हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटी5 लोगों के परिवार के लिए कितने KW का सोलर पैनल लगवाएं, इसमें कितनी मिल जाएगी सब्सिडी?

5 लोगों के परिवार के लिए कितने KW का सोलर पैनल लगवाएं, इसमें कितनी मिल जाएगी सब्सिडी?

PM Surya Ghar Yojana: बढ़ते बिजली बिल से परेशान 5 लोगों का परिवार सोलर की ओर रुख कर रहा है. जानिए कितने KW का सिस्टम रहेगा सही और सरकार से कितनी सब्सिडी मिल सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 24 Feb 2026 11:27 AM (IST)
Preferred Sources

PM Surya Ghar Yojana: आजकल बिजली का बढ़ता बिल हर घर की टेंशन बना हुआ है. खासकर मिडिल क्लास परिवारों के लिए हर महीने का बजट संभालना मुश्किल होता जा रहा है. एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और किचन के उपकरण मिलकर मीटर को तेजी से घुमाते हैं. नतीजा यह कि जेब पर सीधा असर पड़ता है. यही वजह है कि अब लोग सिर्फ बिजली कंपनी पर निर्भर रहने के बजाय खुद की बिजली बनाने की तरफ सोच रहे हैं. 

रूफटॉप सोलर अब लोगों के लिए बिजली बिल से बचने का स्मार्ट तरीका बन चुका है. एक बार सही सिस्टम लग गया तो सालों तक राहत मिलती है. लेकिन कई लोगों के मन में सवाल आता है 5 लोगों के परिवार के लिए कितने KW का सोलर सिस्टम सही रहेगा और उस पर कितनी सब्सिडी मिल सकती है. चलिए आपके बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

5 लोगों के लिए कितना KW सोलर ठीक रहेगा?

अगर घर में 1 या 2 एसी, फ्रिज, टीवी और वॉशिंग मशीन जैसी नार्मल चीजें चलती हैं. तो 3 KW का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम सबसे बढ़िया ऑप्शन माना जाता है. यह सिस्टम हर महीने करीब 300 से 350 यूनिट बिजली जनरेट कर सकता है. आम तौर पर इतनी बिजली एक 5 लोगों के परिवार की जरूरत पूरी करने के लिए काफी होती है.

इसके लिए लगभग 300 वर्ग फीट की साफ और छत चाहिए. कीमत की बात करें तो बिना सब्सिडी 3 KW सिस्टम पर करीब 1.45 से 1.50 लाख रुपये का खर्च आ सकता है. शुरुआत में रकम बड़ी लग सकती है.वलेकिन बिजली बिल में जो कटौती होती है. उससे कुछ ही साल में यह लागत रिकवर हो जाती है.

कितनी सब्सिडी मिलेगी? 

 केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 3 KW तक के सिस्टम पर लगभग 78000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है. पहले 2 KW पर 30000 रुपये प्रति KW और तीसरे 1 KW पर 18000 रुपये प्रति KW की सब्सिडी दी जाती है. यानी सब्सिडी मिलने के बाद 3 KW सिस्टम की असली लागत घटकर करीब 67000 से 70000 रुपये रह जाती है. 

कैसे करें अप्लाई?

सोलर पैनल के लिए आवेदन की प्रोसेस भी अब ऑनलाइन है. आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें, अपनी डिस्कॉम चुनें, घर की डिटेल भरें और अप्रूव्ड वेंडर से इंस्टॉलेशन करवाएं. नेट मीटर लगने के बाद सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है. ध्यान रखें 3 KW से बड़ा सिस्टम लगाने पर भी अधिकतम सब्सिडी 78000 रुपये ही रहेगी. हालांकि कुछ राज्यों में एक्सट्रा सब्सिडी का फायदा अलग से मिल सकता है.

यह भी पढ़ें:EPFO के 31 लाख निष्क्रिय PF खातों में जमा रकम होगी वापस, बिना आवेदन सीधे बैंक में आएगा पैसा

Published at : 24 Feb 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
Subsidy Solar Panel Utility News PM Surya Ghar Yojana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
5 लोगों के परिवार के लिए कितने KW का सोलर पैनल लगवाएं, इसमें कितनी मिल जाएगी सब्सिडी?
5 लोगों के परिवार के लिए कितने KW का सोलर पैनल लगवाएं, इसमें कितनी मिल जाएगी सब्सिडी?
यूटिलिटी
हर महीने 5000 इन्वेस्ट करेंगे तो कितने दिन में बन जाएंगे 1 करोड़? जानें निवेश का सही तरीका
हर महीने 5000 इन्वेस्ट करेंगे तो कितने दिन में बन जाएंगे 1 करोड़? जानें निवेश का सही तरीका
यूटिलिटी
चलती ट्रेन में टीटीई ही करने लगे बदतमीजी तो कहां करें शिकायत? नोट कर लें नंबर
चलती ट्रेन में टीटीई ही करने लगे बदतमीजी तो कहां करें शिकायत? नोट कर लें नंबर
यूटिलिटी
होली पर जाना है घर और नहीं मिल रहा टिकट, इन 6 ट्रेनों में अभी भी खाली है जगह
होली पर जाना है घर और नहीं मिल रहा टिकट, इन 6 ट्रेनों में अभी भी खाली है जगह
Advertisement

वीडियोज

AI Summit Row: Uday Bhanu की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का आया बयान | Rahul Gandhi | | Congress
Jharkhand Plane Crash: एयर एंबुलेंस हादसे का 'अक्षय कुमार' कनेक्शन! | Chatra | Ranchi | Breaking
Jharkhand Plane Crash: पेड़ पर लटका मलबा और बिखरा सामान, ग्राउंड जीरो से Chatra क्रैश की रिपोर्ट
CM Yogi के Singapore दौरे का आज दूसरा दिन, राष्ट्रपति और ऊर्जा मंत्री से करेंगे मुलाकात | Breaking
Meerut Fire Breaking: घर में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, 6 लोगों की मौत | Lisari Gate |ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दूर रहता तो बच जाता ड्रग लॉर्ड... कैसे गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का बड़ा खुलासा
दूर रहता तो बच जाता, गर्लफ्रेंड के चक्कर में मारा गया ड्रग लॉर्ड एल मेंचो, मैक्सिकन आर्मी का खुलासा
बिहार
नीतीश सरकार ने की बच्चों को मोबाइल से 'दूर' करने की तैयारी, बिहार में लागू होगी नई नीति!
नीतीश सरकार ने की बच्चों को मोबाइल से 'दूर' करने की तैयारी, बिहार में लागू होगी नई नीति!
विश्व
PM मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू को सता रहा डर! चुटकियों में संसद भरने का निकाला जुगाड़, उठाया बड़ा कदम
PM मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू को सता रहा डर! चुटकियों में संसद भरने का निकाला जुगाड़
स्पोर्ट्स
PAK vs ENG Weather Update: बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बारिश बनेगी विलेन या पूरा होगा मैच? पाकिस्तान-इंग्लैंड मुकाबले से पहले मौसम पर आ गई बड़ी अपडेट
बॉलीवुड
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, सूज जाती थी आंखें, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
बॉडी शेमिंग की वजह से खूब रोती थीं मृणाल ठाकुर, फिर इस सुपरस्टार ने की थी एक्ट्रेस की मदद
विश्व
India-Bangladesh Relations: भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
भारत नहीं इस मुस्लिम देश जाएंगे बांग्लादेश के नए पीएम तारिक रहमान! पहली विदेश यात्रा के फैसले से हलचल
जनरल नॉलेज
Autobahn Germany: जर्मनी में हाईवे पर नहीं होती स्पीड लिमिट, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
जर्मनी में हाईवे पर नहीं होती स्पीड लिमिट, जानें क्या है इसके पीछे की वजह?
ट्रेंडिंग
Video: बेडरूम के एसी पर बैठी थी मौत, गौर से देखा तो निकला 7 फुट लंबा सांप, वीडियो देख कांप जाएगी रूह
बेडरूम के एसी पर बैठी थी मौत, गौर से देखा तो निकला 7 फुट लंबा सांप, वीडियो देख कांप जाएगी रूह
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget