ऐसे लौटाए जाएंगे बंद पड़े पीएफ खातों में पैसे, जान लीजिए कितनी रकम मिलेगी वापस?

PF Inoperative Account Refund: देश में करोड़ों पीएफ खाताधारक हैं और हर महीने उनकी सैलरी से एक हिस्सा भविष्य के लिए जमा होता है. लेकिन नौकरी बदलने या दूसरी वजहों से कई लोग अपने पुराने पीएफ खातों को भूल जाते हैं. ऐसे खाते सालों तक निष्क्रिय पड़े रहते हैं और उनमें छोटी रकम फंसी रह जाती है.

अब ऐसे लोगों के लिए राहत की खबर है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बंद पड़े खातों में जमा रकम लौटाने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है. यह कदम श्रम मंत्रालय के निर्देश पर उठाया गया है. जिससे लाखों खाताधारकों को सीधा फायदा मिलेगा. अगर आपका भी कोई पुराना खाता है. तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. जान लें कितनी रकम होगी वापस

ऐसे लौटाई जाएगी निष्क्रिय खातों की रकम

ईपीएफओ ने इस प्रोसेस को चरणों में लागू करने की योजना बनाई है. पहले चरण में उन करीब 7.11 लाख खातों की पहचान की जाएगी. जिनमें एक हजार रुपये से कम राशि पड़ी है. इन खातों को आधार लिंक बैंक खाते से मिलान कर रकम सीधे खाताधारकों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी.

इसके लिए अलग से आवेदन या कागजी कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी. पूरी प्रोसेस सिस्टम के जरिए की जाएगी. दूसरे चरण में करीब 25 लाख निष्क्रिय खातों को शामिल किया जाएगा. इनमें भी आधार से लिंक बैंक खाते की पहचान कर भुगतान किया जाएगा. जिससे पैसे सही व्यक्ति तक पहुंचे.

कितनी रकम मिलेगी?

पहले चरण में जिन खातों में एक हजार रुपये से कम बैलेंस है, वह पूरी राशि वापस की जाएगी. दूसरे चरण में भी निष्क्रिय खातों में पड़ी रकम आधार सत्यापन के बाद लौटाई जाएगी. अगर खाताधारक जीवित है तो उसके वेरिफाइड बैंक खाते में पैसा जाएगा. वहीं अगर खाताधारक की मृत्यु हो चुकी है. तो फिर नामिनी या आश्रित उत्तराधिकारी की पहचान और जरूरी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद रकम ट्रांसफर की जाएगी.

यानी जो भी वैध हकदार होगा उसे पूरे पैसे दिए जाएंगे मिलेगा. सरकार का यह कदम खासकर उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है. जिनकी छोटी रकम सालों से अटकी हुई थी और जिन्हें प्रोसेस समझ न आने की वजह से पैसा नहीं मिल पा रहा था.

