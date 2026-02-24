5 लोगों के परिवार के लिए कितने KW का सोलर पैनल लगवाएं, इसमें कितनी मिल जाएगी सब्सिडी?

PM Surya Ghar Yojana: आजकल बिजली का बढ़ता बिल हर घर की टेंशन बना हुआ है. खासकर मिडिल क्लास परिवारों के लिए हर महीने का बजट संभालना मुश्किल होता जा रहा है. एसी, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और किचन के उपकरण मिलकर मीटर को तेजी से घुमाते हैं. नतीजा यह कि जेब पर सीधा असर पड़ता है. यही वजह है कि अब लोग सिर्फ बिजली कंपनी पर निर्भर रहने के बजाय खुद की बिजली बनाने की तरफ सोच रहे हैं.

रूफटॉप सोलर अब लोगों के लिए बिजली बिल से बचने का स्मार्ट तरीका बन चुका है. एक बार सही सिस्टम लग गया तो सालों तक राहत मिलती है. लेकिन कई लोगों के मन में सवाल आता है 5 लोगों के परिवार के लिए कितने KW का सोलर सिस्टम सही रहेगा और उस पर कितनी सब्सिडी मिल सकती है. चलिए आपके बताते हैं इस बारे में पूरी जानकारी.

5 लोगों के लिए कितना KW सोलर ठीक रहेगा?

अगर घर में 1 या 2 एसी, फ्रिज, टीवी और वॉशिंग मशीन जैसी नार्मल चीजें चलती हैं. तो 3 KW का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम सबसे बढ़िया ऑप्शन माना जाता है. यह सिस्टम हर महीने करीब 300 से 350 यूनिट बिजली जनरेट कर सकता है. आम तौर पर इतनी बिजली एक 5 लोगों के परिवार की जरूरत पूरी करने के लिए काफी होती है.

इसके लिए लगभग 300 वर्ग फीट की साफ और छत चाहिए. कीमत की बात करें तो बिना सब्सिडी 3 KW सिस्टम पर करीब 1.45 से 1.50 लाख रुपये का खर्च आ सकता है. शुरुआत में रकम बड़ी लग सकती है.वलेकिन बिजली बिल में जो कटौती होती है. उससे कुछ ही साल में यह लागत रिकवर हो जाती है.

कितनी सब्सिडी मिलेगी?

केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत 3 KW तक के सिस्टम पर लगभग 78000 रुपये तक की सब्सिडी मिलती है. पहले 2 KW पर 30000 रुपये प्रति KW और तीसरे 1 KW पर 18000 रुपये प्रति KW की सब्सिडी दी जाती है. यानी सब्सिडी मिलने के बाद 3 KW सिस्टम की असली लागत घटकर करीब 67000 से 70000 रुपये रह जाती है.

कैसे करें अप्लाई?

सोलर पैनल के लिए आवेदन की प्रोसेस भी अब ऑनलाइन है. आधिकारिक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें, अपनी डिस्कॉम चुनें, घर की डिटेल भरें और अप्रूव्ड वेंडर से इंस्टॉलेशन करवाएं. नेट मीटर लगने के बाद सब्सिडी सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाती है. ध्यान रखें 3 KW से बड़ा सिस्टम लगाने पर भी अधिकतम सब्सिडी 78000 रुपये ही रहेगी. हालांकि कुछ राज्यों में एक्सट्रा सब्सिडी का फायदा अलग से मिल सकता है.

