधर?
स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026: सुपर-8 में आज करो या मरो की टक्कर, जानें कौन सी टीमें होंगी आमने-सामने
सुपर-8 में आज करो या मरो की टक्कर, जानें कौन सी टीमें होंगी आमने-सामने
बॉलीवुड
Assi Vs Do Deewane Seher Mein BO Day 5: 'दो दीवाने शहर में' या 'अस्सी' में से किसने मंगलवार को मारी बाजी? जानें- 5वें दिन का कलेक्शन
'दो दीवाने शहर में' या 'अस्सी' में से किसने मंगलवार को मारी बाजी? जानें- 5वें दिन का कलेक्शन
विश्व
World History Wars: कौन से हैं वो 10 देश जिन्होंने लड़ीं सबसे ज्यादा जंग, क्या लिस्ट में भारत शामिल? जानें
कौन से हैं वो 10 देश जिन्होंने लड़ीं सबसे ज्यादा जंग, क्या लिस्ट में भारत शामिल? जानें
ब्यूटी
Holi 2026: होली खेलने के बाद जल्दी कैसे साफ होगा रंग? ये तरीके आजमाए तो निखर जाएगा रूप
होली खेलने के बाद जल्दी कैसे साफ होगा रंग? ये तरीके आजमाए तो निखर जाएगा रूप
ट्रेंडिंग
Rakul Preet Singh को इग्नोर कर गए Lakshay Jaggi, वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस
Rakul Preet Singh को इग्नोर कर गए Lakshay Jaggi, वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर छेड़ी बहस
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
ENT LIVE
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
Murder से Marketing तक 'The Art of Sarah' की अनोखी कहानी
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Embed widget